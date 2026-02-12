Jogos Olímpicos: ucraniano desclassificado por usar capacete em homenagem a atletas mortos na guerra

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych foi desqualificado antes da sua primeira corrida nos Jogos Olímpicos de inverno de Milão-Cortina 2026, anunciou o Comité Olímpico Internacional (COI).

O COI proibiu Heraskevych de usar o seu capacete feito à medida, que apresenta retratos de atletas ucranianos mortos na invasão total da Rússia desde o início de 2022.

O capacete não apresenta quaisquer slogans ou símbolos políticos.

Vladyslav Heraskevych, da Ucrânia, chega à meta durante uma sessão de treino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália AP Photo

O COI fez uma declaração sobre a desqualificação de Heraskevych, dizendo que "apesar das múltiplas trocas de impressões e reuniões presenciais entre o COI e o Sr. Heraskevych", foi o atleta ucraniano que "não considerou qualquer forma de compromisso".

"O COI estava muito interessado em que o Sr. Heraskevych competisse. É por isso que o COI se sentou com ele para procurar a forma mais respeitosa de abordar o seu desejo de recordar os seus colegas atletas que perderam a vida na sequência da invasão russa da Ucrânia", afirmou o comité.

O COI propôs-lhe, em vez disso, "usar uma braçadeira preta durante a competição para fazer essa comemoração".

"Há coisas mais importantes do que as medalhas", afirmou Heraskevych num post no X após a sua suspensão. "Este é o preço da nossa dignidade".

Na quinta-feira, o Comité afirmou que "a essência deste caso não é a mensagem, mas sim o local onde ele a quis expressar".

"O luto não é expresso e percebido da mesma forma em todo o mundo", afirmou o COI.

"A fim de apoiar os atletas no seu luto, o COI criou centros multiconfessionais nas Aldeias Olímpicas e um local de luto, para que a dor possa ser expressa com dignidade e respeito."

Mykhailo Heraskevych, o pai e treinador de Vladyslav, foi apanhado pelas câmaras visivelmente perturbado ao reagir à notícia de que o seu filho tinha sido desqualificado para competir nos Jogos de Milão-Cortina.

Mykhailo Heraskevych, pai do atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, reage ao sentar-se junto à casa de partida do centro de deslize dos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, AP Photo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, criticou a decisão do COI, afirmando: "O COI não baniu o atleta ucraniano, mas sim a sua própria reputação. As gerações futuras recordarão este momento como uma vergonha".

Sybiha declarou ainda que o atleta ucraniano "apenas pretendia prestar homenagem aos colegas atletas mortos na guerra. Não há nada de errado nisso, nem nas regras nem na ética".

"O COI intimidou, desrespeitou e até deu lições ao nosso atleta e a outros ucranianos sobre como devem permanecer em silêncio relativamente a um dos 130 conflitos existentes no mundo", acrescentou.

O ministro recordou ainda ao COI que 650 atletas e treinadores ucranianos morreram na guerra contra a Rússia e que 800 instalações desportivas foram danificadas.

"Se o Credo Olímpico afirma que 'o mais importante nos Jogos Olímpicos não é ganhar, mas participar', então o COI traiu-o por completo ao impedir o Heraskevych de participar, traindo assim os 650 atletas e treinadores ucranianos mortos pela Rússia", acrescentou.

A memória não é uma violação

Mais dois atletas olímpicos ucranianos foram impedidos de competir com os seus capacetes por motivos de “politização”.

A esquiadora ucraniana de estilo livre Kateryna Kotsar disse que o COI desqualificou o seu capacete por causa da inscrição “Seja corajoso como os ucranianos”.

Dmytro Shepiuk, da Ucrânia, segura um autocolante com a inscrição "UKR heroes with us", na zona de chegada, durante uma corrida de super-G masculino, nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Bormio, Itália, 11 de fevereiro de 2026 AP Photo

Oleh Handei, um patinador ucraniano de velocidade em pista curta, disse que o seu capacete foi banido devido ao que o COI afirma ser um "slogan político".

"Tenho no meu capacete uma inscrição de Lina Kostenko (poetisa ucraniana): 'Onde há heroísmo, não há derrota final'", explicou Handei.

"Proibiram-na, dizendo que era um slogan político, que era sobre guerra, que não era permitido. Traduzi-o palavra por palavra para eles - não, não é um slogan político. São apenas palavras motivadoras para mim, para a minha equipa e para o meu país".

Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, também manifestou o seu apoio às homenagens dos atletas nas redes sociais.

"A memória não é uma violação", escreveu por cima de uma fotografia do capacete de Heraskevych.

A iniciativa foi seguida pelos defensores ucranianos, que publicaram fotografias suas com a mesma declaração.