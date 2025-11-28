“É um período incrível, nunca experimentei a mesma liberdade, a liberdade de expressão”, disse Osama Mufdi, sorrindo e balançando a cabeça em descrença.

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O empresário sírio falou com a Euronews a partir do seu novo escritório em Damasco, cidade da qual foi forçado a fugir há pouco mais de uma década.

Agora, ele é um dos mais de 1 milhão de sírios que regressaram ao país desde a queda do conhecido ditador Bashar al-Assad, após quase 14 anos de guerra brutal.

Quase 7 milhões de sírios deixaram o país desde 2011. Enquanto a maioria foi para países vizinhos, mais de 1 milhão foi para a Europa.

Agora, com as novas autoridades governando a partir de Damasco sob o comando do presidente interino Ahmed al-Sharaa, muitos estão a ponderar se devem regressar.

O regresso inicial "um sonho"

No final de 2024, a Síria parecia ter entrado num impasse, com um mosaico de milícias a controlar o país, mas al-Assad — o sucessor da dinastia al-Assad, que assumiu o poder do seu pai Hafez em 2000 — mantinha um controlo rígido sobre a capital e cerca de 70% do território sírio.

“Chegámos a um ponto de desilusão, de desistência do regime sírio. Sentimos que ele nunca cairia, que tínhamos perdido para sempre”, disse Mufdi, abanando a cabeça.

Um rapaz sobe as escadas de um edifício danificado pela guerra enquanto um agente de segurança monta guarda em Zamalka, nos arredores de Damasco, 21 de agosto de 2025 AP Photo

Nessa altura, vivia em Liverpool e não via qualquer hipótese de regressar ao seu país natal.

No entanto, tudo parecia mudar quando as forças de uma organização islamista de cúpula chamada Hayat Tahrir al-Sham lançaram uma operação que derrubou o regime de al-Assad em 8 de dezembro de 2024.

Mufdi conseguiu reservar voos de regresso à Síria. Regressou a Damasco poucos dias depois da queda de al-Assad.

ARQUIVO: Pessoas dançam num bar enquanto aproveitam a primeira noite do fim de semana em Damasco, 3 de outubro de 2025 AP Photo

Não foi o único. Kefah Ali Deeb é uma ativista dos direitos humanos, artista e escritora síria que foi presa várias vezes pelo regime de al-Assad durante a revolução. Tal como Mufdi, fugiu da Síria em 2014, acabando por ficar em Berlim.

"Depois da queda de al-Assad, reservei um bilhete e regressei imediatamente. Pensei: posso voltar e não me vão deter na fronteira", conta.

"Fiquei e passei uma semana em Damasco. Para mim, foi como um sonho".

Infraestruturas destruídas e sociedade dizimada

Will Todman, chefe de equipa do Departamento de Geopolítica e Política Externa do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, regressou recentemente da Síria.

Todman contou à Euronews que encontrou outras pessoas, como Mufdi e Ali Deeb, que se tornaram cidadãos com dupla nacionalidade e que puderam visitar o país aquando da queda do regime.

"Regressaram para analisar a situação na Síria. Falei com alguns que decidiram investir em novas empresas e mudar as suas famílias para a Síria. No entanto, a maior parte deles mantém a capacidade de partir se a situação se deteriorar", explicou.

Ahmed al-Sharaa acena enquanto cumprimenta os apoiantes no exterior da Casa Branca, após uma reunião com o Presidente dos EUA, Donald Trump, 10 de novembro de 2025 AP Photo

Enquanto Mufdi se mudou definitivamente para a Síria para abrir uma instituição de caridade e novos projetos empresariais, Ali Deeb regressou rapidamente à Alemanha, onde permaneceu.

Ali Deeb disse à Euronews que queria regressar, mas "tornou-se muito complicado para mim", com o seu filho pequeno. O marido sírio também se mostrou reticente quanto ao regresso.

"Disse-me para ter calma. Vamos ver como correm as coisas. Como é que vai ser a situação? Tudo agora é caótico'", recorda.

ARQUIVO: Uma vista geral mostra o bairro Sheikh Maqsoud de Alepo, 7 de outubro de 2025 AP Photo

Grande parte da Síria foi destruída. Mais de um terço dos hospitais do país continuam fora de serviço, enquanto milhões de crianças não têm acesso à educação.

Centenas de milhares de antigas casas foram reduzidas a escombros. O Banco Mundial calcula que só a reparação dos danos físicos custará mais de 90 mil milhões de euros.

Anos de sanções internacionais e de corrupção interna também deixaram as finanças da Síria em frangalhos.

