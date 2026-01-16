Um regresso do Irão à economia global: quem ganharia e quem perderia na região?

O Irão pode ser descrito como um "gigante adormecido": um país com uma população de 86 milhões de habitantes, vastos recursos energéticos e uma localização geográfica privilegiada que, devido às sanções, comercializa muito abaixo do seu verdadeiro potencial.

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Esta análise procurou, com base em modelos económicos internacionais conceituados e dados regionais, mostrar quem seriam os vencedores e os perdedores entre os países da região se o país fosse reconectado à economia global; um modelo composto em que a "gravidade comercial" estima o potencial perdido e os "componentes energéticos e logísticos" analisam os seus efeitos colaterais para os vizinhos do Irão. As conclusões desta análise baseiam-se em cenários e não constituem uma previsão definitiva do futuro económico da região.

Estrutura geral do modelo

Esta análise utiliza uma estrutura composta por três camadas analíticas:

1. Modelo de gravidade comercial

2. Choques de preços e modelo de equilíbrio parcial

3. Teoria dos jogos cooperativos em energia e logística regional

O resultado de cada camada é utilizado como ponto de partida para a seguinte.

Cenário 1: choque de um ano

No primeiro ano, o nosso modelo analítico vai além de uma imagem estática e entra numa fase dinâmica. As sanções funcionaram, na prática, como uma "barreira artificial" que aumentou drasticamente os custos do comércio e, como uma mola, comprimiu o fluxo natural do comércio do Irão abaixo do seu nível real; assim que essa barreira é removida, essa energia reprimida está pronta para ser libertada:

Um salto no comércio externo

Com base no coeficiente de supressão comercial (0,6), o levantamento das sanções significa que a capacidade comercial não petrolífera do Irão (exportações e importações), atualmente nos 100 mil milhões de dólares, tem potencial para crescer até 182 mil milhões de dólares. A conexão com o sistema bancário global via SWIFT reduz o custo das transferências de dinheiro, que para o Irão se fixava entre 10% e 15% (devido à intermediação de operadores de câmbio e redes clandestinas), para menos de 1%.

Dada a elasticidade da procura por importações no Irão (1,3) e o crescimento do rendimento real resultante da redução da inflação cambial, poderemos assistir a um "boom das importações" no primeiro ano. Essa procura concentrar-se-á principalmente na modernização das linhas de produção, bens de capital destinados à modernização industrial e bens de consumo duráveis (carros e eletrodomésticos), o que elevará a taxa de crescimento das importações para 32,5%.

O Dubai, que anteriormente funcionava como um "armazém intermediário" e um polo para contornar sanções, sofrerá uma perda de receitas provenientes das comissões de corretagem. No entanto, este declínio será compensado pela transformação dos Emirados Árabes Unidos (EAU) no principal centro de gestão do investimento direto estrangeiro (IDE) para o mercado iraniano. Porque na economia internacional, quando um grande mercado (como o Irão) se abre após anos de isolamento, os investidores ocidentais e do Leste Asiático não entram imediatamente no "território" do país; em vez disso, precisam de um "centro de refúgio seguro" nas proximidades, nos seus escritórios regionais. Portanto, os EAU (especificamente o Dubai) podem, numa primeira fase, passar de um "intermediário de commodities" para um "centro de comando de capital".

Choque no abastecimento de petróleo

A entrada repentina do petróleo iraniano no mercado global irá reorganizar a balança de pagamentos da região. Ao injetar 1,5 milhões de barris por dia, e considerando a elasticidade da procura em relação ao preço (0,15), o preço do petróleo poderá cair até 10% se os outros membros da OPEP+ não reduzirem a sua produção (cenário de disputa pela quota de mercado).

