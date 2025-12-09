Exclusivo: representantes da Arménia e do Azerbaijão reúnem-se publicamente em entrevista para a Euronews

A Arménia e o Azerbaijão reafirmaram o seu compromisso de trabalhar em conjunto para transformar toda a paisagem do Cáucaso do Sul após décadas de conflito.

Numa região há muito marcada pela guerra, os dois países encontraram um terreno comum, não só para alcançar a paz, mas também para trabalhar em conjunto no sentido de dar um impulso económico decisivo ao espaço euroasiático.

Pela primeira vez, os principais representantes das lideranças de ambos os países deram uma entrevista conjunta e exclusiva à Euronews, em Doha, para revelar como começou o processo de paz entre os dois antigos inimigos e como ambos os países continuaram a acrescentar "mais um tijolo no muro da confiança", avançando para uma cooperação económica vigorosa que está a remodelar o espaço euroasiático, agora que puseram para trás das costas o trágico capítulo das guerras.

Hikmet Hajiev, assistente do presidente do Azerbaijão, e Armen Grigoryan, secretário do Conselho de Segurança da Arménia, disseram à Euronews que iniciaram as conversações em 2020, após o último confronto entre os dois países, apoiado pela União Europeia e que culminou com o histórico acordo de paz entre o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, garantido pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"As lideranças dos dois países têm estado a pensar em como trazer paz e estabilidade à região", disse Grigoryan à Euronews, o que depois levou a discussões sobre "como institucionalizar a paz e avançar".

"O sucesso é grande e estamos a celebrá-lo", disse o representante arménio à Euronews.

Paz como uma comodidade estratégica

"Em todos os conflitos, as partes não confiam umas nas outras. Mas temos vindo a trabalhar nesse sentido. Como dizia a famosa canção, "é mais um tijolo na parede" [Another Brick in the Wall], no sentido positivo da citação. Temos trabalhado nesse sentido, tentando construir esse muro de confiança, tentando avançar nessa direção", acrescentou Grigoryan.

O representante do Azerbaijão acrescentou que o processo de paz conjunto é uma "história de sucesso, no contexto global de conflitos e guerras". Uma vez que "este capítulo do conflito está encerrado, com uma paz real no terreno", o Azerbaijão e a Arménia estão a embarcar juntos numa expansão económica maciça da região para benefício comum das duas nações.

"Estamos certos de que a implementação de projectos económicos regionais aumentará a interdependência e reforçará a paz, bem como os benefícios económicos para ambas as sociedades", afirmou o representante da Arménia.

"Estamos a avançar nessa direção e a prova disso é que eu e o Hikmet estamos sentados juntos no seu estúdio aqui em Doha", disse Grigoryan à Euronews, ao lado de Hajiev.

Ambos os oradores sublinharam que o atual processo de paz é para "as gerações vindouras", que esta é "irreversível", estando os dois países estão a trabalhar naquilo a que ambos chamaram de "medidas de criação de confiança" para que ambas as nações se empenhem. Os dois representantes lembram que é "necessário muito trabalho árduo por parte de ambos os países e sociedades", após décadas de guerra.

A transformação da região é agora o objetivo dos dois países, uma vez que "a paz é como um bem estratégico", concordaram.

"O grande e belo acordo alcançado em Washington", como lhe chamou Grigoryan, vai permitir a implementação da chamada Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional (TRIPP) entre os dois países, o que "vai mudar completamente o mapa de transportes do continente euroasiático", disse Hajiev.

Grigoryan disse que a implementação do projeto está agora a ser intensamente discutida com os Estados Unidos.

"Espero que seja muito em breve. Depois disso, terá início todo o processo técnico e trabalharemos nesse sentido para desbloquear a região e abrir a viagem, que é um projeto histórico muito grande e muito importante para a nossa região. Por isso, continuamos a trabalhar nessa direção", disse o representante arménio na entrevista exclusiva à Euronews.

Os dois negociadores concluíram que a guerra terminou, que a paz deve ser "eterna" para as gerações futuras e que os dois países devem agora olhar para um futuro comum.