A Ucrânia só realizará eleições quando tiver garantias de segurança e um cessar-fogo com a Rússia, afirmou o presidente Volodymyr Zelenskyy na quarta-feira, refutando as sugestões de que estava a planear organizar novas eleições sob pressão dos EUA.

"Iremos avançar para as eleições quando todas as garantias de segurança relevantes estiverem em vigor. Sempre afirmei que a questão das eleições é levantada por vários parceiros. A própria Ucrânia nunca a levantou", afirmou Zelenskyy numa conversa pelo WhatsApp com jornalistas na quarta-feira.

"Mas é claro que estamos prontos para as eleições. Eu disse que é muito simples de fazer. Se houver um cessar-fogo, haverá eleições... Primeiro vem a segurança, depois a política".

De acordo com a Constituição ucraniana, a realização de eleições nacionais enquanto o país estiver sob lei marcial é ilegal.

A lei marcial foi declarada em todo o país a 24 de fevereiro de 2022, o dia em que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fala durante uma conferência de imprensa conjunta em Kiev, 3 de fevereiro de 2026 AP Photo

As forças russas estão também a ocupar partes do território ucraniano, tornando impossível a votação.

Se a Rússia também concordar, poderá ser possível "pôr fim às hostilidades até ao verão", acrescentou Zelenskyy.

O Financial Times noticiou anteriormente que a Ucrânia estava a ponderar a possibilidade de realizar eleições presidenciais nos próximos três meses, depois de ter sido pressionada por Washington.

Zelenskyy tem afirmado repetidamente que a Ucrânia pode realizar eleições após a assinatura de um acordo de paz com a Rússia, mas recentemente manifestou vontade de uma votação rápida como parte de um plano dos EUA para acabar com a guerra.

Também afirmou que qualquer acordo que implique a cedência de território a Moscovo deve ser submetido a referendo.

Zelenskyy, um ex-comediante que interpretou um presidente fictício na TV ucraniana antes de concorrer ao cargo, foi eleito em 2019 para um mandato de cinco anos.

A Rússia tem questionado repetidamente a legitimidade de Zelenskyy após 2024, quando esse mandato teria expirado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em dezembro que a Ucrânia "está a chegar ao ponto de deixar de ser uma democracia" e repetiu as suas críticas a Zelenskyy, argumentando que o seu governo está a usar a guerra para evitar a convocação de uma votação.

As autoridades ucranianas têm afirmado repetidamente que apoiam uma nova votação, que testaria a popularidade de Zelenskyy e a sua gestão do esforço de guerra e das conversações de paz, mas apontam as complicações logísticas de o fazer enquanto o país está a ser atacado diariamente por mísseis e drones e os soldados com direito de voto permanecem destacados na linha da frente.

Um homem vota numa assembleia de voto durante as eleições presidenciais em Kiev, a 31 de março de 2019 AP Photo

Há uma série de obstáculos práticos à realização de um escrutínio, tais como a segurança durante a campanha e a votação e o que fazer com os milhões de refugiados ucranianos forçados a ir para o estrangeiro.

Outros milhões de pessoas foram deslocadas internamente, enquanto centenas de milhares vivem sob ocupação russa.

Mas as sondagens mostram pouca apetência do público ucraniano para ir a votos durante a guerra.