Essa queda de preço provocaria uma mudança significativa no fluxo financeiro:

Arábia Saudita e Kuwait: devido às exportações de petróleo iraniano, os concorrentes regionais do Irão enfrentariam uma queda nas receitas cambiais. De acordo com a estimativa do modelo, com uma queda potencial de 10% no preço do petróleo, a Arábia Saudita e o Kuwait enfrentariam um declínio nas receitas cambiais (totalizando cerca de 15 a 20 mil milhões de dólares no primeiro ano).

devido às exportações de petróleo iraniano, os concorrentes regionais do Irão enfrentariam uma queda nas receitas cambiais. De acordo com a estimativa do modelo, com uma queda potencial de 10% no preço do petróleo, a Arábia Saudita e o Kuwait enfrentariam um declínio nas receitas cambiais (totalizando cerca de 15 a 20 mil milhões de dólares no primeiro ano). Qatar e o fim do seu monopólio: no primeiro ano, o Qatar enfrentará o "efeito psicológico" do regresso do Irão a South Pars. A presença de empresas de tecnologia ocidentais no lado iraniano afetará o poder de negociação do Qatar em novos contratos de gás natural liquefeito (GNL), exercendo pressão descendente sobre os preços spot.

no primeiro ano, o Qatar enfrentará o "efeito psicológico" do regresso do Irão a South Pars. A presença de empresas de tecnologia ocidentais no lado iraniano afetará o poder de negociação do Qatar em novos contratos de gás natural liquefeito (GNL), exercendo pressão descendente sobre os preços spot. Turquia e Paquistão: como grandes importadores de energia, eles beneficiarão dessa queda nos preços e as suas balanças comerciais melhorarão. Isso ajudará significativamente a reduzir as pressões inflacionárias em ambos os países.

Vencedores iniciais e reorganização logística

Turquia (efeito fronteira e distância): no primeiro ano, a Turquia seria a vencedora; devido à fronteira terrestre comum e à menor distância geográfica, a Turquia torna-se o principal fornecedor de bens finais para o Irão. As empresas turcas com plataformas de distribuição estabelecidas serão as primeiras beneficiárias da liquidez, agora livre, do Irão. Uma enxurrada de turistas iranianos, que anteriormente enfrentavam restrições cambiais e ainda têm problemas com vistos para viajar para a Europa, também se dirigirá a Istambul e Antália. No entanto, ao mesmo tempo, turistas culturais europeus e americanos começarão a reservar viagens para o Irão . Prevê-se que, no primeiro ano, entre 5 a 7% da quota de mercado do turismo cultural da Turquia se desloque para Isfahan e Shiraz. As companhias aéreas domésticas do Irão, devido a uma frota envelhecida (com cerca de 45% das aeronaves em terra), são incapazes de responder ao aumento repentino da procura. Como resultado, estas companhias turcas começam a conquistar uma parte deste mercado sedento, aumentando o número de voos diários. No entanto, a Turquia também acaba por perder uma parte da sua quota de mercado de turismo de saúde nos países vizinhos (Iraque e Cáucaso) para o Irão, devido aos seus preços competitivos e acesso mais fácil.

