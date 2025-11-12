Tribunal russo prolonga pena de prisão de adolescente por ter cantado canções contra a guerra

Na terça-feira, um tribunal russo prolongou a pena de prisão de uma cantora de rua de 18 anos, acusada de ter cantado canções contra a guerra, uma ação denunciada por ativistas dos direitos humanos como parte de uma repressão da liberdade de expressão devido à guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Diana Loginova foi condenada a mais 13 dias de prisão pelo tribunal de São Petersburgo sob a acusação de ter violado a ordem pública com a sua atuação de outubro.

Foi a terceira condenação consecutiva de Diana Loginova, que se encontra detida desde 15 de outubro.

Loginova, uma estudante de música que usa o nome artístico Naoko na banda Stoptime, foi também condenada a pagar multas por "desacreditar as forças armadas russas".

Alexander Orlov, um dos membros dos Stoptime, foi condenado a penas repetidas, juntamente com Loginova. Ambos negaram qualquer irregularidade.

Uma mulher carrega caixas para fora de um edifício danificado por um ataque russo em Kiev, 23 de outubro de 2025 AP Photo

A Amnistia Internacional afirmou que as repetidas detenções, a que chamou "detenções em carrossel", se destinavam a mantê-los sob custódia sem apresentar acusações criminais mais graves.

Os ativistas dos direitos humanos afirmam que Loginova e os outros membros da banda Stoptime foram visados por terem interpretado canções de outros músicos que se opuseram à invasão total da Ucrânia pelo Kremlin, em fevereiro de 2022, e que deixaram a Rússia.

Os vídeos da atuação, com a multidão a participar cantando letras que criticam o Kremlin e a guerra, têm sido amplamente vistos na Internet, desencadeando apelos de ativistas pró-Kremlin para que a polícia tome medidas.

"As repetidas detenções de Naoko e dos seus companheiros de banda são um castigo pelas suas atuações públicas, que se tornaram uma lufada de ar fresco num país que respira sob repressão e auto-censura", afirmou Denis Krivosheev, diretor-adjunto da Amnistia Internacional para a Europa Oriental e Ásia Central.

"As autoridades têm de libertar imediata e incondicionalmente Naoko e Aleksandr Orlov e outros músicos de rua detidos por atos de protesto contra a guerra, exercendo simplesmente o seu direito à liberdade de expressão", declarou em comunicado.

"O seu único 'crime' é cantar canções que desafiam a sufocante narrativa oficial".

O caso Stoptime desencadeou atuações semelhantes de solidariedade em algumas cidades russas, levando a detenções e multas para vários artistas.

As autoridades russas intensificaram a repressão da dissidência e da liberdade de expressão depois de o Kremlin ter enviado tropas para a Ucrânia, visando grupos de defesa dos direitos humanos, meios de comunicação social independentes, membros de organizações da sociedade civil, activistas LGBTQ+ e alguns grupos religiosos.

Centenas de pessoas foram presas e milhares de outras fugiram do país.