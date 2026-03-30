O governo espanhol vai impedir a utilização de todo o seu espaço aéreo por qualquer avião militar norte-americano ligado ao conflito iraniano ou destinado a essa zona, alargando, assim, a sua decisão anterior de restringir as bases de Rota (Cádiz) e Morón de la Frontera (Sevilha) para esse efeito.

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Esta decisão foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, no programa "Rac 1", na manhã de segunda-feira, na sequência de notícias publicadas pelo jornal "El País". "O objetivo é não fazer nada que permita uma escalada desta guerra. Simplesmente, o que fizemos foi não permitir a sua utilização para este conflito".

O ministro socialista garantiu que existe um "fluxo de informação" com Washington relativamente a este conflito, considerando-o "uma guerra unilateral que viola o direito internacional", mas esclareceu que as relações com os Estados Unidos continuam em vigor: "Não há qualquer indício de rutura das relações diplomáticas. Temos uma relação absolutamente normal com o embaixador dos Estados Unidos".

Margarita Robles, a sua homóloga na Defesa, também confirmou as intenções do Governo de Sánchez, chegando mesmo a sublinhar que o veto já tinha sido comunicado em privado.

"Isto ficou perfeitamente claro para as forças armadas americanas desde o início. Por conseguinte, nem as bases estão autorizadas nem, evidentemente, a utilização do espaço aéreo espanhol para qualquer ação relacionada com a guerra no Irão", declarou à imprensa na segunda-feira. "Penso que toda a gente conhece a posição de Espanha. É muito clara", disse o ministro, descrevendo a guerra como "profundamente ilegal e injusta".

Sánchez, posicionado ao lado do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, como a voz mais crítica do Ocidente contra as políticas de Donald Trump, foi o primeiro ator europeu a questionar a legalidade dos ataques norte-americanos e israelitas ao território iraniano, que fizeram disparar os preços da energia em todo o mundo, depois de terem paralisado o comércio marítimo de petróleo através do Estreito de Ormuz.

Este conflito militar levou a demissões no topo dos serviços secretos norte-americanos, a uma perda de popularidade do presidente republicano, mesmo entre as bases do seu partido, e ao entrincheiramento de uma operação militar que o próprio Trump garantiu que duraria "entre duas e três semanas", mas que já se arrasta há um mês, desde os bombardeamentos em todo o país, que levaram à destituição dos chefes de alguns dos líderes da teocracia persa e ao assassinato de civis no Irão e no Líbano.

Washington minimiza veto espanhol: "Não precisamos da ajuda deles"

A Casa Branca reduziu, nesta segunda-feira, o âmbito do encerramento do espaço aéreo espanhol aos aviões norte-americanos envolvidos na guerra contra o Irão e afirmou, em declarações ao jornal ABC, que não considera necessária a colaboração da Espanha para prosseguir com a ofensiva.

Um alto responsável do Governo salientou que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão a "cumprir ou a superar" os seus objetivos no âmbito da Operação Fúria Épica, pelo que, segundo afirmou, não necessitam de apoio adicional.

A resposta dos Estados Unidos surge na sequência de uma série de decisões tomadas pelo Governo de Pedro Sánchez que aqueceram as relações bilaterais em poucos dias. Na capital norte-americana, estas medidas são interpretadas mais como um gesto político de distanciamento do que como uma limitação operacional efetiva.

O Pentágono evitou avaliar diretamente a situação e remeteu o assunto para a Casa Branca, que insiste que o andamento da operação não depende da Espanha.

A Administração Trump aproveitou o episódio para reforçar o seu discurso sobre a falta de empenho de alguns aliados europeus, colocando a Espanha nesse grupo num contexto especialmente delicado no Médio Oriente.

As críticas ultrapassaram também o âmbito institucional: vozes próximas do círculo do presidente, como Katie Miller, criticaram a decisão espanhola com mensagens que evidenciam o crescente mal-estar em setores próximos de Washington.