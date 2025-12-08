Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Residentes tailandeses que abandonaram as casas após confrontos entre soldados tailandeses e cambojanos descansam num centro de evacuação na província de Buriram
No Comment

Vídeo. Tailândia lança ataques aéreos na fronteira com o Camboja

Últimas notícias:

Retira-se população civil enquanto Tailândia e Camboja voltam a confrontar-se na fronteira. Reatamento dos combates sucede a uma frágil trégua mediada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Novos distúrbios na fronteira com o Camboja provocam movimentos de deslocação de civis. A Tailândia anunciou na segunda-feira que lançou ataques aéreos ao longo da fronteira disputada, após alegar que unidades cambojanas dispararam primeiro.

Os combates quebram uma trégua frágil que os dois países assinaram em outubro, um acordo promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, após os confrontos de julho que deixaram dezenas de soldados e civis mortos.

A tensão aumentou novamente no mês passado, quando soldados tailandeses ficaram feridos por minas terrestres, e ambos os lados agora trocam acusações pela última escalada, apesar de terem o objetivo de cooperar na limpeza da área.

A Tailândia descreve os seus novos ataques como defensivos e limitados a posições militares após o que chama de provocações cambojanas, enquanto o Camboja acusa a Tailândia de realizar ataques agressivos contra as suas tropas e território e insiste que as suas próprias forças permanecem dentro das suas fronteiras.