no primeiro ano, a Turquia seria a vencedora; devido à fronteira terrestre comum e à menor distância geográfica, a Turquia torna-se o principal fornecedor de bens finais para o Irão. As empresas turcas com plataformas de distribuição estabelecidas serão as primeiras beneficiárias da liquidez, agora livre, do Irão. Uma enxurrada de turistas iranianos, que anteriormente enfrentavam restrições cambiais e ainda têm problemas com vistos para viajar para a Europa, também se dirigirá a Istambul e Antália. No entanto, ao mesmo tempo, . Prevê-se que, no primeiro ano, entre 5 a 7% da quota de mercado do turismo cultural da Turquia se desloque para Isfahan e Shiraz. As companhias aéreas domésticas do Irão, devido a uma frota envelhecida (com cerca de 45% das aeronaves em terra), são incapazes de responder ao aumento repentino da procura. Como resultado, estas companhias turcas começam a conquistar uma parte deste mercado sedento, aumentando o número de voos diários. No entanto, a Turquia também acaba por perder uma parte da sua quota de mercado de turismo de saúde nos países vizinhos (Iraque e Cáucaso) para o Irão, devido aos seus preços competitivos e acesso mais fácil. Iraque (estabilidade do dinar): o desbloqueio das dívidas congeladas do Irão para com o Iraque é como "comprar liberdade económica". Para compensar essa liquidez congelada, o Banco Central do Iraque é forçado a imprimir mais dinheiro ou recorrer às suas reservas cambiais para controlar o mercado. Ao libertar esses fundos, o Iraque sai da pesada sombra das pressões monetárias e das crises energéticas. O fornecimento de eletricidade e gás ficará estável e as perdas decorrentes de cortes de energia serão eliminadas. Com o levantamento das sanções, as liquidações serão feitas através do sistema bancário formal. Isso aliviará a pressão sobre o mercado negro de moeda estrangeira no Iraque. Estima-se que essa estabilidade monetária fortalecerá o poder de compra do dinar e, devido à redução dos custos indiretos decorrentes das sanções ao comércio com o Irão, o preço dos produtos importados poderá cair de 5 a 8%.

o desbloqueio das dívidas congeladas do Irão para com o Iraque é como "comprar liberdade económica". Para compensar essa liquidez congelada, o Banco Central do Iraque é forçado a imprimir mais dinheiro ou recorrer às suas reservas cambiais para controlar o mercado. Ao libertar esses fundos, o O fornecimento de eletricidade e gás ficará estável e as perdas decorrentes de cortes de energia serão eliminadas. Com o levantamento das sanções, as liquidações serão feitas através do sistema bancário formal. Isso aliviará a pressão sobre o mercado negro de moeda estrangeira no Iraque. Estima-se que essa estabilidade monetária fortalecerá o poder de compra do dinar e, devido à redução dos custos indiretos decorrentes das sanções ao comércio com o Irão, o preço dos produtos importados poderá cair de 5 a 8%. Paquistão (resolução do impasse energético): para o Paquistão, o primeiro ano não se resume ao mero comércio de commodities, mas à "estabilização da infraestrutura". O levantamento das sanções permitiria a Islamabad concluir o projeto do gasoduto Irão-Paquistão (IP) sem receio de sanções internacionais. De acordo com os cálculos do anexo técnico, o acesso ao gás iraniano barato poderia reduzir o custo da geração de energia industrial no Paquistão em 20% e aumentar o PIB do Paquistão em aproximadamente 1,44% nos primeiros 12 meses.

para o Paquistão, o primeiro ano não se resume ao mero comércio de commodities, mas à "estabilização da infraestrutura". O levantamento das sanções permitiria a Islamabad concluir o projeto do gasoduto Irão-Paquistão (IP) sem receio de sanções internacionais. De acordo com os cálculos do anexo técnico, o acesso ao gás iraniano barato poderia reduzir o custo da geração de energia industrial no Paquistão em 20% e aumentar o PIB do Paquistão em aproximadamente 1,44% nos primeiros 12 meses. Emirados Árabes Unidos (busca de rendimentos financeiros): ao contrário da crença popular, os EAU irão enfrentar um "impulso contrário" no primeiro ano. Por um lado, o volume comercial com o Irão começa a aumentar, mas, por outro, a receita proveniente das "taxas de evasão às sanções", que era da ordem dos milhares de milhões, começa a ser eliminada. As empresas dos Emirados serão forçadas a transitar de um modelo de "intermediário" para um de "verdadeira parceria e investimento". Além disso, o Dubai está a transformar-se de um destino de compras para iranianos num centro de trânsito para turistas globais cujo destino final é o Irão. As companhias aéreas dos Emirados testemunharão um aumento sem precedentes nas vendas de bilhetes para a rota Teerão-Dubai.

