Mais 47 camiões de ajuda humanitária atravessaram a fronteira de Gaza no domingo. O Programa Alimentar Mundial já distribuiu mais de um milhão de pacotes de ajuda humanitária durante os dois meses de trégua instável, conseguindo chegar a metade da população.
Foram criados 59 pontos de distribuição de alimentos, mas os palestinianos continuam insatisfeitos. Muitos queixam-se de que os cabazes só contêm farinha, feijão e lentilhas, enquanto a agência especializada da ONU, envolvida em acusações de terrorismo, a UNRWA, distribuía anteriormente conservas de peixe e compotas.
Um palestiniano disse à agência de notícias AP que as doações do Programa Mundial de Alimentos não satisfazem a fome. Enquanto isso, uma mãe reclamou que não consegue alimentar as suas filhas subnutridas apenas com arroz.
Sem mencionar que ainda há famílias em Gaza que não recebem qualquer ajuda há seis meses.
Nas fronteiras, o exército israelita continua a inspecionar minuciosamente os camiões e decide quais as organizações civis e quais os meios que podem entrar na zona. A ONU afirma que, por causa disso, 90 mil toneladas de ajuda humanitária continuam retidas nos postos fronteiriços.