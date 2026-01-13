Antigo marinheiro condenado a 16 anos de prisão por vender à China informações sobre navios dos EUA

Um antigo marinheiro da Marinha dos Estados Unidos (EUA) foi condenado a 16 anos de prisão por ter vendido segredos militares à China, informaram os procuradores na segunda-feira.

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Um juiz federal de San Diego condenou Jinchao Wei em agosto por seis crimes, incluindo espionagem.

Recebeu mais de 12.000 dólares (10.286 euros) pela informação que vendeu, informou o Departamento de Justiça dos EUA num comunicado.

Wei, um engenheiro do navio de assalto USS Essex, foi um dos dois marinheiros baseados na Califórnia acusados, em agosto de 2023, de fornecer informações militares sensíveis à China.

O outro, Wenheng Zhao, foi condenado a mais de dois anos em 2024 depois de se declarar culpado de uma acusação de conspiração e uma outra de suborno em violação de seus deveres oficiais.

O USS Essex da Marinha dos EUA no Golfo da Tailândia ao largo do Camboja, 26 de novembro de 2007 AP Photo

Há anos que os responsáveis norte-americanos manifestam a sua preocupação com a ameaça de espionagem que, segundo eles, o governo chinês representa, tendo instaurado processos penais nos últimos anos contra agentes dos serviços secretos de Pequim que roubaram informações sensíveis do governo e do comércio, nomeadamente através de pirataria informática ilegal.

Wei foi recrutado através das redes sociais em 2022 por um oficial dos serviços secretos que se apresentou como um entusiasta naval que trabalhava para a empresa estatal Corporação da Indústria Naval da China, notaram os promotores.

As provas apresentadas no tribunal mostraram que Wei disse a um amigo que a pessoa era "extremamente suspeita" e que era "obviamente" espionagem.

Wei ignorou o conselho do amigo para apagar o contacto e, em vez disso, transferiu as conversas com o funcionário dos serviços secretos para uma aplicação de mensagens encriptadas diferente, que Wei acreditava ser mais segura, segundo os procuradores.

Ao longo de 18 meses, Wei enviou ao oficial fotos e vídeos do Essex, informou-o sobre a localização de vários navios da Marinha e falou-lhe sobre as armas defensivas do Essex, acrescentaram os procuradores.

Wei vendeu ao oficial dos serviços secretos 60 manuais técnicos e operacionais, incluindo os de controlo de armas, aeronaves e elevadores de convés.

Os manuais continham avisos de controlo de exportação e detalhavam as operações de múltiplos sistemas a bordo do Essex e de navios semelhantes.

Soldados da Marinha do Exército Popular de Libertação da China (PLA) marcham em formação durante um desfile em Pequim, a 1 de outubro de 2019 AP Photo

Ele era um suboficial de segunda classe, que é uma patente de marinheiro alistado.

O site da Marinha dos EUA diz que o Essex está equipado para transportar e apoiar uma força de desembarque do Corpo de Fuzileiros Navais de mais de 2.000 soldados durante um assalto aéreo e anfíbio.

Numa carta dirigida ao juiz antes da sentença, Wei pediu desculpa, dizendo que não devia ter partilhado nada com a pessoa que considerava um amigo.

Wei afirmou que a "introversão e a solidão" o tinham toldado.