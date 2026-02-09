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Freddy Superlano, ex-deputado da oposição, libertado após 18 meses de prisão na Venezuela

Antigo deputado da oposição, Freddy Superlano
Antigo deputado da oposição, Freddy Superlano Direitos de autor  Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
De Juan Carlos de Santos
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No meio de uma série de libertações de líderes da oposição na Venezuela, Superlano recupera a sua liberdade, enquanto outro líder, Juan Pablo Guanipa, foi alegadamente raptado por homens armados horas depois da sua libertação, alimentando a controvérsia sobre segurança e amnistia.

O ex-deputado venezuelano e líder da oposição Freddy Superlano foi libertado na madrugada de segunda-feira, após 18 meses de detenção, segundo fontes políticas e a imprensa local. Superlano foi levado para o seu estado natal, Barinas, onde se reuniu com a mulher e as filhas.

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A sua libertação surge no âmbito de um processo de libertação de presos políticos que o governo venezuelano começou a implementar no início de janeiro, como parte de uma onda de libertações de activistas, jornalistas e figuras da oposição. Outro líder, Juan Pablo Guanipa, foi sequestrado 12 horas após sua libertação, segundo a líder da oposição María Corina Machado.

Reunião familiar e mensagem nas redes sociais

Superlano publicou um vídeo na sua conta da rede social X, onde é visto a festejar com a sua família e a pedir para continuar a rezar para que todos os presos políticos sejam libertados "nas próximas horas".

Entretanto, o seu partido, Voluntad Popular (VP), celebrou a sua chegada a Barinas com uma mensagem no X: "Barinas está à tua espera, irmão. Sentimos a tua falta e não deixámos de lutar por ti um único dia. Bem-vindo à liberdade.

Embora tenha sido libertado da prisão, Superlano foi colocado em prisão domiciliária imediatamente após a sua libertação, de acordo com a imprensa venezuelana. A Plataforma Unitária Democrática, a principal coligação da oposição venezuelana, exigiu a sua total liberdade, rejeitando qualquer forma de restrição.

Contexto da detenção

Superlano foi detido em 30 de julho de 2024 por agentes encapuzados, numa operação que o seu partido qualificou de "sequestro", na sequência das disputadas eleições presidenciais desse ano. Em setembro de 2024, o Ministério Público associou-o, bem como aos seus colaboradores, à divulgação de registos eleitorais que a oposição considera prova da sua vitória nessas eleições.

Foi líder da Assembleia Nacional entre 2016 e 2021 e ganhou o cargo de governador de Barinas em 2021, embora o Supremo Tribunal de Justiça tenha anulado esses resultados devido a uma alegada desqualificação.

Processo de libertação em massa

O regresso de Superlano surge no âmbito de um plano de libertações em massa que o governo venezuelano tem vindo a promover desde o início do ano, em paralelo com um projeto de lei de amnistia que está a ser discutido no parlamento para beneficiar os detidos por motivos políticos.

De acordo com o Foro Penal, uma ONG que monitoriza as detenções políticas, pelo menos 35 pessoas foram libertadas no domingo, e vários líderes da oposição foram libertados da prisão desde o início deste processo. No entanto, o governo afirma que o número ultrapassa os 800, contando as libertações desde novembro passado, sem especificar as condições ou as listas oficiais.

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