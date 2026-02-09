O ex-deputado venezuelano e líder da oposição Freddy Superlano foi libertado na madrugada de segunda-feira, após 18 meses de detenção, segundo fontes políticas e a imprensa local. Superlano foi levado para o seu estado natal, Barinas, onde se reuniu com a mulher e as filhas.

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A sua libertação surge no âmbito de um processo de libertação de presos políticos que o governo venezuelano começou a implementar no início de janeiro, como parte de uma onda de libertações de activistas, jornalistas e figuras da oposição. Outro líder, Juan Pablo Guanipa, foi sequestrado 12 horas após sua libertação, segundo a líder da oposição María Corina Machado.

Reunião familiar e mensagem nas redes sociais

Superlano publicou um vídeo na sua conta da rede social X, onde é visto a festejar com a sua família e a pedir para continuar a rezar para que todos os presos políticos sejam libertados "nas próximas horas".

Entretanto, o seu partido, Voluntad Popular (VP), celebrou a sua chegada a Barinas com uma mensagem no X: "Barinas está à tua espera, irmão. Sentimos a tua falta e não deixámos de lutar por ti um único dia. Bem-vindo à liberdade.

Embora tenha sido libertado da prisão, Superlano foi colocado em prisão domiciliária imediatamente após a sua libertação, de acordo com a imprensa venezuelana. A Plataforma Unitária Democrática, a principal coligação da oposição venezuelana, exigiu a sua total liberdade, rejeitando qualquer forma de restrição.

Contexto da detenção

Superlano foi detido em 30 de julho de 2024 por agentes encapuzados, numa operação que o seu partido qualificou de "sequestro", na sequência das disputadas eleições presidenciais desse ano. Em setembro de 2024, o Ministério Público associou-o, bem como aos seus colaboradores, à divulgação de registos eleitorais que a oposição considera prova da sua vitória nessas eleições.

Foi líder da Assembleia Nacional entre 2016 e 2021 e ganhou o cargo de governador de Barinas em 2021, embora o Supremo Tribunal de Justiça tenha anulado esses resultados devido a uma alegada desqualificação.

Processo de libertação em massa

O regresso de Superlano surge no âmbito de um plano de libertações em massa que o governo venezuelano tem vindo a promover desde o início do ano, em paralelo com um projeto de lei de amnistia que está a ser discutido no parlamento para beneficiar os detidos por motivos políticos.

De acordo com o Foro Penal, uma ONG que monitoriza as detenções políticas, pelo menos 35 pessoas foram libertadas no domingo, e vários líderes da oposição foram libertados da prisão desde o início deste processo. No entanto, o governo afirma que o número ultrapassa os 800, contando as libertações desde novembro passado, sem especificar as condições ou as listas oficiais.