Os líderes do Azerbaijão e da Arménia vão reunir-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, para uma cimeira de paz em Washington, na quinta e sexta-feira, que poderá fazer avançar um acordo de paz muito aguardado entre os dois países.

Após quase quatro décadas de conflito, Baku e Yerevan poderão finalmente chegar a um acordo de paz na região, nomeadamente longe de Moscovo, com os dois antigos países soviéticos do Cáucaso do Sul a distanciarem-se da Rússia e da influência do Kremlin.

A realização de uma reunião na Casa Branca ao lado do Presidente dos EUA enviaria um forte sinal a Moscovo sobre o empenho dos dois países em encontrar uma solução entre si, mas também redireccionaria o foco da sua política externa para o Ocidente.

Reforçaria também o esforço mais vasto de Trump para se afirmar a si próprio e aos EUA como um ator importante na resolução de conflitos mundiais.

O timing da reunião na Casa Branca iria certamente abalar Moscovo: no dia em que Trump deu ao Kremlin o prazo para concordar com um cessar-fogo, dois dos antigos aliados próximos da Rússia estarão em Washington, possivelmente a assinar o seu próprio acordo de paz histórico.

Corredor de Zangezur continua a ser fundamental

Em 10 de julho, o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o Primeiro-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, encontraram-se em Abu Dhabi para a primeira reunião bilateral formal. Os líderes tinham como objetivo finalizar os pormenores do tratado de paz entre os dois países e forjar um futuro lado a lado após quase quatro décadas de conflito.

A questão crítica na agenda das conversações de paz é o Corredor Zangezur - uma proposta de rota de transporte destinada a ligar o continente do Azerbaijão ao seu enclave que faz fronteira com a Turquia, aliada de Baku, através do território arménio.

Para o Azerbaijão, o corredor oferece uma ligação terrestre direta a Nakhchivan, reforça os laços com a Turquia e consolida os ganhos do pós-guerra através da diplomacia das infraestruturas.

Reforçaria a posição do Azerbaijão como uma plataforma de transportes e logística crucial à escala mundial. Mas o Azerbaijão não queria envolver terceiros e preferia que a região ficasse sob o controlo de Baku, sem o envolvimento dos EUA, da Europa ou da Rússia.

Para Yerevan, o Corredor de Zangezur constituiria uma oportunidade para se integrar em redes comerciais mais alargadas, diversificar a sua economia debilitada e atrair investimento estrangeiro. Geopoliticamente, ajudaria também a Arménia a normalizar as relações com os seus vizinhos.

Mas Yerevan receia que possa ameaçar a soberania arménia e insiste em que qualquer rota permaneça sob controlo arménio, receando que o verdadeiro estatuto de "corredor" possa significar a cedência de autoridade.

O corredor de 43 quilómetros que atravessa a província arménia de Syunik é de importância estratégica não só para o Azerbaijão e a Arménia. Teria um impacto e repercussões na situação geopolítica de toda a região e não só.

E é aqui que os EUA estão a tentar intervir.

Os interesses de Washington e a oposição Moscovo-Teerão

O gabinete de imprensa do governo arménio afirmou na quarta-feira que a reunião na Casa Branca tem como objetivo "promover a paz, a prosperidade e a cooperação económica na região".

Washington tem, de facto, interesses económicos no Cáucaso Meridional.

Há algumas semanas, os EUA ofereceram-se para gerir o Corredor Zangezur, que cria uma rota terrestre ininterrupta para facilitar o fluxo de carga e de passageiros entre o Azerbaijão, a Turquia e, em última análise, a Europa e a Ásia.

Ancara também vê o corredor como um elo fundamental nas suas ambições de se tornar uma importante plataforma energética e comercial. No início de julho, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan comentou com os jornalistas a importância do corredor.

Mas a ideia causou furor e uma oposição feroz na Rússia e no Irão. Para Moscovo e Teerão, o envolvimento dos EUA ameaçaria o seu controlo do comércio Norte-Sul através do Sul do Cáucaso.

O Irão poderia perder a influência sobre o seu comércio a norte, sendo privado do acesso terrestre ao Cáucaso do Sul através da Arménia.

Além disso, o corredor poderia expandir a influência turca e, agora, trazer uma presença direta dos EUA mesmo junto às fronteiras do Irão.

Para o Kremlin, isto significaria perder os últimos vestígios da sua influência na região que costumava ser o seu bastião.

Os antigos aliados de Moscovo

Enquanto está atolada na Ucrânia, Moscovo tem vindo a perder gradualmente a sua influência no seu reduto de décadas na região do Cáucaso do Sul.

Em setembro de 2023, o Azerbaijão recuperou o controlo total da região de Karabakh após uma campanha militar relâmpago, na sequência de um conflito de décadas com a Arménia em que o Kremlin foi um ator central.

Quase dois anos mais tarde, Yerevan e Baku fizeram história longe da Rússia ao chegarem a acordo sobre o texto de um acordo de paz e normalizarem as suas relações após um conflito sangrento que, até há pouco tempo, não tinha fim à vista.

Moscovo tem tentado reparar a cooperação tanto com Baku como com Yerevan, oferecendo "mediação" e lançando campanhas de desinformação contra Yerevan.

As tentativas da Rússia para reparar os seus laços com Baku foram totalmente destruídas quando um avião azerbaijanês se despenhou no Cazaquistão, em dezembro, matando 38 das 67 pessoas a bordo.

Como noticiado em exclusivo pela Euronews, as investigações sobre o incidente revelaram que o voo 8243 da Azerbaijan Airlines foi alvejado pela defesa aérea russa sobre Grozny, na Rússia, e ficou incontrolável devido a uma guerra eletrónica.

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, anunciou recentemente que o seu país está a preparar-se para intentar acções judiciais em tribunais internacionais contra a Rússia relativamente ao acidente com o avião da Azerbaijan Airlines.

Referindo-se à investigação sobre o caso do Boeing da companhia aérea malaia, abatido por militantes russos sobre a região de Donetsk, na Ucrânia, ocupada pela Rússia, Aliyev disse que Baku está pronto para esperar o tempo que for necessário.

"Estamos dispostos a esperar 10 anos, mas a justiça tem de vencer. E, infelizmente, a situação, que está atualmente no limbo, não contribui para o desenvolvimento das relações bilaterais entre a Rússia e o Azerbaijão", explicou.

No mês passado, o Azerbaijão e a Rússia envolveram-se noutra rara escalada. Baku deteve o diretor executivo e o chefe de redação da agência noticiosa estatal russa Sputnik, na sequência das rusgas de Moscovo à comunidade azeri em Ekaterinburgo.

Duas pessoas morreram durante a rusga efectuada pelo Serviço Federal de Segurança russo (FSB) e outras 50 foram detidas.

O distanciamento da Rússia abriu caminho para que a Arménia e o Azerbaijão pusessem fim a um conflito de décadas, mas também criou um vazio de poder na região, especialmente nas questões mais críticas, em que Baku e Yerevan podem levar mais tempo e chegar a um acordo, como o Corredor Zangezur.

E isto representa uma oportunidade para outros países e líderes não só facilitarem o compromisso diplomático, mas também obterem ganhos económicos.