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Filho exilado do Xá do Irão diz que a República Islâmica "vai cair"

ARQUIVO: Um manifestante segura um cartaz do príncipe herdeiro iraniano exilado Reza Pahlavi durante uma manifestação em frente à embaixada do Irão em Santiago do Chile, a 13 de janeiro de 2026
ARQUIVO: Um manifestante segura um cartaz do príncipe herdeiro iraniano exilado Reza Pahlavi durante uma manifestação em frente à embaixada do Irão em Santiago do Chile, a 13 de janeiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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Pahlavi apelou repetidamente à intervenção do Presidente dos EUA, Donald Trump, que não atuou apesar de vários avisos a Teerão.

O filho do falecido Xá do Irão afirmou na sexta-feira que está confiante na queda da República Islâmica face aos protestos em massa e apelou à intervenção internacional.

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"A República Islâmica cairá - não se, mas quando", disse Reza Pahlavi numa conferência de imprensa em Washington. "Regressarei ao Irão".

Pahlavi vive no exílio nos Estados Unidos desde que a revolução islâmica de 1979 derrubou o seu pai pró-ocidental.

Muitos manifestantes entoaram o nome de Pahlavi nos protestos em massa que varreram o Irão e que o regime de Teerão reprimiu violentamente. De acordo com as organizações de defesa dos direitos humanos, pelo menos 2 572 pessoas foram mortas durante a repressão, embora algumas fontes afirmem que o número de mortos poderá atingir os 15 000.

Apesar dos seus detratores, Pahlavi afirmou que pretende servir de figura de proa para liderar a transição para uma democracia secular.

Pahlavi pediu repetidamente a intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump, que não agiu apesar de vários avisos a Teerão.

"O povo iraniano está a tomar medidas decisivas no terreno. Agora é hora de a comunidade internacional se juntar a eles totalmente", disse Pahlavi.

Pahlavi apelou à comunidade internacional para que "proteja o povo iraniano degradando a capacidade repressiva do regime, incluindo a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica e as suas infraestruturas de comando e controlo".

Apelou também a todos os países para que expulsem os diplomatas da República Islâmica.

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Pahlavi lançou um apelo aos protestos em 8 de janeiro, que o Governo iraniano tem utilizado desde então como um ponto de viragem legal.

O ministro da Justiça iraniano afirmou esta semana que a mera presença nas ruas após essa data é agora considerada um ato criminoso, argumentando que a situação passou de "protesto" para "conflito interno".

Trump disse na quarta-feira que foi informado por "boas autoridades" que os planos de execuções no Irão pararam, embora Teerão tenha indicado julgamentos e execuções rápidas na repressão dos manifestantes.

Outras fontes • AFP

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