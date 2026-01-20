Trump diz que acordo do Reino Unido com as Ilhas Chagos e Maurícias foi ato de "grande estupidez"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou na terça-feira o acordo do Reino Unido para entregar a soberania das Ilhas Chagos às Maurícias, chamando-lhe um "ato de grande estupidez" e "fraqueza total".

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Trump disse que a cedência do remoto arquipélago do Oceano Índico - que alberga uma importante base militar conjunta EUA-Reino Unido em Diego Garcia, a maior ilha - era "mais uma numa longa linha de razões de segurança nacional pelas quais a Gronelândia tem de ser adquirida".

"É chocante que o nosso 'brilhante' aliado da NATO, o Reino Unido, esteja atualmente a planear ceder a ilha de Diego Garcia, onde se encontra uma base militar vital dos EUA, às Maurícias, e a fazê-lo sem qualquer motivo", afirmou numa publicação na sua plataforma de redes sociais Truth Social.

"Não há dúvida de que a China e a Rússia se aperceberam deste ato de total fraqueza".

"O Reino Unido está a ceder um território extremamente importante, o que é um ato de grande estupidez, e é mais uma de uma longa lista de razões de segurança nacional pelas quais a Gronelândia tem de ser adquirida", acrescentou Trump.

Trump fala aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Internacional de Palm Beach, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 Julia Demaree Nikhinson/AP

O Reino Unido assinou o acordo de 3,4 mil milhões de libras (3,9 mil milhões de euros) com as Maurícias em maio, nos termos do qual Londres manterá o controlo da base militar de Diego Garcia ao abrigo de um contrato de arrendamento a longo prazo.

Na altura, Washington congratulou-se com o acordo, afirmando que "assegura o funcionamento estável, eficaz e a longo prazo" das instalações de Diego Garcia.

Os EUA descreveram a base - que alberga cerca de 2.500 pessoas, na sua maioria americanas - como "uma plataforma quase indispensável" para operações de segurança no Médio Oriente, no Sul da Ásia e na África Oriental.

Na terça-feira, o ministro do Governo britânico, Darren Jones, afirmou que o acordo "garantirá essa base militar durante os próximos 100 anos".

"O tratado já foi assinado", disse Jones à Times Radio, acrescentando que não pode ser alterado.

Um dos últimos vestígios do Império Britânico, as Ilhas Chagos estão sob o controlo do Reino Unido desde 1814. O Reino Unido separou as ilhas das Maurícias - uma antiga colónia britânica - em 1965, três anos antes de as Maurícias se tornarem independentes.

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Aumentam as tensões sobre a Gronelândia

Os últimos comentários de Trump surgem no momento em que aumenta os seus apelos para que os EUA assumam o controlo da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, membro da NATO.

Trump tem insistido que os EUA precisam da ilha ártica por razões de segurança contra possíveis ameaças de Pequim e Moscovo.

O presidente dos EUA associou a sua posição agressiva em relação à Gronelândia à decisão do ano passado de não lhe atribuir o Prémio Nobel da Paz, dizendo ao primeiro-ministro norueguês, numa mensagem de texto durante o fim de semana, que já não sentia "a obrigação de pensar apenas na paz".

O anúncio de que os Estados Unidos aplicariam, a partir de fevereiro, uma série de tarifas crescentes sobre os produtos de oito países da União Europeia que apoiaram a Dinamarca, seguiu-se ao anúncio de que o país iria aplicar uma onda de tarifas crescentes a partir de fevereiro.

Um homem segura um mapa da Gronelândia coberto com a bandeira americana riscada com um X durante um protesto contra a política de Trump em relação à Gronelândia em Nuuk, 17 de janeiro de 2026. Evgeniy Maloletka/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse esta terça-feira que as relações com a Europa continuam fortes e pediu aos parceiros comerciais que "respirem fundo" e deixem que as tensões causadas pelas novas ameaças tarifárias da administração Trump sobre a Gronelândia "se desenrolem".

"Penso que as nossas relações nunca estiveram tão próximas", afirmou à margem da reunião anual do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça.

Num sinal das crescentes tensões, milhares de habitantes da Gronelândia protestaram durante o fim de semana contra qualquer tentativa de tomar a sua ilha. O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou na segunda-feira que as ameaças tarifárias não iriam alterar a sua posição.