Nova lei alemã do serviço militar: o que vai efetivamente mudar?

Desde o início do ano, os homens alemães com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos têm de obter autorização de um centro de carreiras das Forças Armadas alemãs para uma estadia no estrangeiro superior a três meses.

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A alteração entrou em vigor com a nova lei do serviço militar, no início de 2026.

No entanto, a lei não é inteiramente nova: uma lei semelhante já tinha entrado em vigor em 1986. Uma comparação direta mostra que a nova versão da Lei do Serviço Militar (fonte em alemão) de 2026 não introduz uma obrigação fundamentalmente nova, mas formula a regra existente de uma forma mais clara e moderna.

Uma regra conhecida numa nova versão

No essencial, a regra dos três meses mantém-se em vigor em ambas as versões, mas é formulada de forma muito mais clara na nova lei. Já em 1986, uma estada no estrangeiro estava sujeita a autorização logo que se prolongasse para além de três meses ou fosse prorrogada em conformidade. No entanto, este limiar era fixado de forma bastante indireta, por exemplo, se uma estada inicialmente prevista para ser mais curta fosse prolongada.

Na versão de 2026, é precisamente este ponto que assume um papel central: o limite de três meses é mencionado muito mais cedo e de forma mais explícita. Em termos de conteúdo, a lógica atual pouco se altera - um período superior a três meses continua a implicar a necessidade de autorização - mas a nova versão torna-a uma exigência claramente visível e imediata, em vez de a tratar como um caso subsequente, como anteriormente.

Quando questionado pelo ARD-Hauptstadtstudio, o ministério da Defesa admitiu que era necessário saber quem poderia estar no estrangeiro em caso de emergência. No entanto, a lei aplica-se independentemente do caso de tensão.

Este é determinado por uma resolução do Bundestag, por maioria dos seus membros, se uma ameaça militar ainda não se concretizou mas está iminente. Em caso de tensão (fonte em alemão), o recrutamento suspenso pode ser reativado para que os recrutas possam ser registados, convocados e chamados a prestar serviço.

O ministério da Defesa sublinhou à ARD que o regulamento pode ter um impacto considerável nos jovens. Por esta razão, os regulamentos administrativos devem clarificar que a autorização exigida é considerada de facto como tendo sido concedida enquanto o serviço militar continuar a ser voluntário.

Simultaneamente, o ministério trabalharia nas exceções, a fim de evitar, tanto quanto possível, burocracias adicionais. No entanto, do ponto de vista jurídico, o especialista da ARD, Frank Bräutigam, não vê isto como uma concessão, mas sim como uma correção necessária, uma vez que a exigência de uma autorização sem serviço militar ativo constituiria uma violação significativa dos direitos fundamentais.

Críticas e exigências dos políticos

A porta-voz dos Verdes para a política de segurança, Sara Nanni, apelou a uma "clarificação rápida por parte do ministério", a pedido do Die Welt, uma vez que os cidadãos têm o direito de saber rapidamente se têm de se apresentar e, em caso afirmativo, quais os deveres que devem cumprir.

A vice-líder do grupo parlamentar do Partido da Esquerda, Nicole Gohlke, escreveu num post no X (fonte em alemão) que sabia porque tinha votado contra o novo serviço militar obrigatório.

"Significa militarização e privação de liberdade. A nova regra para os jovens do sexo masculino é um escândalo que mostra O autoritarismo e a militarização andam de mãos dadas".

Rüdiger Lucassen, político da defesa do AfD, disse que o governo faria bem em "encontrar uma solução pragmática sem uma enorme carga administrativa e imposições desnecessárias aos jovens".

Uma proposta com a qual o porta-voz da política de defesa da União Europeia, Thomas Erndl, também concordou.

Numa entrevista ao Die Welt, explicou que, enquanto o serviço militar for voluntário, não deve haver um verdadeiro processo de autorização. Segundo ele, é concebível, em vez disso, uma "obrigação média".

Alemanha é um caso isolado?

Um olhar sobre outros países europeus mostra que a Alemanha não está completamente sozinha com esta regra.

Na Finlândia, na Noruega e na Áustria, por exemplo, os recrutas também têm de se manter contactáveis e comunicar as suas estadias no estrangeiro, mas não existe uma obrigação explícita de autorização como na Alemanha.

A situação é semelhante na Suíça, onde uma estadia mais longa no estrangeiro pode ter consequências para o estatuto militar.

Os homens obrigados ao serviço militar que pretendam instalar-se no estrangeiro devem comunicá-lo e ser registados de forma diferente. Consoante a situação, os deveres podem ser ajustados, adiados ou substituídos por serviços de substituição.

As regras são mais rigorosas na Grécia, onde uma estadia permanente no estrangeiro sem estatuto militar esclarecido pode ter consequências jurídicas, como problemas no regresso ou restrições em matéria de documentos.

O serviço voluntário como princípio central

Na Alemanha, o novo modelo de serviço militar baseia-se no facto de o serviço em si continuar a ser voluntário, mesmo que o registo e o alistamento sejam obrigatórios. Se o número de voluntários for insuficiente ou a situação se agravar, o serviço militar obrigatório pode ser reintroduzido em qualquer altura.

Só este ano, cerca de 20 mil voluntários deverão ser recrutados desta forma, como noticiou Der Spiegel no início do ano, citando uma carta do ministro da Defesa Boris Pistorius (SPD).

Aparentemente, Pistorius ainda não quis dar um número concreto de quantos recrutas voluntários a Bundeswehr deve registar por ano.

A intenção por detrás deste facto terá sido a de não fazer uma determinação concreta que seria sujeita a uma avaliação durante e no final do ano político.

Em comparação com 2025, o número de 20 mil é considerado um objetivo ambicioso, uma vez que no ano passado foi registado um aumento de cerca de 12.286 voluntários, cerca de 16% mais do que no ano anterior.