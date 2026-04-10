Oleoduto de Druzhba será reparado na primavera, afirma Zelenskyy

O oleoduto Druzhba está a ser reparado e deverá ficar pronto "esta primavera", disse o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na sexta-feira, acrescentando que a "responsabilidade pelo abastecimento em si será dos europeus".

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"Vamos concluir as reparações porque é esse o acordo. Eu disse que terminaríamos na primavera", explicou.

O oleoduto Druzhba - que fornece petróleo russo à Hungria e à Eslováquia através do território ucraniano - foi danificado por um ataque de um drone russo no oeste da Ucrânia no final de janeiro, segundo Kiev.

A Hungria acusou a Ucrânia de impedir intencionalmente o trânsito e, em retaliação, bloqueou o empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE.

Zelenskyy disse que se a questão do trânsito de petróleo continuar ligada ao financiamento da UE para Kiev, a Ucrânia concordará em restaurar o oleoduto Druzhba.

Zelenskyy afirmou que já foram efetuadas muitas reparações, mas que os tanques de armazenamento destruídos no ataque não podem ser reparados rapidamente, especialmente no meio dos constantes ataques russos.

A Comissão Europeia afirmou que Bruxelas e Kiev estão "mais ou menos sincronizados em termos de estações do ano".

A Comissão confirmou que está a "acompanhar de perto os desenvolvimentos", mas absteve-se de fazer mais comentários sobre este assunto, reiterando que Bruxelas ofereceu à Ucrânia a oportunidade de enviar a sua missão de "apuramento de factos", mas que não tem quaisquer atualizações sobre o assunto.

Zelenskyy admitiu anteriormente que está a ser "forçado" a reparar o controverso oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo, sugerindo que a União Europeia deveria aplicar plenamente as suas sanções a Moscovo, apesar das pressões da Hungria.

"Estou a ser forçado a reiniciar o oleoduto Druzhba", disse Zelenskyy em março, acrescentando: "Em que é que isso difere do levantamento das sanções contra os russos?Vendemos ou não vendemos petróleo russo?"

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou repetidamente que o oleoduto está operacional e que Zelenskyy o manteve fechado por razões políticas para influenciar as próximas eleições húngaras de 12 de abril.

Orbán centrou a sua campanha em torno do gasoduto como uma questão de soberania nacional e apelidou Zelenskyy de mentiroso.

Com as declarações do primeiro-ministro húngaro contra a Ucrânia e Zelenskyy, Kiev tem-se mantido cautelosamente silenciosa nos últimos tempos e não tem feito mais comentários sobre quaisquer questões relacionadas com a Hungria, no meio da acusação de Budapeste de ingerência.

Zelensky sublinhou durante a conferência de imprensa desta semana que as eleições que se realizam no domingo são um assunto interno da Hungria e não estão relacionadas com a Ucrânia.