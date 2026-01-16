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Países Baixos: explosão faz pelo menos quatro feridos e provoca estragos generalizados

Bombeiros extinguem incêndio no local de uma explosão em Utrecht, 15 de janeiro de 2026
Bombeiros extinguem incêndio no local de uma explosão em Utrecht, 15 de janeiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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Autoridades apelaram à população local para manterem distância da zona, enquanto equipas de emergência acorriam ao local.

Uma explosão de grandes dimensões e incêndio deflagraram na cidade neerlandesa de Utrecht, no centro dos Países Baixos, esta quinta-feira, com o colapso de vários edifícios e pelo menos quatro feridos, segundo as autoridades.

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"Após a explosão, vários edifícios colapsaram. Quatro pessoas ficaram feridas. Foram levadas para o hospital de urgência", disseram os serviços de emergência locais, em comunicado.

Não estava imediatamente claro o que causou a explosão nem se havia mais vítimas.

Autoridades apelaram à população local para se manter afastada da zona, enquanto as equipas de emergência acorreram ao local.

"Os bombeiros estão, neste momento, a avaliar como realizar buscas com segurança nos edifícios colapsados e danificados para determinar se ainda há alguém no interior", disseram as autoridades.

"Há registo de danos extensos na área envolvente".

Imagens de televisão mostraram uma coluna de fumo a elevar-se acima do centro histórico e destroços espalhados pelas ruas.

"É também possível que ainda haja pessoas debaixo dos escombros", disse a presidente da câmara de Utrecht, Sharon Dijksma, à emissora pública NOS.

"Percebi de imediato que era grave", citou a NOS uma testemunha, Margot Schroevers.

"O chão tremia", disse.

O hospital local de Utrecht montou um centro de trauma de emergência. A Cruz Vermelha instou os voluntários a dirigirem-se ao hospital o mais rapidamente possível.

Outras fontes • AFP

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