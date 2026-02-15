Famílias de presos políticos fazem greve de fome na Venezuela

Uma greve de fome, iniciada este sábado, é agora o último esforço dos familiares dos presos políticos venezuelanos para exigir a liberdade dos seus entes queridos. Os políticos do país ainda estão a debater uma lei de amnistia para os dissidentes presos durante o governo do presidente Nicolas Maduro.

O Comité para a Liberdade dos Presos Políticos anunciou que a greve de fome está a ser realizada por 10 pessoas e durará até que o governo liberte todos os 33 presos políticos que estão detidos numa prisão conhecida como Zona 7, numa mensagem publicada no Instagram.

No sábado, 17 prisioneiros foram libertados do centro de detenção da Zona 7 em Caracas e reuniram-se em lágrimas com as suas famílias.

Os familiares desses dissidentes têm dormido à porta das instalações desde 8 de janeiro, quando as autoridades venezuelanas anunciaram que haveria libertações significativas de prisioneiros com o objetivo de promover a reconciliação nacional na sequência do ataque dos EUA para capturar Maduro e a sua esposa.

De facto, centenas de dissidentes foram libertados de outras prisões na Venezuela nas últimas semanas, mas as libertações na Zona 7 têm sido escassas. "Exigimos que o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodriguez, cumpra a sua palavra e liberte todos os presos políticos", diz Yessy Orozco, filha de um antigo legislador que foi preso em novembro.

Jorge Parraga, um dos presos libertados da "Zona 7" no sábado Ariana Cubillos/AP

A Assembleia Nacional, que continua a ser controlada pelo partido autoritário no poder, debateu na quinta-feira uma medida que poderá libertar centenas de membros da oposição, ativistas e defensores dos direitos humanos que se encontram detidos há meses ou anos por motivos políticos. O debate foi, por si só, um marco importante para a Venezuela, onde as autoridades negam há décadas que o país tenha presos políticos.

O debate deverá ser retomado na próxima semana. A líder da oposição venezuelana no exílio, María Corina Machado, disse no sábado que continuará a insistir na realização de novas eleições no país como parte de uma transição para a democracia.

O governo autoritário da Venezuela tem estado sob pressão de Washington para fazer reformas políticas, à medida que a administração Trump alivia as sanções sobre a indústria petrolífera do país. Recentemente, funcionários de ambos os países reuniram-se para discutir formas de impulsionar a produção de petróleo.