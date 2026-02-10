O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, vai viajar para a Hungria. O comunicado que anunciava a visita foi divulgado pelo portal húngaro de notícias Telex. De acordo com a referida nota, Rubio irá primeiro à Alemanha para negociações entre 13 e 15 de fevereiro, e depois estará em Bratislava e Budapeste nos dias 15 e 16.

Sobre a agenda do secretário de Estado na Hungria, sabe-se apenas que ele irá reunir-se com as autoridades húngaras para "promover os interesses bilaterais e regionais", mais especificamente para discutir os esforços para resolver conflitos globais e a parceria energética entre a Hungria e os Estados Unidos.

Rubio viaja para a Eslováquia com uma tarefa semelhante, com a diferença de que o comunicado menciona que também deverá encontrar-se com elementos importantes do governo eslovaco - embora isso certamente também venha a acontecer na Hungria.

A notícia de que Rubio poderia vir a Budapeste foi publicada pela primeira vez na imprensa nacional há uma semana. Com base em informações diplomáticas da VSquare e em fontes próximas ao governo, a Euronews escreveu, na altura, que o secretário de Estado norte-americano visitaria a Europa para participar na Conferência de Segurança de Munique e que, após o evento, poderia deslocar-se até Bratislava e Budapeste.

Governo americano apoia o Fidesz na campanha eleitoral

O presidente dos EUA, Donald Trump, é um dos mais importantes aliados do primeiro-ministro Viktor Orbán na cena internacional. O governo húngaro há muito que tenta trazer Trump a Budapeste. A visita poderia dar um impulso ao partido do governo na campanha eleitoral, mas, por enquanto, é muito questionável se isso vai acontecer.

Orbán irá, no entanto, reunir-se novamente com Trump em breve, mas em Washington: o primeiro-ministro húngaro anunciou recentemente que irá visitar os Estados Unidos para a reunião inaugural do Conselho de Paz.

A última vez que o primeiro-ministro húngaro visitou Trump foi em novembro, à frente de uma delegação de 180 pessoas. Na ocasião, manteve igualmente conversações bilaterais com o presidente norte-americano Donald Trump e, antes das negociações, os dois políticos responderam em conjunto às perguntas da imprensa. Trump falou de forma extremamente positiva sobre o primeiro-ministro húngaro, afirmando que este governa o país de forma excelente, especialmente no que diz respeito à resposta à crise migratória.

Várias questões surgiram após o último encontro entre Orbán e Trump

Após a reunião, o primeiro-ministro deu uma conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio Internacional, Péter Szijjártó, e anunciou a celebração de vários acordos. Considerou que um dos maiores resultados da reunião foi o facto de a Hungria ter obtido isenção, por tempo indeterminado, das sanções norte-americanas relativas à importação de petróleo e gás da Rússia. Existe alguma incerteza a este respeito, pois, segundo fontes da Casa Branca, a imprensa internacional sabe que a concessão é válida apenas por um ano.

Esta informação foi confirmada por Rubio, que deverá chegar a Budapeste alguns dias após a reunião: o ministro dos Negócios Estrangeiros, em resposta a uma pergunta de um jornalista, disse que a Hungria só ficaria isenta de sanções sobre as importações de petróleo e gás durante um ano.

A situação também não é clara no que diz respeito a um suposto "escudo financeiro" a ser concedido à Hungria. Embora Orbán também tenha falado sobre esse tema na conferência de imprensa, Trump afirmou mais tarde que, apesar do pedido do líder do governo húngaro, não lhe concedeu qualquer "escudo financeiro". No entanto, parece certo que as duas partes chegaram a um acordo sobre a compra, pela Hungria, de equipamentos de defesa, gás natural liquefeito e produtos relacionados com a indústria nuclear, como pequenos reatores modulares, aos Estados Unidos.