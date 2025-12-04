Ativista germano-sírio pede a Berlim que mantenha o direito de asilo

O chanceler alemão Friedrich Merz argumenta contra a concessão de asilo aos sírios após a queda do regime de al-Assad. Os críticos advertem que o país continua a ser inseguro para as minorias e para as mulheres.
A Alemanha não deve continuar a conceder asilo aos sírios, agora que o regime do presidente Bashar al-Assad caiu, afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz. Os críticos alertam para o facto do país continuar a ser inseguro para as minorias e as mulheres.
Tareq Alaow, ex-refugiado sírio e porta-voz da Pro Asyl para a política de refugiados, advertiu contra conclusões precipitadas. Após a expulsão de al-Assad, no início de dezembro de 2024, sentiu-se inicialmente esperançado.
"Para mim, foi um momento de esperança de que poderíamos construir uma democracia e um estado constitucional na Síria - até que a realidade nos atingiu em cheio", disse Tareq.
Em 29 de janeiro, Ahmed al-Sharaa - um antigo líder de uma filial da Al-Qaeda na Síria, conhecido pelo seu nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani - tornou-se presidente interino.
Foi nessa altura que o entusiasmo de Tareq se transformou em preocupação. "Estes são jihadistas", avisou Tareq. Pouco depois da queda de Assad, os novos governantes da Síria começaram a perseguir as minorias, as pessoas LGBTQ+ e as mulheres, explicou.
"Não têm qualquer interesse em combater os crimes contra a humanidade porque eles próprios cometeram crimes contra a humanidade no noroeste da Síria", acrescentou.
Muitos sírios receiam que al-Sharaa não se tenha distanciado do seu passado como líder da milícia islamista Hayat Tahrir al-Sham.
Minorias religiosas sob ataque?
Surgiram relatos de massacres contra minorias religiosas, nomeadamente os alauítas, a que pertencia a família al-Assad.
A 6 de março eclodiram violentos combates entre as forças de al-Sharaa e os membros da comunidade alawita. De acordo com os dados das Nações Unidas, cerca de 1400 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas durante a violência.
As vítimas foram assassinadas, torturadas e os seus corpos mutilados, de acordo com um relatório. Algumas atrocidades foram filmadas e partilhadas nas redes sociais. Em vários vídeos, os perpetradores podem ser ouvidos a dizer: "Viemos para matar os alauítas", segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, um grupo de monitorização com sede no Reino Unido.
O governo de transição sírio justificou os confrontos alegando que os partidários de al-Assad tinham atacado as forças de segurança na província de Latakia, que tem uma grande população alauíta.
Em julho, ocorreram outros confrontos entre as forças governamentais e as comunidades drusas na província de Suwayda. Os peritos da ONU alertaram para os assassinatos, raptos, sequestros, pilhagens, destruição de propriedades e violência sexual contra mulheres e raparigas.
Al-Sharaa apelou a um cessar-fogo e descreveu os confrontos como um "desafio". Prometeu também responsabilizar quem quer que tenha prejudicado civis em ambos os casos, mas foi recebido com ceticismo pelos líderes alauítas e drusos.
Entretanto, muitos sírios continuam desconfiados, questionando se al-Sharaa controla verdadeiramente as suas próprias forças de segurança.
Quem é Ahmed Al-Sharaa?
Há vários anos, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares por Al-Sharaa, então conhecido como al-Jolani. Até 2024, era considerado um terrorista procurado nos Estados Unidos.
Hoje, as potências mundiais - incluindo Washington - estão a recebê-lo. O conselho de Segurança da ONU levantou as sanções contra ele em novembro e é agora reconhecido internacionalmente como líder da Síria.
"O que dói é que a comunidade internacional está agora a tentar legitimar exatamente este grupo de Ahmad al-Sharaa na Síria. Desde que tenham alguém com quem falar na Síria, estão dispostos a fechar os olhos", disse Tareq.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou a atual política de refugiados da Síria, que tem como objetivo a proteção dos direitos humanos.
"O objetivo parece ser o de evitar ao máximo que as pessoas fujam para a Alemanha ou para a Europa. Mas isso não vai funcionar", afirmou Tareq.
As pessoas fogem devido a guerras e crises nos seus países de origem, explicou. Mandar as pessoas de volta não vai ajudar. "Se as coisas voltarem a agravar-se dentro de dois anos, elas voltarão a fugir".
Fugiu da Síria depois de ter sido perseguido por ter documentado violações dos direitos humanos. Foi enviado para o campo de batalha, onde o ISIS era suposto matá-lo. O regime de al-Assad "queria lavar as mãos" e evitar matá-lo diretamente, disse Tareq.
Ele vê padrões semelhantes a emergir sob o novo governo. A perseguição das minorias também ocorreu durante o regime de al-Assad na década de 1960, observou.
"A diferença é que o regime de al-Assad se baseava na ideologia nacionalista. Os novos governantes baseiam-se na ideologia religiosa. Os métodos são os mesmos".
Necessidade de uma resposta europeia
Tareq considera que a Europa deve aumentar a pressão sobre os atuais governantes da Síria. Só se as pessoas se sentirem seguras é que poderão regressar definitivamente.
Criticou a reação da Alemanha: "Mesmo durante o massacre dos drusos, o representante alemão numa reunião na Síria não disse uma única palavra sobre os massacres".
O ativista dos direitos humanos fala muito com pessoas da Síria. "A maioria diz: 'Se houvesse uma verdadeira estabilidade no país, voltaríamos para o reconstruir' ".
A experiência que os sírios adquiriram na Alemanha e na Europa poderia ajudar a reconstruir as infraestruturas, as habitações e as cidades da Síria - e a própria democracia, afirmou. "Isso seria essencial após quase 60 anos de ditadura".
Mas atualmente faltam as bases políticas e de segurança. "Dada a disponibilidade generalizada de armas em todo o país, não vejo qualquer segurança. Mesmo o mais pequeno conflito pode escalar a um nível que afeta todos na região", advertiu.
Espera mais dos governos democráticos da Europa: "Precisamos de mais pressão política sobre os novos governantes".
As declarações públicas dos políticos europeus ajudariam a proteger as pessoas no terreno, mostrando que estes acontecimentos estão a ser observados a partir do exterior, defendeu Tareq.
Insistiu que a proteção dos direitos humanos deveria ser uma condição para receber financiamento para o desenvolvimento.
"Temos peso político. Podemos exercer pressão diplomática sobre os governantes da Síria. Até agora, infelizmente, isso não aconteceu".