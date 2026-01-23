"A Alemanha é particularmente vulnerável": economista alerta para o impacto de Trump

O negociador conseguiu pôr a NATO à prova: com as suas ameaças tarifárias, o presidente dos EUA conseguiu um acordo sobre a Gronelândia. Durante semanas, a espada de Dâmocles de Trump pairou sobre a Europa: a força militar e as tarifas comerciais do exterior pareciam inevitáveis.

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Foi um golpe de sorte para a Alemanha o facto de as coisas terem agora corrido de forma diferente. Porque, como explica o economista Markus Jaeger à Euronews, a Alemanha é significativamente "mais vulnerável do que a maioria dos outros países europeus". Jaeger leciona na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e é membro associado do Conselho Alemão de Relações Externas (DGAP).

De acordo com o especialista em política económica externa dos EUA, tal deve-se, em parte, à "elevada orientação para a exportação" e, em parte, à "estagnação económica". O aumento da concorrência da China também está a causar dificuldades à economia alemã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o chanceler alemão, Friedrich Merz (CDU), em frente à Casa Branca, Washington, D.C., a 5 de junho de 2025 Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Quer se trate do diferendo comercial com a UE ou da questão da Gronelândia, os direitos aduaneiros são a principal alavanca política de Trump para colocar os governos na linha. No entanto, a caixa de ferramentas da administração americana está bem recheada: "Washington pode ameaçar cortar o acesso da Europa a tecnologias críticas com a ajuda de controlos de exportação", alerta Jaeger.

O economista cita como exemplo a computação na cloud, uma tecnologia fundamental para o armazenamento de dados online. É utilizada pela Dropbox e pelo Google Drive, entre outros. Streamers como o Netflix e o Spotify também recorrem a esta tecnologia.

De acordo com Jaeger, também são possíveis sanções financeiras que possam excluir "empresas e bancos europeus do sistema financeiro americano". "No entanto, isso é menos provável do que novas ameaças tarifárias ou medidas discriminatórias contra empresas europeias que também operam nos EUA.

Como é que a Europa pode ripostar

Por enquanto, pelo menos, o perigo da Gronelândia parece ter sido afastado. Mas, após a ameaça alfandegária, parece que agora há uma nova ameaça à vista.

No caso de novas ameaças alfandegárias, o mais importante para a Europa é sinalizar força. A Alemanha e a Europa devem opor-se com “determinação”, exige Jaeger. A Europa está em posição de “impor custos significativos” aos Estados Unidos. No passado, ficou repetidamente demonstrado que a administração Trump “está disposta a retirar ameaças e medidas ‘hostis’ quando os custos para os Estados Unidos ameaçam tornar-se demasiado elevados”.

Se for preciso, a UE pode aumentar a pressão com o seu novo instrumento anticoerção, segundo o economista. Este instrumento permite à UE adotar uma "política comercial e de investimento de grande alcance" e "medidas de retaliação regulamentares". Ao mesmo tempo, é necessário demonstrar uma vontade de compromisso.

No futuro, poderá haver uma "rutura irrevogável nas relações transatlânticas, tanto em termos de política de segurança como de relações de política económica", diz Jaeger. A credibilidade dos Estados Unidos foi afetada desde o segundo mandato de Trump.

As eleições presidenciais de 2028 serão particularmente críticas, afirma Jaeger. “Se um candidato defensor do America First, como o vice-presidente J.D. Vance, vencer as eleições, a retirada dos Estados Unidos da política internacional poderá acelerar-se.”