Durante os próximos seis meses, o Museu de Arte Moderna de Varsóvia está a transformar-se num museu de história da arte feminina. Duas exposições, The Women's Question 1550-2025 e City of Women, contarão o percurso de uma parte da história da arte que é frequentemente ignorada, nomeadamente as realizações artísticas das mulheres.

As duas novas exposições são mais um fruto da colaboração internacional do Museu de Arte Moderna de Varsóvia. O museu apresenta obras de arte que nunca estiveram na Polónia, emprestadas pelos museus de arte contemporânea de Munique, Doha, Oslo ou Florença.

Inauguração da exposição Questões Femininas - Cidade das Mulheres Paweł Głogowski/Euronews

A questão feminina - a continuidade da criatividade e a subjetividade das mulheres artistas

As obras de mais de duzentas artistas, desde pintoras barrocas como Artemisia Gentileschi, modernistas como Bilinska, até pintoras contemporâneas como Tracey Emin, foram reunidas pela curadora de arte americana Alison Gingeras para traçar um quadro da criatividade das mulheres ao longo de quase 500 anos, sobre o qual, segundo Gingeras, se fala muito pouco.

"Quis abordar não só a história da arte feminista, mas também colocar questões sobre todos os que foram deixados de fora do cânone da história da arte", disse Gingeras em entrevista exclusiva à Euronews.

Cidade das Mulheres - ativismo feminista e política

Gingeras está consciente de que a arte feminista tem uma importante dimensão política.

"Estamos a assistir a uma viragem ideológica para a direita. Um regresso à ideia conservadora da esposa tradicional, temos o Presidente dos Estados Unidos a dizer 'hush little pig' a uma jornalista (...) Esta exposição é uma reação a esta situação. Precisamos de alterar o equilíbrio, de fazer a nossa parte do trabalho. É claro que uma exposição de arte, por si só, pode não mudar o mundo, mas pode fazer parte de um puzzle maior de mudança social. Precisamos de ter uma conversa nos espaços públicos, nas casas. Espero que esta exposição faça parte dessa conversa".

O principal objetivo da exposição Women's Issue é apresentar a continuidade do trabalho das mulheres e a essência do seu trabalho no contexto da cultura popular. Tem também como objetivo dar poder a estas artistas femininas e mostrar a sua agência.

Inauguração da exposição Women's Issues - Women's Misto Paweł Głogowski/Euronews

Cidade das Mulheres, a segunda das exposições apresentadas pelo Museu de Arte Moderna de Varsóvia, completa o panorama histórico da arte feminina oferecido pela Questão Feminina em termos ativistas e políticos.

Composta por quatro partes - Another Tomorrow, From the Viscera, Her Heart e We Were. International Women's Year 1975 - a exposição explora temas de identidade, a relação entre corpo e instituição, os direitos reprodutivos das mulheres e a relação entre socialismo e feminismo.

Marta Cienkowska, Ministra da Cultura e do Património Nacional Paweł Głogowski/Euronews

A ministra da Cultura e do Património Nacional, Marta Cienkowska, falou à Euronews sobre o que a abertura da exposição pode significar para o mundo contemporâneo.

"Estas duas exposições convidam-nos a um certo diálogo, um diálogo sobre a mudança social, sobre a situação das mulheres na Polónia e no mundo, mas também nos convidam a um diálogo sobre o futuro", disse Cienkowska.

"Gostaria que os espetadores que visitam esta exposição viessem com uma mente aberta e com uma atitude muito aberta ao facto de não pensarmos todos da mesma forma e de estarmos a viver num período de mudanças, umas boas, outras piores", afirma.

"Por outro lado, o mais importante é que estejamos abertos ao que está a acontecer e que pensemos sobre isso, sobre esta situação internacional, geopolítica também, e sobre estas transformações sociais de uma forma inclusiva, na perspetiva de diferentes minorias", conclui.

Inauguração da exposição Women's Issues - Women's Misto Paweł Głogowski/Euronews

Ambas as exposições podem ser vistas no Museu de Arte Moderna de Varsóvia de 21 de novembro a 3 de maio de 2026. As mostras são acompanhadas de palestras, conversas com artistas e curadores e de um programa de cinema na sala de cinema do museu.