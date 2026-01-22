Um dos dez fugitivos mais procurados de Espanha detido depois de atacar agente da polícia

A Polícia Nacional prendeu Daniel Vázquez Patiño, um dos fugitivos mais procurados de Espanha, na Galiza, depois de este ter tentado atacar um agente com uma faca durante a operação de detenção.
A Polícia Nacional deteve na Corunha Daniel Vázquez Patiño, um dos dez fugitivos mais procurados pela Polícia Nacional em Espanha, procurado por crimes graves de abuso e agressão sexual de uma menina de dez anos.
A captura teve lugar esta quinta-feira de manhã na aldeia de Meicende, no município de Arteixo, na Corunha, na sequência de uma operação em que participaram unidades especializadas da polícia. No momento da detenção, Vázquez Patiño, de 46 anos, tentou esfaquear um agente do Grupo Operacional Especial (GOE), embora tenha acabado por ser dominado pelos agentes sem ferimentos graves.
O detido constava da lista dos fugitivos mais perigosos de Espanha, publicada no final de 2025 para solicitar a colaboração dos cidadãos na localização dos suspeitos, devido à gravidade dos crimes que lhes são atribuídos e à sua capacidade de escapar à justiça.
A descrição física de Vázquez Patiño foi tornada pública para incentivar ao fornecimento de pistas sobre o seu paradeiro.
Após a detenção, Vázquez Patiño foi levado sob custódia policial e deverá ser presente a um juiz, tendo de responder não só pelas acusações que levaram a que fosse procurado, mas também pela tentativa de agressão ao agente.