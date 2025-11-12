Tribunal russo prolonga pena de prisão de adolescente por ter cantado canções contra a guerra

As autoridades russas intensificaram a repressão da dissidência e da liberdade de expressão desde que o Kremlin enviou tropas para a Ucrânia, em fevereiro de 2022.
Na terça-feira, um tribunal russo prolongou a pena de prisão de uma cantora de rua de 18 anos, acusada de ter cantado canções contra a guerra, uma ação denunciada por ativistas dos direitos humanos como parte de uma repressão da liberdade de expressão devido à guerra na Ucrânia.
Diana Loginova foi condenada a mais 13 dias de prisão pelo tribunal de São Petersburgo sob a acusação de ter violado a ordem pública com a sua atuação de outubro.
Foi a terceira condenação consecutiva de Diana Loginova, que se encontra detida desde 15 de outubro.
Loginova, uma estudante de música que usa o nome artístico Naoko na banda Stoptime, foi também condenada a pagar multas por "desacreditar as forças armadas russas".
Alexander Orlov, um dos membros dos Stoptime, foi condenado a penas repetidas, juntamente com Loginova. Ambos negaram qualquer irregularidade.
A Amnistia Internacional afirmou que as repetidas detenções, a que chamou "detenções em carrossel", se destinavam a mantê-los sob custódia sem apresentar acusações criminais mais graves.
Os ativistas dos direitos humanos afirmam que Loginova e os outros membros da banda Stoptime foram visados por terem interpretado canções de outros músicos que se opuseram à invasão total da Ucrânia pelo Kremlin, em fevereiro de 2022, e que deixaram a Rússia.
Os vídeos da atuação, com a multidão a participar cantando letras que criticam o Kremlin e a guerra, têm sido amplamente vistos na Internet, desencadeando apelos de ativistas pró-Kremlin para que a polícia tome medidas.
"As repetidas detenções de Naoko e dos seus companheiros de banda são um castigo pelas suas atuações públicas, que se tornaram uma lufada de ar fresco num país que respira sob repressão e auto-censura", afirmou Denis Krivosheev, diretor-adjunto da Amnistia Internacional para a Europa Oriental e Ásia Central.
"As autoridades têm de libertar imediata e incondicionalmente Naoko e Aleksandr Orlov e outros músicos de rua detidos por atos de protesto contra a guerra, exercendo simplesmente o seu direito à liberdade de expressão", declarou em comunicado.
"O seu único 'crime' é cantar canções que desafiam a sufocante narrativa oficial".
O caso Stoptime desencadeou atuações semelhantes de solidariedade em algumas cidades russas, levando a detenções e multas para vários artistas.
As autoridades russas intensificaram a repressão da dissidência e da liberdade de expressão depois de o Kremlin ter enviado tropas para a Ucrânia, visando grupos de defesa dos direitos humanos, meios de comunicação social independentes, membros de organizações da sociedade civil, activistas LGBTQ+ e alguns grupos religiosos.
Centenas de pessoas foram presas e milhares de outras fugiram do país.