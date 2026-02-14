As forças armadas americanas realizaram, na sexta-feira, uma nova operação contra um barco alegadamente ligado a redes de tráfico de drogas em águas internacionais nas Caraíbas, perto da Venezuela. Três membros da tripulação do barco foram mortos durante a operação.

De acordo com a conta oficial do Comando Sul no X, a operação teve lugar ao longo de uma rota identificada como um corredor comum de crime organizado. A ação foi levada a cabo pela Operação Southern Lance, que, desde agosto, participou em múltiplas intervenções semelhantes, tanto nas Caraíbas quanto no Pacífico.

O número de mortos nestas operações militares norte-americanas ascende agora a 110 desde meados de 2025. Só esta semana houve três ataques sob o comando do novo comandante Francis Donovan, marcando uma escalada na intensidade das acções na região.

Continuidade apesar do reconhecimento do governo provisório

As operações prosseguem apesar do reconhecimento, por Washington, do governo provisório da presidente interina, Delcy Rodríguez, na Venezuela. A presença naval e aérea dos EUA em águas internacionais nas Caraíbas foi um prelúdio à intervenção militar de 3 de janeiro, quando as forças norte-americanas detiveram Nicolás Maduro em Caracas e o transferiram para uma prisão federal em Nova Iorque.

Agora, a administração Trump decidiu mudar a sua estratégia militar. O USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, que até agora patrulhava a costa das Caraíbas, perto da Venezuela, vai dirigir-se para o Médio Oriente.

A tripulação foi notificada na quinta-feira. Fontes norte-americanas afirmam que o navio só regressará aos seus portos de origem no final de abril ou no início de maio. A mudança deixa dúvidas sobre a forma como será redistribuída a presença militar nas Caraíbas após meses de operações sustentadas.