ao contrário da crença popular, os EAU irão enfrentar um "impulso contrário" no primeiro ano. Por um lado, o volume comercial com o Irão começa a aumentar, mas, por outro, a receita proveniente das "taxas de evasão às sanções", que era da ordem dos milhares de milhões, começa a ser eliminada. As empresas dos Emirados serão forçadas a transitar de um modelo de "intermediário" para um de Além disso, o Dubai está a transformar-se de um destino de compras para iranianos num centro de trânsito para turistas globais cujo destino final é o Irão. As companhias aéreas dos Emirados testemunharão um aumento sem precedentes nas vendas de bilhetes para a rota Teerão-Dubai. Azerbaijão (explosão logística): o volume do tráfego rodoviário nas fronteiras noroeste do Irão cresce 40% de acordo com o modelo de gravidade, tornando o Azerbaijão o principal ponto de estrangulamento para o comércio Irão-Rússia. O regresso do Irão à economia global transforma o Azerbaijão de um "produtor de energia" num "corredor energético estratégico" na Eurásia. O Irão poderia fornecer gás extraído dos seus campos do nordeste ao Azerbaijão, e o Azerbaijão poderia exportar uma quantidade equivalente dos seus próprios campos para a Europa. Na primeira fase, o projeto há muito adiado de ligar as redes elétricas do Irão, Azerbaijão e Rússia poderia ser implementado. O Irão e o Azerbaijão têm campos conjuntos ou disputados no Mar Cáspio (como o campo Alborz/Alov), nos quais nenhuma empresa internacional se atreveu a entrar devido às sanções e aos riscos políticos.

o volume do tráfego rodoviário nas fronteiras noroeste do Irão cresce 40% de acordo com o modelo de gravidade, tornando o Azerbaijão o O regresso do Irão à economia global transforma o Azerbaijão de um "produtor de energia" num "corredor energético estratégico" na Eurásia. O Irão poderia fornecer gás extraído dos seus campos do nordeste ao Azerbaijão, e o Azerbaijão poderia exportar uma quantidade equivalente dos seus próprios campos para a Europa. Na primeira fase, o projeto há muito adiado de ligar as redes elétricas do Irão, Azerbaijão e Rússia poderia ser implementado. O Irão e o Azerbaijão têm campos conjuntos ou disputados no Mar Cáspio (como o campo Alborz/Alov), nos quais nenhuma empresa internacional se atreveu a entrar devido às sanções e aos riscos políticos. Omã (parceiro logístico e centro de apoio): Omã passa de intermediário político a "parceiro logístico fora de Ormuz". Com o levantamento das sanções, os portos de Duqm e Sohar, devido à sua localização fora do estreito de Ormuz, tornam‑se estações de primeira linha para o transbordo de mercadorias iranianas, cobrindo assim o risco e o custo do seguro de transporte internacional para entrada no Golfo Pérsico; isto, juntamente com a finalização do contrato do gasoduto submarino, fará de Omã a principal base para a reexportação de petroquímicos iranianos para os mercados emergentes da Índia e África. No entanto, contando com os seus serviços médicos de alta qualidade e custos de tratamento que são apenas 20 a 30% dos praticados em Mascate ou no Dubai, o Irão tornou-se um centro de atração para os pacientes omanenses, invertendo o fluxo tradicional de pacientes para centros médicos em Shiraz e Teerão.

No geral, os primeiros 12 meses do regresso do Irão à economia global representariam um "rápido realinhamento". A Turquia e o Paquistão no primeiro nível (fornecimento de bens e energia), o Iraque e o Azerbaijão no segundo nível (infraestruturas e trânsito) e o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e Omã no terceiro nível (diplomacia capital e económica) são afetados. Este choque tirou o Médio Oriente de um estado de "espera" e levou-o a um período de intensa concorrência.

Fase de médio prazo (horizonte de cinco anos): batalha de hubs e a cadeia de valor

Nesta fase, com base em modelos de equilíbrio geral, os efeitos colaterais dos investimentos da primeira fase tornam-se evidentes. O Irão consegue fazer a transição de um "mercado consumidor" para uma "fábrica regional" e, nesta fase, a concorrência regional passa do "comércio de bens" para a "propriedade da cadeia de valor".

