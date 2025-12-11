Primeiro-ministro da Bulgária anuncia demissão antes da votação da moção de censura

O primeiro-ministro búlgaro, Rossen Zhelyazkov, anunciou esta quinta-feira que o seu governo irá demitir-se depois da votação da sexta moção de censura ao executivo marcada para esta tarde no parlamento.

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A decisão surge após dezenas de milhares de manifestantes terem protestado, quarta-feira, nas principais cidades do país e em algumas capitais europeias onde vivem comunidades de búlgaros.

A moção de censura ao governo de Zhelyazkov foi apresentada pelo partido "Nós Continuamos a Mudança", com o apoio de dois partidos minoritários da oposição.

A votação estava marcada para o início da tarde, mas os deputados do GERB-UDF, o partido maioritário no governo, incluindo o líder Boyko Borissov, ex-primeiro-ministro, ausentaram-se da sessão nessa altura, tendo o mesmo acontecido com os deputados de dois partidos minoritários da coligação governamental: o Partido Socialista Búlgaro e o populista ITN.

O primeiro-ministro fez saber que a votação avança e será rejeitada no parlamento, acrescentando que depois disso se demitirá.

Peso da contestação

Dezenas de milhares de búlgaros juntaram-se aos protestos que tiveram lugar em todo o país na quarta-feira, exigindo a demissão do governo de centro-direita do primeiro-ministro Rosen Zhelyazkov, devido a alegações de corrupção generalizada.

Em Sófia, os manifestantes reuniram-se numa praça central perto dos edifícios do parlamento, do governo e da presidência.

Segundo os relatos, os manifestantes utilizaram lasers para projetar as palavras "Demissão", "Fora Máfia" e "Por eleições justas" no edifício do parlamento.

Segundo estimativas dos meios de comunicação social baseadas em imagens de drones, o número de manifestantes ultrapassou os 100 000. Segundo alguns relatos, juntaram-se na capital búlgara cerca de 150 000 pessoas.

Os estudantes das universidades de Sófia juntaram-se às manifestações, que, segundo os organizadores, excederam os protestos da semana passada, que atraíram mais de 50.000 pessoas.

Outros protestos tiveram lugar em mais de 25 grandes cidades da Bulgária, incluindo Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo e Razgrad.

Em Plovdiv, vários milhares de pessoas reuniram-se na Praça Saedinenie, agitando grandes bandeiras búlgaras e levantando cartazes contra o governo.

Também se realizou um protesto em Burgas, onde cerca de 10 000 pessoas se reuniram em frente ao edifício do município e apresentaram as suas reivindicações com desenhos e vídeos projetados numa parede de vídeo.

Os búlgaros no estrangeiro também se reuniram na quarta-feira, com manifestações em Bruxelas, Londres, Berlim, Viena, Zurique e Nova Iorque.

As exigências incluíam a demissão do governo e melhores condições de vida e de trabalho.

As manifestações seguem-se às da semana passada, desencadeadas pelas propostas orçamentais do Governo para 2026, que incluíam o aumento dos impostos, das contribuições para a segurança social e das despesas.

O governo retirou posteriormente o controverso plano orçamental.

Preocupação com a influência dos oligarcas

Os manifestantes concentraram a sua raiva em Delyan Peevski, um político e oligarca búlgaro cujo partido Movimento para os Direitos e Liberdades (DPS) apoia o governo de coligação minoritária.

Peevski foi sancionado em junho de 2021 pelos EUA ao abrigo da Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos por corrupção, com o Departamento do Tesouro dos EUA a declarar que "se envolveu regularmente em corrupção, utilizando o tráfico de influências e subornos para se proteger do escrutínio público e exercer controlo sobre instituições e setores-chave da sociedade búlgara".

O Reino Unido também impôs sanções a Peevski em fevereiro de 2023.

Anteriormente, Peevski era proprietário dos jornais diários mais populares da Bulgária e controlava uma parte significativa do panorama dos meios de comunicação social antes de se desfazer dos seus ativos na sequência das sanções impostas pelos EUA.

Em 2018, os Repórteres Sem Fronteiras afirmaram que Peevski personificava a "corrupção e o conluio entre os meios de comunicação social, os políticos e os oligarcas".

Os opositores acusam Peevski de moldar a política governamental para servir os interesses oligárquicos. Os críticos afirmam que a influência real é partilhada entre o antigo primeiro-ministro Boyko Borissov e Peevski, reforçando a perceção de que Peevski exerce uma influência significativa sobre o governo.

Borissov foi primeiro-ministro da Bulgária por três vezes desde 2009, liderando o partido de centro-direita GERB. Demitiu-se em fevereiro de 2013, na sequência de protestos a nível nacional contra os custos da energia e a corrupção, e o seu governo voltou a cair em 2020-2021, após manifestações contra a corrupção.

Os opositores acusam Peevski de moldar a política governamental para servir interesses oligárquicos. Embora o DPS não faça oficialmente parte da coligação governamental, os seus votos no parlamento são cruciais, e os que exigem a sua demissão afirmam que isso lhe permite controlar todas as decisões no país.

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Os organizadores exibiram adereços simbólicos, incluindo um grande sofá amarelo com a inscrição "Divan, Divan", uma brincadeira com o nome do deputado de Peevski, Bayram Bayram - em búlgaro, divan significa sofá -, ao mesmo tempo que instaram o líder do partido There Is Such a People (ITN), Slavi Trifonov, a retirar o seu apoio ao governo.

Dezenas de detenções

Embora o protesto tenha sido em grande parte pacífico, 57 pessoas foram detidas em Sófia, informou a Euronews Bulgária.

Segundo o chefe da polícia de Sófia, Lyubomir Nikolov, foram detidos jovens agressivos em frente à sede do MRF. A polícia, que afirmou tratar-se de provocadores e não de manifestantes, encontrou 10.000 lev (5.100 euros) com um dos detidos e cerca de 1.500 euros com outro.

O presidente búlgaro Rumen Radev, da esquerda política, escreveu no Facebook que as manifestações de quarta-feira eram efetivamente um voto de "não confiança no governo".

A Bulgária vai tornar-se o 21.º membro da zona euro no dia 1 de janeiro, passando da sua moeda nacional, o lev, para o euro.

Uma sondagem publicada em junho, pedida pelo ministério das Finanças da Bulgária, revelou que 46,8% dos cidadãos se opõem à moeda única europeia, enquanto 46,5% são favoráveis.