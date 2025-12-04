Ativista germano-sírio pede a Berlim que mantenha o direito de asilo

A Alemanha não deve continuar a conceder asilo aos sírios, agora que o regime do presidente Bashar al-Assad caiu, afirmou o chanceler alemão Friedrich Merz. Os críticos alertam para o facto do país continuar a ser inseguro para as minorias e as mulheres.

Tareq Alaow, ex-refugiado sírio e porta-voz da Pro Asyl para a política de refugiados, advertiu contra conclusões precipitadas. Após a expulsão de al-Assad, no início de dezembro de 2024, sentiu-se inicialmente esperançado.

"Para mim, foi um momento de esperança de que poderíamos construir uma democracia e um estado constitucional na Síria - até que a realidade nos atingiu em cheio", disse Tareq.

Em 29 de janeiro, Ahmed al-Sharaa - um antigo líder de uma filial da Al-Qaeda na Síria, conhecido pelo seu nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani - tornou-se presidente interino.

Foi nessa altura que o entusiasmo de Tareq se transformou em preocupação. "Estes são jihadistas", avisou Tareq. Pouco depois da queda de Assad, os novos governantes da Síria começaram a perseguir as minorias, as pessoas LGBTQ+ e as mulheres, explicou.

"Não têm qualquer interesse em combater os crimes contra a humanidade porque eles próprios cometeram crimes contra a humanidade no noroeste da Síria", acrescentou.

Muitos sírios receiam que al-Sharaa não se tenha distanciado do seu passado como líder da milícia islamista Hayat Tahrir al-Sham.

Minorias religiosas sob ataque?

Surgiram relatos de massacres contra minorias religiosas, nomeadamente os alauítas, a que pertencia a família al-Assad.

A 6 de março eclodiram violentos combates entre as forças de al-Sharaa e os membros da comunidade alawita. De acordo com os dados das Nações Unidas, cerca de 1400 pessoas, na sua maioria civis, foram mortas durante a violência.

As vítimas foram assassinadas, torturadas e os seus corpos mutilados, de acordo com um relatório. Algumas atrocidades foram filmadas e partilhadas nas redes sociais. Em vários vídeos, os perpetradores podem ser ouvidos a dizer: "Viemos para matar os alauítas", segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, um grupo de monitorização com sede no Reino Unido.

Homem armado caminha junto aos destroços de uma casa durante os recentes confrontos na cidade de Suweyda, a 19 de setembro de 2025 AP Photo

O governo de transição sírio justificou os confrontos alegando que os partidários de al-Assad tinham atacado as forças de segurança na província de Latakia, que tem uma grande população alauíta.

Em julho, ocorreram outros confrontos entre as forças governamentais e as comunidades drusas na província de Suwayda. Os peritos da ONU alertaram para os assassinatos, raptos, sequestros, pilhagens, destruição de propriedades e violência sexual contra mulheres e raparigas.

Al-Sharaa apelou a um cessar-fogo e descreveu os confrontos como um "desafio". Prometeu também responsabilizar quem quer que tenha prejudicado civis em ambos os casos, mas foi recebido com ceticismo pelos líderes alauítas e drusos.

Entretanto, muitos sírios continuam desconfiados, questionando se al-Sharaa controla verdadeiramente as suas próprias forças de segurança.

Quem é Ahmed Al-Sharaa?

Há vários anos, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares por Al-Sharaa, então conhecido como al-Jolani. Até 2024, era considerado um terrorista procurado nos Estados Unidos.

Hoje, as potências mundiais - incluindo Washington - estão a recebê-lo. O conselho de Segurança da ONU levantou as sanções contra ele em novembro e é agora reconhecido internacionalmente como líder da Síria.

"O que dói é que a comunidade internacional está agora a tentar legitimar exatamente este grupo de Ahmad al-Sharaa na Síria. Desde que tenham alguém com quem falar na Síria, estão dispostos a fechar os olhos", disse Tareq.

Donald Trump cumprimenta o presidente da Síria, Ahmad al-Sharaa, na Casa Branca, em Washington, a 10 de novembro de 2025 AP Photo

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou a atual política de refugiados da Síria, que tem como objetivo a proteção dos direitos humanos.

"O objetivo parece ser o de evitar ao máximo que as pessoas fujam para a Alemanha ou para a Europa. Mas isso não vai funcionar", afirmou Tareq.

As pessoas fogem devido a guerras e crises nos seus países de origem, explicou. Mandar as pessoas de volta não vai ajudar. "Se as coisas voltarem a agravar-se dentro de dois anos, elas voltarão a fugir".

Fugiu da Síria depois de ter sido perseguido por ter documentado violações dos direitos humanos. Foi enviado para o campo de batalha, onde o ISIS era suposto matá-lo. O regime de al-Assad "queria lavar as mãos" e evitar matá-lo diretamente, disse Tareq.

Ele vê padrões semelhantes a emergir sob o novo governo. A perseguição das minorias também ocorreu durante o regime de al-Assad na década de 1960, observou.

"A diferença é que o regime de al-Assad se baseava na ideologia nacionalista. Os novos governantes baseiam-se na ideologia religiosa. Os métodos são os mesmos".

Necessidade de uma resposta europeia

Tareq considera que a Europa deve aumentar a pressão sobre os atuais governantes da Síria. Só se as pessoas se sentirem seguras é que poderão regressar definitivamente.

Criticou a reação da Alemanha: "Mesmo durante o massacre dos drusos, o representante alemão numa reunião na Síria não disse uma única palavra sobre os massacres".

O ativista dos direitos humanos fala muito com pessoas da Síria. "A maioria diz: 'Se houvesse uma verdadeira estabilidade no país, voltaríamos para o reconstruir' ".

A experiência que os sírios adquiriram na Alemanha e na Europa poderia ajudar a reconstruir as infraestruturas, as habitações e as cidades da Síria - e a própria democracia, afirmou. "Isso seria essencial após quase 60 anos de ditadura".

Mas atualmente faltam as bases políticas e de segurança. "Dada a disponibilidade generalizada de armas em todo o país, não vejo qualquer segurança. Mesmo o mais pequeno conflito pode escalar a um nível que afeta todos na região", advertiu.

Espera mais dos governos democráticos da Europa: "Precisamos de mais pressão política sobre os novos governantes".

As declarações públicas dos políticos europeus ajudariam a proteger as pessoas no terreno, mostrando que estes acontecimentos estão a ser observados a partir do exterior, defendeu Tareq.

Insistiu que a proteção dos direitos humanos deveria ser uma condição para receber financiamento para o desenvolvimento.

"Temos peso político. Podemos exercer pressão diplomática sobre os governantes da Síria. Até agora, infelizmente, isso não aconteceu".