Batalha industrial: Irão versus Turquia

Este é o desafio mais significativo da fase dois. As marcas globais (particularmente nos setores de eletrodomésticos, automóveis e petroquímicos), que entraram no mercado na Fase Um através dos Emirados Árabes Unidos, devem agora escolher entre fábricas sediadas na Turquia e o potencial do Irão.

Com a estabilização do preço do gás industrial iraniano entre quatro e cinco dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (mmbtu), em comparação com sete a oito dólares na Turquia, o Irão ganha uma vantagem de custo de 40% em indústrias que consomem muita energia. Os produtos fabricados no Irão estão a começar a substituir os produtos turcos nesses mercados, graças aos custos de transporte nulos para o Iraque e o Afeganistão e aos baixos custos para a Ásia Central. A Turquia enfrenta uma série de escolhas dispendiosas, uma das quais é a produção conjunta no Irão.

Guerra do Corredor: o robustecimento do Corredor Norte-Sul versus os seus rivais marítimos

A ligação ferroviária completa entre Rasht e Astara, um dos elos fundamentais que liga a rede ferroviária do Irão à Europa, Rússia, Cáucaso e Ásia Central, aumenta a capacidade de trânsito do Irão para mais de 15 milhões de toneladas. Isto significa que as mercadorias indianas podem chegar a São Petersburgo em menos de 20 dias através da rota Chahbahar- Bandar Abbas - Azerbaijão. Chahbahar está oficialmente a desviar uma grande parte do tráfego do Afeganistão e da Ásia Central de Gwadar (Paquistão). Para evitar o isolamento do porto de Gwadar face a Chabahar, o Paquistão é obrigado a negociar uma ligação infraestrutural à rede ferroviária iraniana. O Dubai, ao reduzir as tarifas de Jebel Ali, e a Arábia Saudita, ao reforçar o Corredor Índia - Médio Oriente - Europa (IMEC), estão a tentar neutralizar o lado apelativo da rota ferroviária iraniana.

Emergência do Irão como ator no mercado do GNL e da eletricidade

Com a entrada em funcionamento das unidades de liquefação, o Irão poderia, na melhor das hipóteses, começar a assinar contratos de longo prazo com a China, a Índia e mercados asiáticos selecionados. Isto reduziria a margem de lucro do Qatar no mercado asiático em 5 a 8%, tornando o Irão um parceiro estratégico para o Extremo Oriente.

A rede elétrica do Irão, que na primeira fase estava ligada aos países vizinhos, pode nesta fase tornar-se estável após ter sido modificada e reforçada. O Irão terá então o potencial de se tornar um grande exportador de eletricidade para os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita no verão, e de importar eletricidade da Rússia e do Azerbaijão no inverno; o Azerbaijão poderá atuar como "regulador" desta rede, com direitos de trânsito (Wheeling Charge) e ganhar estabilidade.

Ascensão de Teerão como um polo de startups

A médio prazo, o investimento no setor tecnológico do Irão (Fintech e Logística) irá aumentar. Nesta fase, o Dubai tornar-se-á o centro das saídas e ofertas públicas iniciais (IPO) das principais startups iranianas nas bolsas de valores globais. Quaisquer rendimentos de corretagem remanescentes da era das sanções em Omã e nos Emirados Árabes Unidos serão eliminados, substituídos por contratos transparentes e com base em serviços.

Mercado de trabalho e de capitais

O regresso do Irão poderá reverter ou, pelo menos, abrandar a tendência de "fuga de cérebros". Países como os Emirados Árabes Unidos e o Qatar, que atualmente acolhem especialistas iranianos, enfrentarão o desafio de ver esses profissionais mudarem-se para o ansioso mercado interno do Irão. Por outro lado, o Irão poderá tornar-se um exportador de "serviços de engenharia e contratação" para o Iraque e a Síria, desafiando as empresas turcas em projetos de reconstrução.

