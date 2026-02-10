Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sumar e aliados tentam reagrupar a esquerda espanhola antes das eleições legislativas

Arquivo - Yolanda Díaz num comício em Sumar
Arquivo - Yolanda Díaz num comício em Sumar Direitos de autor  Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
De Escarlata Sánchez & Euronews en español
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid e Comunes vão lançar, no dia 21 de fevereiro em Madrid, a sua aliança de esquerda para as legislativas. O evento terá lugar três dias depois de o porta-voz da ERC, Gabriel Rufián, se ter reunido com o líder do Más Madrid, Emilio Delgado.

A esquerda espanhola iniciou um processo de reagrupamento numa nova coligação eleitoral para as próximas eleições legislativas, depois de vários anos marcados por tensões internas e maus resultados eleitorais.

Os partidos envolvidos - Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid e Comunes - que fazem parte do bloco que apoia o governo do presidente do governo espanhol Pedro Sánchez vão apresentar a sua vontade de concorrer em conjunto no dia 21 de fevereiro, em Madrid. O evento tem como objetivo lançar as bases de uma aliança estável e evitar a fragmentação do voto progressista.

De acordo com os partidos, o objetivo é construir um espaço político "sólido e fiável a longo prazo" que permita reunir as diferentes sensibilidades plurinacionais da esquerda espanhola. Pretendem também reforçar a cooperação desenvolvida durante os anos de governo conjunto, corrigir os erros e consolidar os progressos alcançados.

Neste quadro, os partidos afirmam que querem "trabalhar fraternalmente para um horizonte comum", aberto a outras forças políticas e sociais preocupadas com o futuro do país e empenhadas na extensão dos direitos sociais.

Rumo a uma proposta comum

IU, Más Madrid, Comunes e Sumar afirmam que estão a trabalhar discretamente neste projeto há vários meses, com a intenção de promover um novo ciclo político baseado tanto na ação institucional como na mobilização social.

A iniciativa começou com a criação de um órgão de coordenação política permanente, destinado a relançar o espaço político à esquerda do PSOE no atual sistema de alianças governamentais.

O evento de 21 de fevereiro terá lugar alguns dias depois de um encontro entre o porta-voz parlamentar da Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, e um dirigente do Más Madrid, centrado no futuro da esquerda. Rufián defendeu recentemente uma unidade plurinacional baseada no pragmatismo, resumida no seu apelo a "menos pureza e mais cabeça", uma proposta que foi recebida com cautela por diferentes formações do espaço progressista.

Partilhar Comentários

