Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Jogos Olímpicos: ucraniano desclassificado por usar capacete em homenagem a atletas mortos na guerra

Vladyslav Heraskevych, da Ucrânia, chega à meta durante uma sessão de treino de esqueleto masculino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália, 11 de fevereiro de 2026
Vladyslav Heraskevych, da Ucrânia, chega à meta durante uma sessão de treino de esqueleto masculino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália, 11 de fevereiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

“Este é o preço da nossa dignidade”, afirmou o atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, ao abandonar os Jogos Olímpicos antes da sua primeira descida.

O atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych foi desqualificado antes da sua primeira corrida nos Jogos Olímpicos de inverno de Milão-Cortina 2026, anunciou o Comité Olímpico Internacional (COI).

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O COI proibiu Heraskevych de usar o seu capacete feito à medida, que apresenta retratos de atletas ucranianos mortos na invasão total da Rússia desde o início de 2022.

O capacete não apresenta quaisquer slogans ou símbolos políticos.

Vladyslav Heraskevych, da Ucrânia, chega à meta durante uma sessão de treino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália
Vladyslav Heraskevych, da Ucrânia, chega à meta durante uma sessão de treino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Cortina d'Ampezzo, Itália AP Photo

O COI fez uma declaração sobre a desqualificação de Heraskevych, dizendo que "apesar das múltiplas trocas de impressões e reuniões presenciais entre o COI e o Sr. Heraskevych", foi o atleta ucraniano que "não considerou qualquer forma de compromisso".

"O COI estava muito interessado em que o Sr. Heraskevych competisse. É por isso que o COI se sentou com ele para procurar a forma mais respeitosa de abordar o seu desejo de recordar os seus colegas atletas que perderam a vida na sequência da invasão russa da Ucrânia", afirmou o comité.

O COI propôs-lhe, em vez disso, "usar uma braçadeira preta durante a competição para fazer essa comemoração".

"Há coisas mais importantes do que as medalhas", afirmou Heraskevych num post no X após a sua suspensão. "Este é o preço da nossa dignidade".

Na quinta-feira, o Comité afirmou que "a essência deste caso não é a mensagem, mas sim o local onde ele a quis expressar".

"O luto não é expresso e percebido da mesma forma em todo o mundo", afirmou o COI.

"A fim de apoiar os atletas no seu luto, o COI criou centros multiconfessionais nas Aldeias Olímpicas e um local de luto, para que a dor possa ser expressa com dignidade e respeito."

Mykhailo Heraskevych, o pai e treinador de Vladyslav, foi apanhado pelas câmaras visivelmente perturbado ao reagir à notícia de que o seu filho tinha sido desqualificado para competir nos Jogos de Milão-Cortina.

Mykhailo Heraskevych, pai do atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, reage ao sentar-se ao lado da casa de partida do centro de deslizamento nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026,
Mykhailo Heraskevych, pai do atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, reage ao sentar-se junto à casa de partida do centro de deslize dos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, AP Photo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, criticou a decisão do COI, afirmando: "O COI não baniu o atleta ucraniano, mas sim a sua própria reputação. As gerações futuras recordarão este momento como uma vergonha".

Sybiha declarou ainda que o atleta ucraniano "apenas pretendia prestar homenagem aos colegas atletas mortos na guerra. Não há nada de errado nisso, nem nas regras nem na ética".

"O COI intimidou, desrespeitou e até deu lições ao nosso atleta e a outros ucranianos sobre como devem permanecer em silêncio relativamente a um dos 130 conflitos existentes no mundo", acrescentou.

O ministro recordou ainda ao COI que 650 atletas e treinadores ucranianos morreram na guerra contra a Rússia e que 800 instalações desportivas foram danificadas.

"Se o Credo Olímpico afirma que 'o mais importante nos Jogos Olímpicos não é ganhar, mas participar', então o COI traiu-o por completo ao impedir o Heraskevych de participar, traindo assim os 650 atletas e treinadores ucranianos mortos pela Rússia", acrescentou.

A memória não é uma violação

Mais dois atletas olímpicos ucranianos foram impedidos de competir com os seus capacetes por motivos de “politização”.

A esquiadora ucraniana de estilo livre Kateryna Kotsar disse que o COI desqualificou o seu capacete por causa da inscrição “Seja corajoso como os ucranianos”.

Dmytro Shepiuk, da Ucrânia, segura um autocolante com a inscrição "UKR heroes with us" (Heróis do Reino Unido connosco), na zona de chegada, durante uma corrida de super-G masculino, nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, Bormio, Itália, 11 de fevereiro de 2026
Dmytro Shepiuk, da Ucrânia, segura um autocolante com a inscrição "UKR heroes with us", na zona de chegada, durante uma corrida de super-G masculino, nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Bormio, Itália, 11 de fevereiro de 2026 AP Photo

Oleh Handei, um patinador ucraniano de velocidade em pista curta, disse que o seu capacete foi banido devido ao que o COI afirma ser um "slogan político".

"Tenho no meu capacete uma inscrição de Lina Kostenko (poetisa ucraniana): 'Onde há heroísmo, não há derrota final'", explicou Handei.

"Proibiram-na, dizendo que era um slogan político, que era sobre guerra, que não era permitido. Traduzi-o palavra por palavra para eles - não, não é um slogan político. São apenas palavras motivadoras para mim, para a minha equipa e para o meu país".

Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, também manifestou o seu apoio às homenagens dos atletas nas redes sociais.

"A memória não é uma violação", escreveu por cima de uma fotografia do capacete de Heraskevych.

A iniciativa foi seguida pelos defensores ucranianos, que publicaram fotografias suas com a mesma declaração.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ucrânia só realizará eleições depois de ter garantias de segurança e um cessar-fogo, diz Zelenskyy

Pai e três filhos morrem num ataque russo na região de Kharkiv

COI proíbe capacete de atleta olímpico ucraniano em homenagem aos atletas mortos na guerra