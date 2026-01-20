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Vice-Presidente da Comissão Europeia correu maratona de Nicósia

A Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia, Henna Virkunen, correu a Maratona de Nicósia
A Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia, Henna Virkunen, correu a Maratona de Nicósia Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Ioannis Giagkinis
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Henna Virkkunen cumpriu todo o percurso de 42 quilómetros. Finlandesa já participou em 15 maratonas, incluindo a de Atenas em 2017. "Chipre sabe o que significa segurança", diz à Euronews

Mais de oito mil corredores participaram este ano na maratona de Nicósia, em Chipre.

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Entre eles, quase despercebida, estava a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, a finlandesa Hannah Virkkunen, que se encontrava na ilha para a visita oficial do Colégio de Comissários, por ocasião da presidência cipriota do Conselho da União Europeia.

Virkunen, que correu os 42 quilómetros da maratona, terminando-a em 4 horas, 16 minutos e 37 segundos, foi vista pela Euronews.

"Gostei muito. Era de manhã cedo e, claro, o tempo é muito bom para mim, que venho da Finlândia, não estava muito quente", disse Virkkunen à Euronews logo após o término da prova.

Participação em 15 maratonas, incluindo Atenas

Esta não foi a primeira maratona da vice-presidente executiva responsável pela soberania tecnológica, segurança e democracia.

Já correu maratonas em dez Estados-membros da União Europeia (UE), incluindo a maratona de Atenas em 2017.

"Acho que já corri em cerca de 15 maratonas, talvez, mas é claro que esta é a minha primeira vez aqui em Chipre", sublinhou.

"Comecei a correr quando tinha 40 anos, há 13 anos, e gostei muito. Por isso, normalmente, aos domingos corro sempre longas distâncias porque acho que é muito relaxante estar um pouco ao ar livre. E também gosto muito de participar em eventos desportivos como esta maratona", acrescentou.

"Chipre sabe o que significa segurança"

Durante a sua estadia em Nicósia, Virkkunen teve a oportunidade de visitar a Linha Verde com os seus colegas.

"Foi uma experiência muito importante para nós, Comissários, ter a oportunidade de visitar a Linha Verde e ouvir concretamente o que significa o facto de esta cidade estar dividida e de a ocupação continuar", sublinhou Virkunen à Euronews.

"É claro que se trata de uma questão muito séria e, agora que temos estas tensões e dificuldades geopolíticas, penso que Chipre, enquanto Presidência, sabe muito bem o que significa segurança", concluiu.

Esta semana, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia estará em Davos, na Suíça, para o Fórum Económico Mundial.

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