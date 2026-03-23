Polícia do Reino Unido investiga ataque a ambulância de instituição judaica como crime de ódio

A polícia britânica disse que estava a investigar um presumível ataque incendiário como um crime de ódio antissemita, depois de terem sido incendiadas ambulâncias de voluntários geridas por uma organização judaica.
A polícia britânica está a investigar um crime de ódio depois de quatro ambulâncias pertencentes a uma instituição de solidariedade judaica em Londres terem sido incendiadas em Londres, informaram as autoridades na segunda-feira.
O primeiro-ministro Keir Starmer condenou o incidente da manhã de segunda-feira como um "ataque incendiário antissemita profundamente chocante".
"Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica que acordou esta manhã com estas notícias horríveis", escreveu num post no X.
Os agentes foram chamados a Golders Green, um bairro londrino com uma grande comunidade judaica, depois de terem recebido informações sobre um incêndio, informou a Polícia Metropolitana.
A Polícia Metropolitana de Londres informou que os veículos incendiados eram quatro ambulâncias Hatzalah pertencentes ao serviço de ambulâncias da Comunidade Judaica.
Várias botijas de gás dos veículos explodiram, provocando a quebra de janelas num bloco de apartamentos adjacente. As casas vizinhas foram evacuadas como medida de precaução, mas não foram registados feridos.
A causa do incêndio está a ser investigada, segundo as autoridades. "Estamos a examinar as imagens das câmaras de vigilância e temos conhecimento das imagens em linha. Acreditamos que, nesta fase inicial, estamos à procura de três suspeitos", disse a superintendente Sarah Jackson, acrescentando que não foi efetuada qualquer detenção.
"Sabemos que este incidente vai causar uma grande preocupação na comunidade e os agentes permanecem no local para efetuar investigações urgentes", acrescentou Sarah Jackson.
A Shomrim, uma organização sem fins lucrativos que gere uma vigilância de bairro na zona, condenou o ataque.
"Não se tratou apenas de um ato criminoso de fogo posto, mas de um incidente dirigido e profundamente preocupante que afetou um serviço de emergência vital que serve a comunidade judaica local", declarou numa publicação no X.
A Community Security Trust (CST), uma instituição de solidariedade que controla o antissemitismo no Reino Unido, afirmou numa declaração no X que estava a ajudar a polícia nos seus inquéritos.
A Hatzola foi criada em 1979 e é gerida por voluntários. Fornece transporte médico gratuito e resposta de emergência às pessoas que vivem no norte de Londres.