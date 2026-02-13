Fugitivo detido nos Jogos Olímpicos depois de ter aparecido para assistir a jogo de hóquei

O homem detido, procurado por roubo, disse às autoridades italianas que se tinha deslocado a Milão para apoiar a equipa de hóquei da Eslováquia nos Jogos Olímpicos de inverno.
Um ladrão eslovaco que estava fugido das autoridades foi detido em Milão depois de se ter hospedado num alojamento perto da cidade para assistir à competição da equipa nacional da Eslováquia de hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de inverno, informou a polícia italiana na sexta-feira.
O homem, de 44 anos, era procurado ao abrigo de um mandado de captura emitido pelo tribunal de Bolzano em 2010 por furtos em estabelecimentos comerciais, informaram os Carabinieri em comunicado.
A polícia localizou o homem na quarta-feira de manhã, depois de ter recebido um alerta automático de um alojamento no bairro de Baggio, nos arredores de Milão, quando estes se registou.
O suspeito acabou detido num parque de campismo na Via Ajraghi não tendo resistido à prisão, segundo a imprensa italiana.
O fugitivo disse às autoridades que se tinha deslocado a Milão para apoiar a equipa de hóquei da Eslováquia nos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina. Foi levado para a prisão de San Vittore para cumprir uma pena restante de 11 meses e sete dias por crimes contra propriedade.
A Eslováquia defrontou a Finlândia na tarde de quarta-feira, mas o homem detido acabou por não assistir ao jogo, uma vez que já se encontrava detido.
A Eslováquia venceu a partida da ronda preliminar do Grupo B por 4-1 na Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, com o avançado do Montreal Canadiens Juraj Slafkovsky a marcar dois golos.
As autoridades italianas não excluíram a possibilidade de o homem não ter conhecimento do mandado pendente contra ele, uma vez que esteve ausente de Itália durante muitos anos, de acordo com informações divulgadas por agências italianas.
A detenção ocorreu numa altura em que a polícia italiana reforçou as medidas de segurança durante os Jogos Olímpicos, obrigando os fornecedores de alojamento a comunicar os dados dos hóspedes às autoridades.