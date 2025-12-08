Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Tailândia lança novos ataques ao longo da fronteira com o Camboja

Nesta foto divulgada pelo Exército Real Tailandês, um soldado tailandês ferido é transportado para ser transferido para um hospital na província de Sisaket, Tailândia, domingo, 7 de dezembro de 2025.
Nesta foto divulgada pelo Exército Real Tailandês, um soldado tailandês ferido é transportado para ser transferido para um hospital na província de Sisaket, Tailândia, domingo, 7 de dezembro de 2025. Direitos de autor  AP/Royal Thai Army
Direitos de autor AP/Royal Thai Army
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Após o início dos combates entre os dois países por causa de um conflito fronteiriço, em julho, ambas as partes acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo apoiado pelos EUA.

A Tailândia lançou novos ataques ao longo da fronteira com o vizinho Camboja. Após o início dos combates em julho deste ano, em que dezenas de pessoas foram mortas, ambas as partes acusam-se mutuamente de violar um cessar-fogo estabelecido pelos EUA.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa tailandês afirmou que mais de 35.000 pessoas abandonaram as zonas próximas da fronteira para se refugiarem e acredita-se que mais pessoas tenham fugido para ficar com familiares noutros locais, enquanto o Ministro da Informação do Camboja, Neth Pheaktra, afirmou que os residentes de várias aldeias próximas da fronteira foram retirados.

Combate após troca de tiros no domingo

O cessar-fogo foi posto em causa no início de novembro, depois de as tropas tailandesas terem sido feridas por minas terrestres, o que levou a Tailândia a anunciar que iria suspender indefinidamente a aplicação do acordo. Ambas as partes continuam a trocar acusações sobre a responsabilidade, mesmo quando é suposto estarem a cooperar na eliminação das minas.

Em meados de novembro, Trump afirmou que tinha intervindo para preservar o cessar-fogo, numa altura em que as tensões entre os dois países estavam a aumentar.

Mas, no domingo, registou-se outro breve episódio de combate ao longo da fronteira, após o qual ambas as partes afirmaram que a outra disparou primeiro. Segundo o exército tailandês, os disparos cambojanos feriram dois soldados tailandeses e as tropas tailandesas retaliaram, dando origem a uma troca de tiros que durou cerca de 20 minutos. O Camboja afirmou que a parte tailandesa disparou primeiro e que as suas tropas não retaliaram.

Na segunda-feira, o porta-voz do exército tailandês, major-general Winthai Suvaree, afirmou que as tropas cambojanas dispararam primeiro contra o território tailandês em várias zonas. Segundo ele, um soldado tailandês foi morto e quatro outros soldados ficaram feridos, e os civis estavam a ser retirados das áreas afetadas.

Related

A Tailândia utilizou aviões "para atingir alvos militares em várias zonas, a fim de suprimir os ataques de fogo de apoio cambojanos", afirmou.

O porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, afirmou que os militares tailandeses atacaram primeiro as tropas cambojanas na segunda-feira e que o Camboja não retaliou durante os ataques iniciais.

"O Camboja pede à Tailândia que ponha imediatamente termo a todas as atividades hostis que ameaçam a paz e a estabilidade na região", declarou.

O primeiro-ministro da vizinha Malásia, Anwar Ibrahim, apelou à contenção numa declaração publicada nas redes sociais e afirmou que o seu país está pronto a apoiar os esforços para evitar novos combates.

"A nossa região não pode dar-se ao luxo de ver disputas de longa data transformarem-se em ciclos de confronto", escreveu.

Séculos de rivalidade por detrás da disputa territorial

A Tailândia e o Camboja têm uma história de inimizade que remonta a séculos, quando eram impérios em guerra.

As suas reivindicações territoriais modernas resultam, em grande parte, de um mapa de 1907, elaborado quando o Camboja estava sob o domínio colonial francês, que a Tailândia argumenta ser inexato.

Em 1962, o Tribunal Internacional de Justiça concedeu ao Camboja a soberania sobre uma área que incluía o templo de Preah Vihear, com mil anos de idade, que ainda incomoda muitos tailandeses.

O cessar-fogo não define um caminho para resolver a base subjacente da disputa, as divergências de longa data sobre a localização da fronteira.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Civis fogem no meio de um novo conflito na fronteira entre a Tailândia e o Camboja

ASEAN: Trump preside a um acordo de paz "histórico" entre Tailândia e Camboja

Tailândia e Camboja planeiam visitas de diplomatas à fronteira, frágil cessar-fogo mantém-se