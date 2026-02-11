Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Biatleta norueguês diz lamentar confissão de infidelidade feita em lágrimas na televisão

Sturla Holm Laegreid, da Noruega, reage depois de ter ganho o bronze na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Anterselva, a 10 de fevereiro de 2026
Sturla Holm Laegreid, da Noruega, reage depois de ter ganho o bronze na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Anterselva, a 10 de fevereiro de 2026
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

A confissão chorosa de Sturla Holm Laegreid não foi bem recebida pelos críticos, que afirmaram que ela tira o foco do seu colega de equipa norueguês Johan Olav-Botn, que conquistou o ouro na prova.

Um dia depois de ter confessado em direto na televisão a sua infidelidade, o biatleta norueguês Sturla Holm Laegreid disse na quarta-feira que lamenta ter tornado pública a sua vida privada nos Jogos Olímpicos de inverno de Milão Cortina.

Numa entrevista ao canal público norueguês NRK, depois de ter ganho o bronze na prova individual masculina de 20 quilómetros, na terça-feira, Laegreid revelou perante as câmaras que tinha sido infiel ao "amor" da sua vida, numa aparente tentativa de reconquistar a companheira.

No entanto, a sua confissão em lágrimas não caiu bem junto dos críticos, que afirmaram que isso tirava o foco ao colega de equipa Johan Olav-Botn, que conquistou o ouro na prova.

"Lamento profundamente ter partilhado esta história pessoal naquele que foi um dia de celebração para o biatlo norueguês", afirmou Laegreid num comunicado emitido pela equipa norueguesa na quarta-feira.

"Atualmente, não me sinto muito bem e não estou a pensar com clareza", afirmou.

Sturla Holm Laegreid, da Noruega, ganha o bronze na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026 em Anterselva, 10 de fevereiro de 2026
Sturla Holm Laegreid, da Noruega, recebe o bronze na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Anterselva, a 10 de fevereiro de 2026

"As minhas desculpas vão para Johan-Olav, que mereceu toda a atenção depois de ter ganho o ouro. As minhas desculpas vão também para a minha ex-namorada, que acabou, sem querer, no centro das atenções dos média. Espero que ela esteja bem", disse Laegreid.

"Não posso desfazer isto, mas agora vou esquecer o assunto e concentrar-me nos Jogos Olímpicos. Não responderei a mais nenhuma pergunta sobre este assunto".

Difícil de perdoar

O jornal norueguês VG afirmou ter conseguido encontrar a ex-namorada de Laegreid, que não se mostrou comovida com a manifestação de remorsos do ex-namorado em direto na televisão.

"É difícil perdoá-lo. Mesmo depois de uma declaração de amor em frente a todo o mundo", declarou amulher, segundo o VG.

"Eu não escolhi ser colocada nesta posição e é doloroso ter de suportar isto. Temos estado em contacto e ele está ciente dos meus sentimentos em relação a isto".

O jornal não mencionou o nome de Lae, dizendo que ela não estava à procura de atenção e que queria manter o anonimato.

A entrevista pós-corrida com Laegreid tomou um rumo inesperado quando ele mudou o assunto do biatlo para a sua vida pessoal.

"Há seis meses conheci o amor da minha vida. A pessoa mais bonita e mais querida do mundo. E há três meses cometi o maior erro da minha vida e traí-a", afirmou Laegreid, lutando contra as lágrimas.

Mais tarde, disse que queria contar a infidelidade ao mundo, na esperança de que ela visse o que significa para ele.

Os críticos afirmaram que o seu momento foi mau, roubando as atenções a Botn, que se emocionou após a sua vitória e prestou homenagem ao seu amigo e colega de equipa Sivert Guttorm Bakken, que morreu em dezembro.

"Tanto a hora como o local estão completamente errados", disse à NRK Johannes Thingnes Boe, lenda norueguesa do biatlo, sobre a confissão de Laegreid.

Johan-Olav Botn, da Noruega, reage depois de ganhar o ouro na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026 em Anterselva, 10 de fevereiro de 2026
Johan-Olav Botn, da Noruega, reage depois de ganhar o ouro na prova de biatlo individual masculino de 20 quilómetros nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Anterselva, a 10 de fevereiro de 2026

O biatleta alemão já retirado, Erik Lesser, que agora está nas funções de comentador especializado, disse que preferia que a conversa nos Jogos se centrasse no biatlo.

"Vamos voltar a concentrar-nos no desporto", afirmou no local do evento em Anterselva.

"Posso compreender o que ele quer que aconteça com a namorada. Mas eu só quero pensar no desporto, quero ver o desporto, quero falar sobre o desporto".

Outras fontes • AP

