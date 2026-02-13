Fugitivo detido nos Jogos Olímpicos depois de ter aparecido para assistir a jogo de hóquei

Um ladrão eslovaco que estava fugido das autoridades foi detido em Milão depois de se ter hospedado num alojamento perto da cidade para assistir à competição da equipa nacional da Eslováquia de hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de inverno, informou a polícia italiana na sexta-feira.

O homem, de 44 anos, era procurado ao abrigo de um mandado de captura emitido pelo tribunal de Bolzano em 2010 por furtos em estabelecimentos comerciais, informaram os Carabinieri em comunicado.

A polícia localizou o homem na quarta-feira de manhã, depois de ter recebido um alerta automático de um alojamento no bairro de Baggio, nos arredores de Milão, quando estes se registou.

O suspeito acabou detido num parque de campismo na Via Ajraghi não tendo resistido à prisão, segundo a imprensa italiana.

O fugitivo disse às autoridades que se tinha deslocado a Milão para apoiar a equipa de hóquei da Eslováquia nos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina. Foi levado para a prisão de San Vittore para cumprir uma pena restante de 11 meses e sete dias por crimes contra propriedade.

A Eslováquia defrontou a Finlândia na tarde de quarta-feira, mas o homem detido acabou por não assistir ao jogo, uma vez que já se encontrava detido.

A Eslováquia venceu a partida da ronda preliminar do Grupo B por 4-1 na Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, com o avançado do Montreal Canadiens Juraj Slafkovsky a marcar dois golos.

As autoridades italianas não excluíram a possibilidade de o homem não ter conhecimento do mandado pendente contra ele, uma vez que esteve ausente de Itália durante muitos anos, de acordo com informações divulgadas por agências italianas.

A detenção ocorreu numa altura em que a polícia italiana reforçou as medidas de segurança durante os Jogos Olímpicos, obrigando os fornecedores de alojamento a comunicar os dados dos hóspedes às autoridades.