Guarda Revolucionária do Irão declarada organização terrorista

A Guarda Revolucionária e o Parlamento iranianos tinham prometido represálias mas isso não demoveu o Presidente Donald Trump.

Os EUA declararam, esta segunda-feira, a divisão das forças armadas iranianas uma organização terrorista estrangeira. Um rótulo que implica a aplicação de sanções adicionais.

"Este passo histórico privará o principal patrocinador estatal do terror de meios financeiros para espalhar a miséria e a morte em todo o mundo. Empresas e bancos em todo o mundo têm agora o dever claro de garantir que as empresas com as quais realizam transações financeiras não estão ligadas à Guarda Revolucionária do Irão de qualquer forma material", sublinhou o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Esta é a primeira vez que os EUA declaram os militares de outro país um grupo terrorista. Mas espera-se o contra-ataque de Teerão.

Os militares americanos deverão ser equiparados aos jihadistas do autodenominado Estado Islâmico e integrados na lista de grupos terroristas do Irão.