Tailândia lança novos ataques ao longo da fronteira com o Camboja

A Tailândia lançou novos ataques ao longo da fronteira com o vizinho Camboja. Após o início dos combates em julho deste ano, em que dezenas de pessoas foram mortas, ambas as partes acusam-se mutuamente de violar um cessar-fogo estabelecido pelos EUA.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa tailandês afirmou que mais de 35.000 pessoas abandonaram as zonas próximas da fronteira para se refugiarem e acredita-se que mais pessoas tenham fugido para ficar com familiares noutros locais, enquanto o Ministro da Informação do Camboja, Neth Pheaktra, afirmou que os residentes de várias aldeias próximas da fronteira foram retirados.

Combate após troca de tiros no domingo

O cessar-fogo foi posto em causa no início de novembro, depois de as tropas tailandesas terem sido feridas por minas terrestres, o que levou a Tailândia a anunciar que iria suspender indefinidamente a aplicação do acordo. Ambas as partes continuam a trocar acusações sobre a responsabilidade, mesmo quando é suposto estarem a cooperar na eliminação das minas.

Em meados de novembro, Trump afirmou que tinha intervindo para preservar o cessar-fogo, numa altura em que as tensões entre os dois países estavam a aumentar.

Mas, no domingo, registou-se outro breve episódio de combate ao longo da fronteira, após o qual ambas as partes afirmaram que a outra disparou primeiro. Segundo o exército tailandês, os disparos cambojanos feriram dois soldados tailandeses e as tropas tailandesas retaliaram, dando origem a uma troca de tiros que durou cerca de 20 minutos. O Camboja afirmou que a parte tailandesa disparou primeiro e que as suas tropas não retaliaram.

Na segunda-feira, o porta-voz do exército tailandês, major-general Winthai Suvaree, afirmou que as tropas cambojanas dispararam primeiro contra o território tailandês em várias zonas. Segundo ele, um soldado tailandês foi morto e quatro outros soldados ficaram feridos, e os civis estavam a ser retirados das áreas afetadas.

Related Tailândia espera que a UE contribua para o equilíbrio de poderes na região da ASEAN

A Tailândia utilizou aviões "para atingir alvos militares em várias zonas, a fim de suprimir os ataques de fogo de apoio cambojanos", afirmou.

O porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, afirmou que os militares tailandeses atacaram primeiro as tropas cambojanas na segunda-feira e que o Camboja não retaliou durante os ataques iniciais.

"O Camboja pede à Tailândia que ponha imediatamente termo a todas as atividades hostis que ameaçam a paz e a estabilidade na região", declarou.

O primeiro-ministro da vizinha Malásia, Anwar Ibrahim, apelou à contenção numa declaração publicada nas redes sociais e afirmou que o seu país está pronto a apoiar os esforços para evitar novos combates.

"A nossa região não pode dar-se ao luxo de ver disputas de longa data transformarem-se em ciclos de confronto", escreveu.

Séculos de rivalidade por detrás da disputa territorial

A Tailândia e o Camboja têm uma história de inimizade que remonta a séculos, quando eram impérios em guerra.

As suas reivindicações territoriais modernas resultam, em grande parte, de um mapa de 1907, elaborado quando o Camboja estava sob o domínio colonial francês, que a Tailândia argumenta ser inexato.

Em 1962, o Tribunal Internacional de Justiça concedeu ao Camboja a soberania sobre uma área que incluía o templo de Preah Vihear, com mil anos de idade, que ainda incomoda muitos tailandeses.

O cessar-fogo não define um caminho para resolver a base subjacente da disputa, as divergências de longa data sobre a localização da fronteira.