Além disso, o regresso de uma bolsa de valores com uma capitalização de mercado de várias dezenas de milhares de milhões de dólares (que está severamente subvalorizada) à cadeia global causaria um choque nas carteiras dos investidores internacionais. Parte do capital dos "mercados emergentes" atualmente nas bolsas de valores saudita ou turca pode fluir para a bolsa de valores de Teerão para capturar lucros extraordinários nos primeiros anos. Isso cria uma competição por liquidez nos mercados financeiros da região.

Biossegurança e ambiente

O aumento da atividade industrial no oeste do Irão e no leste da Turquia (o projeto GAP), aliado à procura de água, pode transformar a cooperação ou a tensão em torno das bacias hidrográficas partilhadas (o Tigre e o Eufrates) num componente económico.

Além disso, o desenvolvimento da indústria petroquímica no Irão e na Arábia Saudita e a utilização generalizada de instalações de dessalinização afetam o ecossistema do Golfo, cujas externalidades terão, a longo prazo, impacto nas indústrias pesqueira e do turismo costeiro de todos os países.

Riscos estruturais

Para concretizar este potencial, o Irão enfrenta desafios internos e contramedidas externas que podem virar o jogo:

1. Crise de capital: o Irão precisa de atrair um mínimo de 250 mil milhões de dólares em investimentos para modernizar as suas indústrias petrolífera e ferroviária. Caso não consiga atrair esses montantes, vizinhos como a Arábia Saudita, com maior capacidade financeira, conquistarão os mercados-alvo.

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2. Resposta qualitativa dos rivais industriais: Turquia e Arábia Saudita podem apostar em "tecnologia de quarta geração", produzindo bens com os quais os produtos iranianos baratos, mas de baixo conteúdo tecnológico, não competem (derrota qualitativa face à vantagem de preço).

3. Tensões geopolíticas: o modelo assenta na "estabilidade". Qualquer retorno da tensão ou falta de cooperação política pode empurrar os vizinhos para rotas alternativas que contornem o Irão.

4. Inflação interna: se o Irão não travar a inflação, a vantagem da "mão‑de‑obra barata" evapora rapidamente e a produção deixa de atrair marcas globais.

O Médio Oriente está a caminhar para uma forma de integração económica sob pressões estruturais. Se o Irão conseguir superar os seus riscos estruturais, poderá estabelecer-se como o "coração pulsante da produção e do trânsito" da região nos próximos cinco anos. Caso contrário, em caso de má gestão dos seus recursos, tornar-se-á simplesmente uma "via de passagem barata" para impulsionar as economias dos seus vizinhos. O vencedor final nesta competição regional será o país que mais rapidamente ligar a sua cadeia de valor às tecnologias modernas.

Supondo que o Irão supere os seus riscos estruturais, atraia 50 mil milhões de dólares em investimento estrangeiro anualmente, elimine as sanções da FATF [Grupo de Ação Financeira Internacional] e evite a escassez de gás doméstico para sustentar as exportações, podem ser previstos os seguintes cenários para a competição do Irão com os países da região a médio prazo:

Turquia: de exportador a parceiro industrial

Na segunda fase, a Turquia enfrenta uma dura realidade: os produtos fabricados no Irão, devido à energia barata e ao acesso terrestre direto, estão a reduzir gradualmente a quota das marcas turcas nos mercados do Iraque, Síria e Ásia Central. Grandes empresas turcas (como holdings de eletrodomésticos e têxteis) estão a transferir as suas linhas de produção para as zonas de comércio livre do Irão (por exemplo, Aras e Makū) para manter a sua competitividade. A Turquia está a transformar-se de um "exportador de produtos acabados" num "fornecedor de tecnologia e peças intermediárias" para fábricas sediadas no Irão.

Com a modernização da frota aérea iraniana, a Turquia está a perder a sua vantagem como centro de trânsito para os passageiros iranianos, e está a surgir uma concorrência feroz entre "Istambul-Antália" e "Isfahan-Shiraz" para atrair turistas europeus.

