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Chipre acolhe reunião histórica do Colégio de Comissários

Colégio dos Comissários no Chipre
Colégio de Comissários no Chipre Direitos de autor  EC - Audiovisual Service / Jennifer Jacquemart
Direitos de autor EC - Audiovisual Service / Jennifer Jacquemart
De Ioannis Karagiorgas
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Ursula von der Leyen e Nikos Christodoulides assinalaram prioridades da presidência cipriota do Conselho da UE.

O Colégio de Comissários, liderado por Ursula von der Leyen, reuniu-se pela primeira vez em Chipre no âmbito da presidência cipriota do Conselho da União Europeia.

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A sessão decorreu numa sala especialmente preparada no porto de Limassol, com o presidente de Chipre a receber Ursula von der Leyen e os comissários.

A presidente da Comissão Europeia apontou três prioridades da cooperação da Comissão com a presidência cipriota.

"Em conjunto, trabalharemos em três eixos fundamentais que reforçarão a nossa independência: segurança e defesa; competitividade e descarbonização; democracia e parcerias. Estreitamente ligada ao nosso trabalho em segurança e defesa está a Ucrânia. As conversações de paz decorrem e, ao mesmo tempo, a Rússia mantém um bombardeamento brutal. É altura de mantermos o apoio firme e duradouro, para colocarmos a Ucrânia em posição de força no campo de batalha e na mesa das negociações", disse a presidente da Comissão.

"Trabalharemos como mediadores íntegros e parceiros fiáveis, com claro foco nos resultados e plena consciência da responsabilidade que nos cabe. E estou certo de que, através da nossa estreita cooperação com a Comissão, e naturalmente com outras instituições, alcançaremos, repito, resultados tangíveis e concretos, em benefício da União e dos seus cidadãos", assinalou, o presidente cipriota Christodoulides.

O presidente de Chipre manteve também uma reunião bilateral com Ursula von der Leyen, para discutir em detalhe as prioridades da presidência cipriota do Conselho da União Europeia.

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