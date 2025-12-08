Mais três mortos devido a ondas gigantes em Tenerife

Várias pessoas foram arrastadas para o mar por ondas gigantes numa piscina natural ao largo da costa ocidental de Tenerife. Três pessoas morreram em consequência disso. Os especialistas alertam para o facto de as águas supostamente calmas destas baías naturais serem, na realidade, muito perigosas.

Pouco depois das 16 horas de domingo, ondas gigantescas atingiram a costa ocidental de Tenerife. Segundo os meios de comunicação social, a onda gigantesca surgiu de repente, sem grande aviso, e apanhou de surpresa vários banhistas que estavam nas falésias e na água.

Várias pessoas foram arrastadas para o mar e uma pessoa está desaparecida, segundo os serviços de emergência das Ilhas Canárias. Segundo um jornal local, entre as vítimas contavam-se também vários turistas estrangeiros.

O que se sabe sobre as vítimas mortais

De acordo com o serviço de emergência das Ilhas Canárias e as autoridades locais, três pessoas foram levadas pela forte onda. Dois homens e uma mulher terão morrido. Um dos homens tinha 35 anos e a mulher 55. Ainda não há mais informações sobre a terceira pessoa.

As nacionalidades ainda não foram reveladas.

Uma outra mulher sofreu uma paragem cardíaca nas falésias. Recebeu imediatamente tratamento médico de emergência, foi reanimada no local e depois levada para um hospital próximo, conforme noticiado pelo jornal Diario de Avisos.

Após a onda, socorristas marítimos, um helicóptero de resgate e vários veículos dos bombeiros, ambulâncias e da polícia estiveram no local. As equipas de salvamento procuraram a pessoa desaparecida até ao final da tarde. No entanto, ainda não foi encontrada.

Especialista alerta para "perigo subestimado"

No mês passado, registou-se um incidente semelhante. No início de novembro, três pessoas foram mortas por ondas fortes. Nessa altura, 15 outras pessoas ficaram feridas, incluindo alemães.

Após este incidente, especialistas alertaram para o perigo subestimado das correntes e das ondas “Infelizmente, tais eventos trágicos não são casos isolados”, explica Samed Kizgin, diretor de conteúdo da A3M.

O A3M é um fabricante alemão de sistemas de alerta precoce para a gestão de crises. "Vemos repetidamente os veraneantes de todo o mundo subestimarem os riscos nas praias - seja devido a ondas fortes, correntes de retorno ou correntes subterrâneas invisíveis. Mesmo nadadores experientes podem encontrar-se em perigo mortal em segundos."

Em muitos destinos de férias são possíveis ondas altas e correntes perigosas. O especialista em crises recomenda que se informe sobre os avisos dos serviços locais e que preste atenção aos sinais de aviso, bandeiras e instruções dos serviços de salvamento.