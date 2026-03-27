O governo do presidente Nayib Bukele deu um novo passo no seu objetivo de pacificar as ruas de El Salvador com políticas duras ao garantir a ratificação pelo Congresso na sexta-feira de uma reforma constitucional que prevê penas mais duras para os crimes mais graves, incluindo os cometidos por menores.

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A medida recebeu o apoio de 58 legisladores, principalmente do partido Novas Ideias, de Bukele, mas também de alguns de seus principais aliados, além de um da Aliança Republicana Nacionalista (ARENA), da oposição.

A sessão serviu também para prolongar, mais uma vez, o estado de emergência, que celebra o seu quarto aniversário a 27 de março.

O governo defende a reforma como uma medida preventiva que visa penas "extremas" para "crimes extremos". "É para que os cidadãos compreendam que, no caso de crimes extremos como os que estamos a estudar, também há penas extremas", defendeu o deputado do partido no poder, Raúl Chamagua.

Apesar do apoio inequívoco de Bukele, a controversa reforma exigiu várias rondas de votação nos últimos meses para a sua aprovação. Os críticos consideram que a medida enfraquece o sistema de pesos e contrapesos e até mesmo mina a democracia em El Salvador.

"Se no nosso país não houvesse risco de captura de pessoas inocentes sem ligações a gangues, se não houvesse alegações graves de abusos e detenções sem provas, então poderíamos dizer sim, sem hesitação", disse Cesia Rivas, líder do único partido que votou contra, o centrista "Vamos".

Menores tratados como adultos

Um aspeto particularmente controverso da alteração constitucional é a possibilidade de os menores poderem ser condenados a prisão perpétua.

A reforma do Código Penal Juvenil prevê, no seu artigo 8.º, que "o menor que cometa um facto qualificado como crime, ou contraordenação pela lei penal, só pode ser sujeito às seguintes medidas e penas: prisão perpétua".

"No caso de infrações puníveis com pena de prisão perpétua, é aplicada a pena de prisão perpétua e a sua revisão é feita de acordo com as disposições do Código Penal", conclui a alteração.

Em março de 2022, Bukele desencadeou uma guerra contra os bandos que se alastravam em grande parte do país e declarou o estado de emergência.

A medida, inicialmente temporária mas sucessivamente prorrogada desde então, permitiu ao executivo suspender uma série de direitos constitucionais.

Desde então, estima-se que 91 650 pessoas tenham sido detidas por alegadas ligações a organizações criminosas.

Cerca de 8 mil foram já libertados após terem provado a sua inocência.