Polícia do Reino Unido investiga ataque a ambulância de instituição judaica como crime de ódio

A polícia britânica está a investigar um crime de ódio depois de quatro ambulâncias pertencentes a uma instituição de solidariedade judaica em Londres terem sido incendiadas em Londres, informaram as autoridades na segunda-feira.

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O primeiro-ministro Keir Starmer condenou o incidente da manhã de segunda-feira como um "ataque incendiário antissemita profundamente chocante".

"Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica que acordou esta manhã com estas notícias horríveis", escreveu num post no X.

Os agentes foram chamados a Golders Green, um bairro londrino com uma grande comunidade judaica, depois de terem recebido informações sobre um incêndio, informou a Polícia Metropolitana.

A Polícia Metropolitana de Londres informou que os veículos incendiados eram quatro ambulâncias Hatzalah pertencentes ao serviço de ambulâncias da Comunidade Judaica.

Várias botijas de gás dos veículos explodiram, provocando a quebra de janelas num bloco de apartamentos adjacente. As casas vizinhas foram evacuadas como medida de precaução, mas não foram registados feridos.

Vista de ambulâncias queimadas num parque de estacionamento em Golders Green, em Londres, segunda-feira, 23 de março de 2026, após um aparente ataque incendiário a quatro veículos de ambulâncias judaicas. AP Photo/Alberto Pezzali

A causa do incêndio está a ser investigada, segundo as autoridades. "Estamos a examinar as imagens das câmaras de vigilância e temos conhecimento das imagens em linha. Acreditamos que, nesta fase inicial, estamos à procura de três suspeitos", disse a superintendente Sarah Jackson, acrescentando que não foi efetuada qualquer detenção.

"Sabemos que este incidente vai causar uma grande preocupação na comunidade e os agentes permanecem no local para efetuar investigações urgentes", acrescentou Sarah Jackson.

Um agente de uma unidade de resposta a emergências observa uma equipa de resposta dos bombeiros em Londres, segunda-feira, 23 de março de 2026, após um aparente ataque incendiário a quatro veículos de ambulâncias judaicas. AP Photo/Alberto Pezzali

A Shomrim, uma organização sem fins lucrativos que gere uma vigilância de bairro na zona, condenou o ataque.

"Não se tratou apenas de um ato criminoso de fogo posto, mas de um incidente dirigido e profundamente preocupante que afetou um serviço de emergência vital que serve a comunidade judaica local", declarou numa publicação no X.

A Community Security Trust (CST), uma instituição de solidariedade que controla o antissemitismo no Reino Unido, afirmou numa declaração no X que estava a ajudar a polícia nos seus inquéritos.

A Hatzola foi criada em 1979 e é gerida por voluntários. Fornece transporte médico gratuito e resposta de emergência às pessoas que vivem no norte de Londres.