Presidente polaco diz que UE é "estrela em declínio" e alerta para o imperialismo russo

O presidente polaco Karol Nawrocki criticou as políticas da União Europeia na quinta-feira, descrevendo o bloco de 27 membros como uma «estrela em declínio», ao mesmo tempo que afirmou apoiar a integração europeia.

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Nawrocki disse ao Corpo Diplomático que se opõe ao Acordo Verde da UE, ao acordo comercial com o Mercosul, às tendências centralizadoras e à política de migração, afirmando que gostaria de ver "uma Polónia forte numa UE saudável".

"Acredito que a Polónia deve estar na vanguarda do campo da reforma da União Europeia, aberta a todos os países que não concordam com a continuação das políticas existentes e, ao mesmo tempo, não querem ser considerados entre os opositores da própria ideia de uma Europa unida", disse Nawrocki.

"Polónia está ciente da ameaça de Moscovo"

Na reunião de quinta-feira com o Corpo Diplomático, Nawrocki falou do "imperialismo russo", afirmando que um dos objetivos da Rússia, além de perseguir os seus próprios cidadãos, "é a expansão territorial, o assassinato em massa e os ataques a alvos civis, incluindo hospitais e escolas".

"A Polónia, que faz fronteira com a Rússia há séculos, está ciente da ameaça de Moscovo como poucos outros países", afirmou.

A Rússia disse que não abandonará a expansão após o fim da guerra na Ucrânia. "Somente aumentando as capacidades de defesa de todos os aliados e a nossa unidade é que a Rússia poderá ser dissuadida", afirmou.

Nawrocki já havia criticado as políticas da UE e da Ucrânia. Antes de sua eleição em junho de 2025, ele assinou uma declaração de oito pontos de Slawomir Mentzen, da coalizão de extrema direita Konfederacja, afirmando que se oporia à entrada da Ucrânia na OTAN e não permitiria que soldados poloneses fossem enviados à Ucrânia.

Durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Nawrocki o acusou de ser ingrato com a Polónia.

Nawrocki e Tusk em desacordo

Donald Tusk mencionou a sua relação com o presidente polaco durante uma conferência de imprensa, na quinta-feira. Explicou que esta já viu melhores dias, mas garantiu que não tem culpas no aparente mau relacionamento com o chede de Estado do país. Tusk explicou que a alimentar a discórdia estão, sobretudo, questões de segurança, incluindo as questões energéticas, temas da diplomacia e da política externa polacas.

Segundo ele, tais questões não deveriam ser "objeto de discussões constantes ou de rixas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Radosław Sikorski, deverá reunir-se com Nawrocki a 26 de janeiro para "explicar-lhe" as regras constitucionais da Polónia, disse Tusk.

"Espero que estes argumentos finalmente causem algum impacto e que as tão esperadas nomeações de diplomatas polacos para cargos de embaixadores sejam concretizadas."

Apoiado pelo partido conservador Lei e Justiça (PiS), Nawrocki venceu as eleições presidenciais da Polónia em 1 de junho de 2025, derrotando o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, com 50,89% dos votos. Tomou posse a 6 de agosto de 2025.