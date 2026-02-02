Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Praga e noutras cidades checas, este domingo, em apoio ao presidente checo Petr Pavel, que entrou num conflito aberto com o líder do partido da coligação governamental AUTO, o ministro dos Negócios Estrangeiros Petr Macinka, depois de ter rejeitado a nomeação do presidente honorário desta força, Filip Turek, para Ministro do Ambiente.

O diferendo entre o chefe de Estado e o presidente do partido defensor dos proprietários de automóveis e anti-transição ecológica, ganhou grande visibilidade na terça-feira, quando Pavel anunciou, numa conferência de imprensa extraordinária, que tinha recebido duas mensagens de texto através do seu conselheiro, durante a noite, que considerou "extremamente graves" e uma "tentativa de chantagem".

De acordo com o Presidente, o líder do AUTO está há algum tempo a tentar pressioná-lo para que nomeie Filip Turek como ministro do Ambiente, o que ele recusa.

O presidente rejeita a nomeação de Filip Turek como ministro porque, segundo a imprensa checa, o passado do político é problemático. Entre outras coisas, publicou na Internet mensagens que foram consideradas racistas e xenófobas e foi objeto de severas críticas públicas. O Presidente afirmou anteriormente que, se fosse provado que Turek tinha escrito os posts, não o poderia nomear ministro.

Petr Macinka nega as acusações do presidente, afirmando que se tratava apenas de uma disputa política. Diz que está a violar a Constituição ao recusar a nomeação de Filip Turek. Macinka afirmou no programa de debate de domingo da televisão pública checa que Petr Pavel se tornou o "líder da oposição" e que a coligação no governo o trataria como tal.

Penso que é necessário acalmar a situação, pelo que não me resta outra alternativa senão ignorar o Presidente, tanto a nível pessoal como enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. Petr Macinka Líder do AUTO

Macinka confirmou a sua declaração anterior de que iria propor que a Chéquia fosse representada na próxima cimeira da NATO pelo primeiro-ministro e não pelo Presidente, como tem sido habitual.

"O presidente está habituado a que o governo ande aos saltos enquanto ele assobia. Talvez tenha pensado que isso iria continuar. Se ele se comportar como um presidente da oposição, contrariamente ao programa do governo de hoje, terá de se habituar ao facto de que nós também comunicaremos com ele como oposição", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros à televisão.

A oposição checa criticou duramente a posição de Petr Macinka e exigiu a sua demissão do governo, um pedido rejeitado pelo primeiro-ministro Andrej Babiš, que não tomou abertamente uma posição sobre o assunto, embora tenha dito que não comunicaria com o presidente da forma como Macinka o fez.

Petr Pavel anunciou que iria encontrar-se com o Primeiro-Ministro na quarta-feira de manhã para discutir a questão.

600.000 pessoas assinam uma petição de apoio ao Presidente em pouco tempo

Os protestos de domingo foram iniciados pela ONG Million Moments for Democracy. No início das manifestações, o presidente da associação, Mikulás Minár, anunciou a realização de manifestações em massa em mais de uma dezena de cidades, para além de Praga.

Em Praga, os manifestantes encheram completamente a histórica Praça da Cidade Velha, as ruas laterais e a metade inferior da vizinha Praça Venceslau. A petição da associação em apoio a Petr Pavel - "Apoiamos o Presidente" - foi assinada por mais de 600.000 pessoas num curto espaço de tempo.

Se o número de signatários atingir um milhão, a associação organizará uma nova manifestação de apoio a Pavel na maior praça pública de Praga, Letna", sublinhou Santa Claus Minaret.

Pavel reagiu às manifestações de domingo através de um comunicado.

Uma das grandes vantagens positivas do nosso país é a força e a qualidade da nossa sociedade civil, que é capaz de se manifestar de forma clara e inteligível a favor de uma causa justa no momento certo. Petr Pavel Presidente da Chéquia

Pavel acrescentou que tem um grande respeito por todas as pessoas **"**que não ficam indiferentes ao que está a acontecer à sua volta e sentem a sua própria responsabilidade" pelo estado do país.

"Respeito todos aqueles que estão dispostos a contribuir para a defesa da decência, da justiça, da solidariedade e do respeito pelo outro", afirmou o presidente checo.