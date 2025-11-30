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Milhares de pessoas participam em manifestação contra o governo. Pedem "Eleições já!"

Milhares de pessoas protestam no Templo de Debod, Madrid, Espanha, 30 de novembro de 2025.
Milhares de pessoas protestam no Templo de Debod, Madrid, Espanha, 30 de novembro de 2025. Direitos de autor  Cortesía: Partido Popular vía X
Direitos de autor Cortesía: Partido Popular vía X
De Christina Thykjaer
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Segundo o Partido Popular, mais de 80.000 pessoas participaram na manifestação contra o governo de Pedro Sánchez, no domingo, em Madrid. A delegação governamental estima em 40.000 o número de participantes.

Milhares de pessoas reuniram-se este domingo em torno do Templo de Debod, em Madrid, para participar na manifestação convocada pelo Partido Popular (PP) contra o Governo, dias depois de o ex-ministro socialista José Luis Ábalos e o seu ex-assessor Koldo García terem ficado em prisão preventiva no âmbito da investigação judicial sobre o alegado esquema de corrupção para a compra de máscaras durante a pandemia.

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Sob o lema "Efetivamente: máfia ou democracia?", os principais líderes da oposição acusaram o governo de Pedro Sánchez de ter permitido, segundo eles, uma deterioração institucional "sem precedentes". O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse durante o seu discurso que o que aconteceu com Ábalos "não é um erro isolado" e afirmou que "o sanchezismo é corrupção política, económica, institucional, social e moral", antes de exigir que "saia do governo".

Um caso que atinge o núcleo duro do PSOE

A situação de Ábalos, o primeiro deputado nacional em exercício a ser detido preventivamente, teve um forte impacto político. A direção do PSOE expulsou-o do partido após ter conhecimento da medida decretada pelo Tribunal Nacional, embora Ábalos mantenha o seu lugar como deputado não-inscrito.

O ex-ministro e o seu ex-assessor estão a ser investigados pelo alegado envolvimento numa rede de comissões irregulares ligadas a contratos de fornecimento de material sanitário durante os piores meses da pandemia. O chamado "caso Koldo" continua sob sigilo em várias de suas partes, e o juiz de instrução aponta indícios de suborno e de tráfico de influência. Ambos negam os factos.

Embora o caso tenha tido origem nos contratos de emergência para a compra de máscaras faciais durante a pandemia, o caso Koldo transformou-se numa investigação muito mais ampla sobre alegadas irregularidades na adjudicação de contratos públicos.

O juiz está a analisar não só os possíveis excessos de custos e a má qualidade do material sanitário, mas também a existência de comissões ilegais, tráfico de influências, desvio de fundos e uma possível rede organizada para direcionar os contratos para empresas específicas. Além disso, as investigações estendem-se a contratos adjudicados por várias administrações, incluindo comunidades autónomas como as Ilhas Canárias e as Ilhas Baleares, o que coloca o caso numa área mais profunda do que a mera compra fraudulenta de máscaras, apontando para uma rede de corrupção mais estrutural.

Investigações politicamente próximas de Sánchez

O caso reactivou as críticas da oposição à comitiva do primeiro-ministro. Embora nenhum dos investigados mais próximos de Sánchez tenha sido condenado, vários processos judiciais abertos nos últimos meses aumentaram a pressão política.

A mulher do presidente, Begoña Gómez, está a ser investigada por alegado tráfico de influências, corrupção empresarial, apropriação indevida, intromissão profissional e peculato em várias linhas de trabalho ligadas à sua atividade académica e alegadas recomendações a empresas que receberam contratos públicos.

Ao mesmo tempo, o seu irmão, David Sánchez, enfrenta um processo judicial por alegada prevaricação administrativa e tráfico de influências relacionadas com a sua contratação na Diputación Foral de Badajoz, num julgamento marcado para fevereiro de 2026.

Um clima político de tensão crescente

A manifestação deste domingo decorre num clima político cada vez mais tenso, alimentado pela sucessão de casos que afectam figuras próximas do governo. Para o PP, os escândalos demonstram um "padrão de comportamento" no círculo do Presidente; para o Governo, trata-se de uma ofensiva política baseada em processos judiciais que ainda não foram resolvidos.

Embora as investigações estejam a avançar, a detenção e a prisão preventiva de Ábalos constituem um marco sem precedentes na política recente e acrescentam um novo nível de tensão ao panorama político espanhol.

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