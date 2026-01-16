Polónia lança serviço militar voluntário com salário de cerca de 1400 euros

"Torna-te um Soldado" é a mais recente campanha polaca que incentiva o ingresso voluntário nas forças armadas do país. Foi lançada a primeira ronda de 2026 do Serviço Militar Básico Voluntário (SRV) na Polónia.

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As pessoas interessadas em integrar as Forças Armadas polacas podem candidatar-se em qualquer Centro de Recrutamento Militar na Polónia e ou optar pela candidatura online, tendo sido criado o portal com o mesmo nome, que permite a candidatura remota ao serviço.

Serviço Militar Básico Voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Após a apresentação da candidatura, o candidato será encaminhado para um exame destinado a determinar se está física e mentalmente apto para o serviço militar. A última etapa do processo consiste na emissão de um certificado de aptidão para o serviço e na obtenção de uma decisão administrativa para a formação militar.

"O recrutamento para o Serviço Militar Básico Voluntário é muito procurado e está a decorrer de acordo com os planos previstos pelo Ministério da Defesa. Esta tendência mantém-se graças às atividades de informação e promoção em grande escala implementadas e à persistência do interesse atual pelo serviço militar, bem como à existência de uma oferta rica de formação militar", é possível ler num comunicado enviado à Euronews pelo Exército polaco.

Serviço Militar Básico Voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Quais as vantagens da formação?

O Seriço Militar Básico Voluntário (SRV) destina-se a voluntários que desejem efetuar uma formação militar básica, que dura até 28 dias e é completada por um juramento militar. Este programa é composto por duas fases.

A primeira fase é consiste na formação basilar, durante a qual os voluntários adquirem conhecimentos sobre os exercícios, os regulamentos militares, a utilização de armas e as competências militares de base. Esta formação é concluída com um juramento militar solene, que lhes permite iniciar a sua carreira no exército polaco.

A segunda fase consiste numa formação especializada combinada com o desempenho de funções numa posição oficial numa unidade militar, com uma duração máxima de 11 meses. Durante a formação, é possível obter gratuitamente direitos e qualificações, incluindo, por exemplo: carta de condução, operadores de equipamento e de máquinas, mergulho ou saltos de paraquedas.

Um voluntário do Serviço Militar Voluntário de Base recebe um salário de 1492.85 euros brutos, alimentação e alojamento gratuitos, um desconto nas viagens de comboio, seguro e cuidados médicos gratuitos, bem como prioridade na convocação para o serviço militar profissional.

Serviço militar de base voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Pode candidatar-se a este tipo de serviço quem tiver, pelo menos, 18 anos de idade, for cidadão polaco, tiver, pelo menos, o ensino primário. Além disso deve ter uma forte preparação física e mental para cumprir o serviço militar assim como cadastro limpo.