Iraque: nascimento de corredores ferroviários e sustentabilidade industrial

A médio prazo, a relação entre o Iraque e o Irão poderá passar do comércio de mercadorias para a integração infraestrutural. O projeto da ligação ferroviária Shalamcheh-Basra, cuja primeira fase já foi concluída, tem potencial para atingir a plena operacionalidade na sua segunda fase. Como resultado, o Iraque, em vez de servir como um "armazém de mercadorias", tornar-se-á uma rota de trânsito para as mercadorias iranianas com destino à Jordânia e ao Mediterrâneo.

Utilizando o capital iraquiano e a energia iraniana, podem ser criados parques industriais conjuntos nas fronteiras. O Iraque produzirá uma parte das suas necessidades de construção e alimentação nestes parques, reduzindo a sua dependência das importações de países distantes.

Emirados: Dubai como centro bolsista e de saída de capital

Na segunda fase, os EAU poderão consolidar o seu papel enquanto "coração financeiro de um Irão internacional". As startups e grandes empresas de tecnologia iranianas que cresceram na primeira fase podem ser listadas na Bolsa de Valores do Dubai para atrair capital global. Dubai torna-se, assim, o principal destino para saídas de capital (Exit).

Com a diminuição da participação do Dubai no comércio de commodities em geral, a cidade de Jebel Ali está a focar-se na logística ultra-avançada (como produtos farmacêuticos, componentes de alta tecnologia e serviços portuários inteligentes) para o mercado iraniano, a fim de manter o seu valor agregado.

Paquistão: derrota ou integração com Chabahar?

Na segunda fase, o Paquistão enfrenta o sério desafio de a cidade de Gwadar ficar atrás de Chabahar, no Irão**. Devido à falta de uma ligação ferroviária eficiente no Paquistão,** Chabahar está a tornar-se a primeira escolha para a Índia e os países da Ásia Central. Para evitar o isolamento, o Paquistão é obrigado a negociar uma ligação ferroviária entre Gwadar e Chabahar, a fim de se integrar na cadeia de valor do Corredor Norte-Sul.

Com a finalização do gasoduto IP, as províncias de Sindh e Punjab tornar-se-ão centros de têxteis de baixo custo, e as exportações do Paquistão para a Europa serão reativadas.

Azerbaijão: consolidação como "ponte da Eurásia"

A médio prazo, o Azerbaijão tem potencial para viver a sua era de trânsito mais próspera. Isto porque, assim que o corredor ferroviário estiver totalmente operacional, o Azerbaijão receberá taxas de trânsito em dinheiro por cada tonelada de mercadorias que passar pelo seu território. Essa receita substituiria parcialmente as receitas petrolíferas em declínio de Baku.

Uma troca de gás do Irão para o Azerbaijão e, em seguida, para a Europa, se concretizada, também tornaria Baku o "garante da segurança energética da Europa Oriental" e aumentaria significativamente o peso político do país em Bruxelas.

Omã: perspetiva oceânica partilhada

Na segunda fase, Omã e o Irão podem olhar para além do Estreito de Ormuz e concentrar-se no Oceano Índico. Através do Irão, Omã pode ligar-se a países sem litoral (Ásia Central), e o porto de Duqm pode tornar-se um centro de distribuição de produtos agrícolas e minerais da Ásia Central para a África Oriental.

Haverá também a possibilidade de cooperação entre as frotas de Mascate e Teerão para garantir a segurança das rotas marítimas sem a necessidade de forças extra-regionais e para reduzir drasticamente os custos de seguro marítimo no Golfo de Omã.

Qatar: competindo nos mercados emergentes de GNL

A médio prazo, o Qatar também será forçado a mudar a sua estratégia de "produção em massa" para uma de "eficiência e tecnologia" para ter sucesso na concorrência regional. Com a entrada do GNL iraniano no mercado, o Qatar será forçado a oferecer descontos ou investir em centrais elétricas a gás na Índia e na China para garantir a procura para si próprio. A concorrência entre o Irão e o Qatar levará a uma redução nos preços globais do gás, beneficiando os principais consumidores asiáticos.

