Quem são as forças do regime que disparam contra os manifestantes no Irão?

A repressão contínua dos protestos no Irão já custou milhares de vidas e muitos governos europeus pediram governo de Teerão para que pusesse termo à violência cometida pelas forças de segurança.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Mas que forças são essas que o regime iraniano está a colocar nas ruas do país? Não são o exército regular e não são apenas a polícia, como se poderia pensar.

Vídeos e testemunhos nas redes sociais, verificados por meios de comunicação social internacionais e organizações de defesa dos direitos humanos, mostram há dias militares a disparar contra multidões e a cometer atrocidades ainda maiores do que as registadas no passado, resultando num número de mortos agora estimado entre 3 e 15 mil e cerca de 20 mil detidos.

O Líder Supremo e as forças de segurança lançaram a pior repressão de sempre Amnistia Internacional

O Irão vive periodicamente ondas de manifestações anti-regime, como as causadas pelo assassinato de Mahsa Jina Amini pela Polícia Moral em 2022 ou o Movimento Verde, as manifestações de rua que se seguiram à derrota suspeita dos candidatos moderados nas eleições presidenciais de 2009 que confirmaram Ahmadinejad.

Num relatório publicado esta semana - analisando imagens captadas em 16 cidades de 9 províncias iranianas - a Amnistia Internacional mostrou que "manifestantes desarmados foram repetidamente alvejados na cabeça e no peito pelas forças de segurança posicionadas nas ruas e nos telhados, incluindo os de edifícios residenciais, mesquitas e esquadras de polícia".

"O líder supremo iraniano e as forças de segurança lançaram a pior repressão de sempre", denuncia a ONG britânica.

Related Guarda Revolucionária do Irão declarada organização terrorista

Os três braços armados da repressão de Teerão

A Amnistia Internacional aponta três principais braços armados utilizados pelo regime liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei.

1. A polícia iraniana, conhecida pelo acrónimo persa Faraja, incluindo as suas unidades à paisana e unidades especiais, como a unidade "moral" que, entre outras tarefas, verifica e impõe o uso do véu islâmico pelas mulheres.

Faz parte do aparelho militar, constitui a primeira linha de segurança pública e conta com 200 a 300 mil efetivos, segundo o grupo de reflexão norte-americano Institute for the Study of War (Isw), Instituto para o Estudo da Guerra, em português.

2. A milícia voluntária Basij, criada após a revolução khomeinista de 1979 e inicialmente dedicada ao recrutamento de soldados para a guerra com o Iraque. Trata-se de um grupo paramilitar com centenas de milhares de membros, mobilizado para a segurança pública e a repressão da dissidência.

3. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC, também abreviado para Pāsdārān, ou Guardas Farsi), uma entidade estatal com ramificações civis e militares, um verdadeiro exército paralelo com operações também no estrangeiro. Responde diretamente ao Líder Supremo e é dirigida por Mohammad Pakpour, depois de Israel ter morto Hossein Salami na guerra de junho passado.

A Força Quds - que se tornou muito poderosa sob o comando do General Qasem Soleimani, morto pelos EUA em 2020 - coordena as atividades externas do Irgc, em particular os contactos e o financiamento do Hezbollah no Líbano, dos Houthis no Iémen e das milícias afiliadas noutros países do Médio Oriente.

O IRGC foi classificado como organização terrorista pelos EUA e o Parlamento Europeu solicitou o mesmo na UE.

Um membro do Basij faz o sinal da vitória durante um desfile pelo início da guerra Iraque-Irão (1980-88) em Teerão, em 2022 AP Photo/Vahid Salemi

Segundo uma outra organização, a Human Rights Watch (HRW), estas forças têm usado "espingardas, metralhadoras e pistolas de balas de borracha, mas também espancamentos" contra a multidão, resultando na morte e ferimentos de cidadãos desarmados em dezenas de casos documentados desde o início deste ano aqui e aqui.

Estes são os mesmos autores da repressão exercida contra as manifestações organizadas desde 2022 pelo movimento Mulheres, Vida, Liberdade, na sequência do assassinato de Amini.

_"_Durante dois anos , o Irão recusou-se a reconhecer adequadamente as exigências de igualdade e justiça [...]", lê-se no relatório apresentado em 2025 por uma comissão de inquérito criada pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

"A criminalização, a vigilância e a repressão contínua dos manifestantes, das famílias das vítimas e dos sobreviventes, em particular mulheres e raparigas, são profundamente preocupantes", sublinha o documento.

Qual é o papel das milícias estrangeiras nos protestos no Irão?

O exército regular, conhecido como Artesh, foi raramente utilizado durante as crises e principalmente na defesa dos palácios do poder, sendo uma instituição secular e não filiada na teocracia dos aiatolas como os grupos acima mencionados.

No entanto, parecem estar ativas no terreno outras milícias paramilitares, que vários iranianos relataram na Internet como combatentes de língua árabe.

A CNN noticiou na quinta-feira que milicianos xiitas iraquianos atravessaram a fronteira com o Irão nas últimas semanas para ajudar o regime.

Citando fontes militares europeias e iraquianas, a emissora americana indicou que 800 a cinco mil combatentes entraram através de postos fronteiriços no leste e no sul do Iraque, a partir das províncias de Diyala, Maysan e Basra.

Os milicianos pertencem a vários grupos armados leais a Teerão e já conhecidos pelas suas operações durante a guerra civil na Síria: Kataib Hezbollah, Harakat Hezbollah al-Nujaba, Kataib Sayyid al-Shuhada e a Organização Badr, que estão unidos numa plataforma denominada Hashd al Shaabi (Forças de Mobilização Popular do Iraque, ou PMF).

O Kataib Hezbollah ameaçou, a 12 de janeiro, desencadear uma ação militar contra os Estados Unidos se este país atacasse o Irão, qualificando-a de "dever moral", noticiou o ISW.

Estas brigadas internacionais já tinham sido destacadas para o Irão em 2022 e 2019, contra os protestos que se seguiram a graves inundações no país, e a elas se juntaram **combatentes xiitas afegãos, unidos numa milícia chamada Fatemiyoun,**segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, com sede em Washington.