Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Polónia lança serviço militar voluntário com salário de cerca de 1400 euros

Serviço Militar Básico Voluntário
Serviço Militar Básico Voluntário Direitos de autor  Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Direitos de autor Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
De Marcelina Burzec
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Os interessados em ingressar nas forças armadas polacas podem candidatar-se em qualquer centro de recrutamento militar na Polónia ou optar pela candidatura online.

"Torna-te um Soldado" é a mais recente campanha polaca que incentiva o ingresso voluntário nas forças armadas do país. Foi lançada a primeira ronda de 2026 do Serviço Militar Básico Voluntário (SRV) na Polónia.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As pessoas interessadas em integrar as Forças Armadas polacas podem candidatar-se em qualquer Centro de Recrutamento Militar na Polónia e ou optar pela candidatura online, tendo sido criado o portal com o mesmo nome, que permite a candidatura remota ao serviço.

Serviço Militar Básico Voluntário
Serviço Militar Básico Voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Após a apresentação da candidatura, o candidato será encaminhado para um exame destinado a determinar se está física e mentalmente apto para o serviço militar. A última etapa do processo consiste na emissão de um certificado de aptidão para o serviço e na obtenção de uma decisão administrativa para a formação militar.

"O recrutamento para o Serviço Militar Básico Voluntário é muito procurado e está a decorrer de acordo com os planos previstos pelo Ministério da Defesa. Esta tendência mantém-se graças às atividades de informação e promoção em grande escala implementadas e à persistência do interesse atual pelo serviço militar, bem como à existência de uma oferta rica de formação militar", é possível ler num comunicado enviado à Euronews pelo Exército polaco.

Serviço Militar Básico Voluntário
Serviço Militar Básico Voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Quais as vantagens da formação?

O Seriço Militar Básico Voluntário (SRV) destina-se a voluntários que desejem efetuar uma formação militar básica, que dura até 28 dias e é completada por um juramento militar. Este programa é composto por duas fases.

A primeira fase é consiste na formação basilar, durante a qual os voluntários adquirem conhecimentos sobre os exercícios, os regulamentos militares, a utilização de armas e as competências militares de base. Esta formação é concluída com um juramento militar solene, que lhes permite iniciar a sua carreira no exército polaco.

A segunda fase consiste numa formação especializada combinada com o desempenho de funções numa posição oficial numa unidade militar, com uma duração máxima de 11 meses. Durante a formação, é possível obter gratuitamente direitos e qualificações, incluindo, por exemplo: carta de condução, operadores de equipamento e de máquinas, mergulho ou saltos de paraquedas.

Um voluntário do Serviço Militar Voluntário de Base recebe um salário de 1492.85 euros brutos, alimentação e alojamento gratuitos, um desconto nas viagens de comboio, seguro e cuidados médicos gratuitos, bem como prioridade na convocação para o serviço militar profissional.

Serviço Militar Básico Voluntário
Serviço militar de base voluntário Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji

Pode candidatar-se a este tipo de serviço quem tiver, pelo menos, 18 anos de idade, for cidadão polaco, tiver, pelo menos, o ensino primário. Além disso deve ter uma forte preparação física e mental para cumprir o serviço militar assim como cadastro limpo.

Editor de vídeo • Pawel Glogowski

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Nova lei alemã do serviço militar: o que vai efetivamente mudar?

Vídeo não mostra militares armados a recrutarem homens na Alemanha

Alemanha cada vez mais perto do regresso do serviço militar obrigatório