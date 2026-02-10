A esquerda espanhola iniciou um processo de reagrupamento numa nova coligação eleitoral para as próximas eleições legislativas, depois de vários anos marcados por tensões internas e maus resultados eleitorais.

Os partidos envolvidos - Sumar, Izquierda Unida (IU), Más Madrid e Comunes - que fazem parte do bloco que apoia o governo do presidente do governo espanhol Pedro Sánchez vão apresentar a sua vontade de concorrer em conjunto no dia 21 de fevereiro, em Madrid. O evento tem como objetivo lançar as bases de uma aliança estável e evitar a fragmentação do voto progressista.

De acordo com os partidos, o objetivo é construir um espaço político "sólido e fiável a longo prazo" que permita reunir as diferentes sensibilidades plurinacionais da esquerda espanhola. Pretendem também reforçar a cooperação desenvolvida durante os anos de governo conjunto, corrigir os erros e consolidar os progressos alcançados.

Neste quadro, os partidos afirmam que querem "trabalhar fraternalmente para um horizonte comum", aberto a outras forças políticas e sociais preocupadas com o futuro do país e empenhadas na extensão dos direitos sociais.

Rumo a uma proposta comum

IU, Más Madrid, Comunes e Sumar afirmam que estão a trabalhar discretamente neste projeto há vários meses, com a intenção de promover um novo ciclo político baseado tanto na ação institucional como na mobilização social.

A iniciativa começou com a criação de um órgão de coordenação política permanente, destinado a relançar o espaço político à esquerda do PSOE no atual sistema de alianças governamentais.

O evento de 21 de fevereiro terá lugar alguns dias depois de um encontro entre o porta-voz parlamentar da Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, e um dirigente do Más Madrid, centrado no futuro da esquerda. Rufián defendeu recentemente uma unidade plurinacional baseada no pragmatismo, resumida no seu apelo a "menos pureza e mais cabeça", uma proposta que foi recebida com cautela por diferentes formações do espaço progressista.