Muitas perguntas, poucas respostas

Mohamad Harastani ajudou a criar uma ONG que apoia os sírios que regressam ao país, chamada Syria Meets Europe. Disse à Euronews que estes fatores estão a impedir muitos sírios de dar esse passo.

"Para um médico que trabalha atualmente num hospital na Alemanha, se fechar tudo e regressar à Síria, onde é que vai trabalhar? Quanto é que ele vai receber? Onde é que ele vai pôr os seus filhos?".

Todman afirma que esse sentimento é muitas vezes mútuo “Muitos sírios com quem conversei disseram que ainda não querem que muitos refugiados retornem, pois os serviços públicos já estão sobrecarregados e não há habitação suficiente.”

Banhistas sírios jogam raquetebol numa praia pública do Mar Mediterrâneo, em Latakia, 8 de outubro de 2025 AP Photo

Não se trata apenas de dinheiro. Ali Deeb também estava preocupada com a sua liberdade como mulher, escritora e ativista. O passado jihadista sunita de muitos dos novos governantes causou grande alarme.

Embora secular, ela é originária da minoria alauita, um ramo do islamismo xiita do qual al-Assad também fazia parte.

Ela menciona os surtos de violência em março deste ano nos bairros alauitas da província costeira de Latakia, onde nasceu.

Grupos alauítas afirmam que forças sunitas afiliadas ao governo realizaram ataques direcionados contra eles. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, mais de 1600 civis foram mortos.

Então, em julho, confrontos mortais semelhantes eclodiram na província de Suweyda, no sul, onde a maioria da população é da minoria drusa, outro ramo xiita. Foram registadas 1200 mortes.

ARQUIVO - Um carro passa por uma estátua destruída na cidade de Suweyda, de maioria drusa, em 25 de julho de 2025. AP Photo

O presidente sírio, al-Sharaa, prometeu responsabilizar todos os que prejudicaram civis em ambos os casos, mas foi recebido com ceticismo pelos líderes alauítas e drusos.

A Euronews contactou as autoridades sírias para comentar o assunto.

Ali Deeb disse que os ataques a chocaram, mas não a surpreenderam. "É muito difícil que um ditador como Bashar Al-Assad, com todas as raízes que tinha, caia sem derramar sangue".

No entanto, Todman explicou à Euronews que estes acontecimentos afetaram a demografia dos que regressam.

"As minorias estão nervosas com o regresso e, quando o novo governo tomou o poder, houve uma grande saída de alauítas para o Líbano.

"Não se pode simplesmente deixar o país para outra pessoa o reconstruir”

Muitos sírios na Europa também estão a encontrar pouco consolo em permanecer no continente, à medida que os países endurecem as suas posições sobre a migração e o estatuto de refugiado.

O governo social-democrata de Copenhaga começou a oferecer aos sírios até 27 000 euros para regressarem à Síria no início deste ano.

A Dinamarca foi também o primeiro país da UE a declarar certas zonas do país como "seguras" após a queda de al-Assad, o que levou a uma reflexão a nível europeu sobre o estatuto de refugiado dos sírios.

O governo britânico de centro-esquerda também alterou recentemente a política de refugiados de longa data, permitindo-lhe revogar o estatuto de refugiado quando os países são considerados seguros.

ARQUIVO: Membros das forças de segurança do governo sírio de pé num veículo enquanto passam por um camião que transporta ajuda humanitária da ONU a caminho de Suweyda, 28 de agosto de 2025 AP Photo

A Alemanha, que acolheu mais de um milhão de sírios durante a guerra, também endureceu a sua posição.

No início deste mês, o chanceler Friedrich Merz disse sobre os sírios: "Agora já não há motivos para asilo na Alemanha e, por isso, também podemos começar com os repatriamentos".

De volta a Damasco, Mufdi mostrou-se otimista e concentrou-se nos fatores de atração de um país que, segundo ele, oferece oportunidades para aqueles que regressam.

Com o levantamento das sanções e a ofensiva de charme internacional das autoridades, Mufdi disse estar a trabalhar na renovação de propriedades para o que espera ser um mercado global crescente.

O empresário elogiou a abertura das autoridades aos que regressam e querem criar empresas. "Temos acesso direto a qualquer ministro. Batemos à porta e entramos. Basta dizer o que se quer discutir e obter o que se quer deles", afirmou.

Apesar de afirmar que mantém fortes laços com o Reino Unido, não está a olhar para trás e encoraja outros refugiados sírios a fazer o mesmo.

“Acho que todos devem voltar quando puderem. Estão a perder muitas coisas, estão a perder a oportunidade de reconstruir o país. Não se pode simplesmente deixar o país para outra pessoa o reconstruir”, concluiu Mufdi.