Arábia Saudita: batalha entre duas "visões"

Na segunda fase, a Arábia Saudita deverá ser o maior rival do Irão na atração de investimento estrangeiro direto (IED). Como resultado, aumenta a probabilidade de a Arábia Saudita e o Irão entrarem numa guerra de preços total nos mercados chinês e indiano. O Irão, que conta com gás mais barato (4–5 dólares contra taxas mais altas da matéria-prima na Arábia Saudita), representa uma ameaça às margens de lucro dos petroquímicos sauditas.

Os investidores internacionais, que antes viam a Arábia Saudita como a única opção regional importante, agora deparam-se com um Irão que tem uma força de trabalho mais barata e mais qualificada e que está conectado às rotas de trânsito da Eurásia (Rússia e Ásia Central). Isso poderia desviar alguns dos investimentos previstos para Neom ou projetos de infraestrutura sauditas para projetos de energia e mineração do Irão.

Kuwait: um impasse logístico e uma oportunidade de investimento

Na segunda fase, o Kuwait enfrenta uma séria ameaça aos seus projetos ambiciosos. O Kuwait investiu durante anos no Porto de Mubarak para se tornar o centro do norte do Golfo. Com a ativação total do Porto de Faw (Iraque), apoiado pelo Irão e ligado à rede ferroviária iraniana, o Porto de Mubarak Al-Kabir corre o risco de se tornar um "projeto morto", uma vez que a rota Irão-Iraque para o trânsito para a Europa é muito mais rápida e económica.

Na segunda fase, e para ter sucesso na concorrência regional, o Kuwait provavelmente será forçado a mudar de um modelo de “concorrência” para um modelo de “financiamento”. Nesse cenário, a Autoridade de Investimento do Kuwait (KIA) começaria a adquirir participações em grandes empresas de energia e logística no Irão e no Iraque para partilhar o crescimento económico da região e garantir a sua segurança energética a longo prazo (particularmente no setor do gás).

Reconfiguração geoeconómica da região (2026-2031)

Os resultados do modelo concebido indicam que o regresso do Irão à economia global, para além de uma mudança nacional, poderá ser o estopim para um "grande realinhamento" na estrutura de poder e comércio do Médio Oriente. A curto prazo, o levantamento das sanções, ao reduzir os custos de transação, poderia impulsionar o potencial comercial não petrolífero do Irão em até 82%, transformando países como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos de "intermediários de sanções" em "parceiros estratégicos e centros de investimento". Enquanto importadores de energia como o Paquistão e a Turquia beneficiarão da queda nos preços resultante do choque de oferta iraniano, rivais tradicionais no setor petrolífero, como a Arábia Saudita e o Kuwait, enfrentarão o desafio da redução das receitas cambiais e a necessidade de mudar o seu modelo económico de confronto para uma “integração construtiva”.

A médio prazo, é provável que a concorrência regional passe do domínio do comércio de matérias-primas para uma "batalha de centros e cadeias de valor", onde a vantagem relativa do Irão em termos de energia barata e a sua posição privilegiada de trânsito (o Corredor Norte-Sul) poderão desafiar a posição industrial da Turquia e a centralidade dos portos do Golfo Pérsico. No entanto, o estabelecimento do Irão enquanto "coração pulsante da indústria da região" não está garantido e depende da capacidade de gerir com sucesso riscos estruturais, tais como o desequilíbrio energético interno, a atração de investimento estrangeiro em grande escala e o controlo da inflação. Em última análise, o vencedor desta maratona económica na região será o país que conseguir ligar mais rapidamente as suas infraestruturas às redes transnacionais e passar dos modelos tradicionais de rendimento energético para uma economia sustentada na tecnologia e nos serviços avançados.