Donald Trump acolhe cimeira de paz histórica entre a Arménia e o Azerbaijão

De Sasha Vakulina
Publicado a
Após quase quatro décadas de amargo conflito, Baku e Yerevan poderão finalmente chegar a um acordo de paz na região.

Donald Trump vai receber os líderes do Azerbaijão e da Arménia na Casa Branca, na sexta-feira, para aquilo a que o presidente dos EUA já chamou "uma cimeira de paz histórica".

"Estas duas nações estão em guerra há muitos anos, resultando na morte de milhares de pessoas. Muitos líderes tentaram acabar com a guerra, sem sucesso, até agora", publicou Trump na sua plataforma social Truth.

Tanto o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, como o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, chegaram a Washington na quinta-feira e terão reuniões com Trump para assinar acordos bilaterais com os EUA.

Depois de quase quatro décadas de amargo conflito, Baku e Yerevan poderão finalmente chegar a um acordo de paz na região, nomeadamente longe de Moscovo, com os dois antigos países soviéticos do Cáucaso do Sul a distanciarem-se da Rússia e da influência do Kremlin.

A realização de uma reunião na Casa Branca ao lado do presidente dos EUA envia um forte sinal a Moscovo sobre o empenho dos dois países em encontrar uma solução entre si, redireccionando o foco das suas políticas externa para o Ocidente.

O encontro reforça também o esforço mais vasto de Trump para se afirmar a si próprio e ao país como um ator importante na resolução de conflitos mundiais.

O timing da reunião na Casa Branca poderá abalar Moscovo, uma vez que , a acontecer, será no dia em que Trump deu ao Kremlin o prazo para concordar com um cessar-fogo.

A 10 de julho, Aliyev e Pashinyan encontraram-se em Abu Dhabi para a primeira reunião bilateral formal, com o objetivo de finalizar os pormenores do tratado de paz entre os dois países e forjar um futuro lado a lado após quase quatro décadas de conflito.

A questão crucial na agenda das conversações de paz é o Corredor Zangezur - uma proposta de rota de transporte destinada a ligar o continente do Azerbaijão ao seu enclave, que faz fronteira com a Turquia, aliada de Baku, através de território arménio.

