O pior incêndio de que há memória em Hong Kong continuava a deflagrar em várias torres de apartamentos na quinta-feira e na manhã de sexta-feira, enquanto os bombeiros se esforçavam por salvar dezenas de pessoas que continuam desaparecidas.

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Pelo menos 128 pessoas morreram na sequência de um incêndio de grandes proporções que deflagrou na quarta-feira no Wang Fuk Court, em Taipo, um subúrbio nos montanhosos Novos Territórios da cidade.

Dezenas de outras pessoas ficaram feridas e cerca de 900 dos 4.800 residentes foram levados para abrigos temporários durante a noite.

As equipas de salvamento, munidas de lanternas, iam de apartamento em apartamento nas torres carbonizadas, enquanto o fumo espesso saía de algumas janelas do complexo Wang Fuk Court, um denso aglomerado de edifícios que alberga milhares de pessoas no distrito de Tai Po, um subúrbio do norte, perto da fronteira de Hong Kong com o continente.

Um bombeiro trabalha para extinguir um incêndio que deflagrou em Wang Fuk Court, um complexo residencial no bairro de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, na quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Segundo as autoridades, os bombeiros ainda estão a trabalhar numa série de apartamentos e a tentar entrar em todas as unidades das sete torres para garantir que não haja mais vítimas.

"A nossa operação de combate a incêndios está quase concluída", disse Derek Armstrong Chan, diretor-adjunto das Operações dos Serviços de Incêndio. Os bombeiros estão a trabalhar arduamente "para evitar que os destroços e as brasas se incendeiem. O que se segue é a operação de busca e salvamento", acrescentou.

Não se sabe ao certo quantas pessoas continuam desaparecidas ou presas. O líder de Hong Kong, John Lee, disse que se tinha perdido o contacto com 279 pessoas na quinta-feira. Desde então, as autoridades não forneceram informações atualizadas sobre as pessoas desaparecidas ou soterradas.

Sete das oito torres de 32 andares do complexo de edifícios foram engolidas pelas chamas depois de materiais de construção e andaimes de bambu terem pegado fogo. As autoridades disseram que o calor extremo estava a dificultar os esforços de salvamento.

Residentes descansam num abrigo temporário perto do local do incêndio em Wang Fuk Court, uma propriedade residencial no distrito de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

As autoridades estão a investigar a razão pela qual os materiais de construção, as redes e os andaimes de bambu utilizados nas obras de renovação do exterior dos edifícios altos se incendiaram.

Entretanto, as autoridades detiveram três pessoas relacionadas com o incidente: os diretores do projeto e um consultor de engenharia de uma empresa de construção, que estão a ser investigados por homicídio involuntário.

A polícia não indicou o nome da empresa, mas realizou buscas no escritório da Prestige Construction & Engineering Co, que a The Associated Press confirmou ser a responsável pelas obras.

As autoridades disseram suspeitar que alguns materiais, como os painéis de espuma de plástico utilizados para proteger as janelas contra danos, não cumpriam as normas de resistência ao fogo. Os ventos fortes também contribuíram para a propagação invulgarmente rápida das chamas.

O fumo aumenta após a deflagração de um incêndio em Wang Fuk Court, uma propriedade residencial no bairro de Tai Po, nos Novos Territórios de Hong Kong, na quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Cerca de um terço dos residentes de Hong Kong vive em habitações da Autoridade de Habitação do Governo. Wang Fuk Court é um complexo de habitações privadas mas subsidiadas.

Foi construído na década de 1980 e, de acordo com anúncios imobiliários online, os apartamentos mais simples têm entre 40 e 45 metros quadrados.

Como a maioria das habitações populares de Hong Kong, parecem não estar equipados com detetores de fumo, sistemas de sprinklers ou outros sistemas de segurança contra incêndios. Os edifícios foram construídos antes das revisões dos códigos de incêndio de Hong Kong exigirem pisos de refúgio obrigatórios.

Este é o incêndio mais mortal a atingir Hong Kong em décadas. O último grande incêndio mortal ocorreu em novembro de 1996, quando 41 pessoas morreram num edifício comercial em Kowloon, num incêndio que durou cerca de 20 horas.