Uma explosão de grandes dimensões e incêndio deflagraram na cidade neerlandesa de Utrecht, no centro dos Países Baixos, esta quinta-feira, com o colapso de vários edifícios e pelo menos quatro feridos, segundo as autoridades.

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"Após a explosão, vários edifícios colapsaram. Quatro pessoas ficaram feridas. Foram levadas para o hospital de urgência", disseram os serviços de emergência locais, em comunicado.

Não estava imediatamente claro o que causou a explosão nem se havia mais vítimas.

Autoridades apelaram à população local para se manter afastada da zona, enquanto as equipas de emergência acorreram ao local.

"Os bombeiros estão, neste momento, a avaliar como realizar buscas com segurança nos edifícios colapsados e danificados para determinar se ainda há alguém no interior", disseram as autoridades.

"Há registo de danos extensos na área envolvente".

Imagens de televisão mostraram uma coluna de fumo a elevar-se acima do centro histórico e destroços espalhados pelas ruas.

"É também possível que ainda haja pessoas debaixo dos escombros", disse a presidente da câmara de Utrecht, Sharon Dijksma, à emissora pública NOS.

"Percebi de imediato que era grave", citou a NOS uma testemunha, Margot Schroevers.

"O chão tremia", disse.

O hospital local de Utrecht montou um centro de trauma de emergência. A Cruz Vermelha instou os voluntários a dirigirem-se ao hospital o mais rapidamente possível.