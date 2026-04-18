Depois de visitar os Camarões, o Papa Leão XIV chega a Luanda pelas 15h00 de sábado, onde foram colocados cartazes de boas-vindas. O Santo Padre está prestes a tornar-se o terceiro pontífice a visitar Angola, depois de João Paulo II (1992) e Bento XVI (2009).

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Assim que aterrar em Luanda, Leão XIV deve reunir-se com o presidente de Angola, João Lourenço, e proferir um discurso, o mais recente de uma viagem durante a qual tem vindo a intensificar a sua retórica, depois de ter sido alvo de críticas por parte de Donald Trump.

No domingo, o Santo Padre deslocar-se-á de helicóptero até à aldeia de Muxima, a cerca de 130 quilómetros a sudeste de Luanda, onde se encontra uma igreja do século XVI construída pelos portugueses, que se tornou um dos locais de peregrinação mais importantes da África.

Há quinhentos anos, este santuário mariano tornou-se um ponto-chave no comércio transatlântico de seres humanos praticado pelos portugueses, servindo de local onde os escravos eram batizados antes de serem embarcados para as Américas.

Atualmente está em construção uma basílica em Muxima. Um projeto governamental multimilionário que visa transformar o local num importante destino turístico. “É um momento histórico de graça, um momento de profunda emoção, com lágrimas nos olhos e gratidão nos corações”, afirmou o reitor do santuário, o padre Mpindi Lubanzadio Alberto, ao site de notícias católico ACI Africa.

Espera-se que dezenas de milhares de fiéis se dirijam ao local para ver o líder da igreja Católica. Os apelos de Leão pela paz mundial deverão ter eco em Angola, que em 2002 saiu de uma guerra civil de 27 anos que eclodiu na sequência da independência alcançada sobre Portugal em 1975.

Para além dos apelos à paz, espera-se que o Papa aborde a questão da corrupção e a exploração neste país, onde, apesar das suas vastas reservas de combustíveis fósseis, um terço da população vive abaixo do limiar da pobreza.

Atualmente, Angola é o quarto maior produtor de petróleo de África e figura entre os 20 maiores produtores mundiais, de acordo com a Agência Internacional de Energia. É também o terceiro maior produtor mundial de diamantes e possui importantes jazidas de ouro e de terras raras.

No entanto, apesar dos seus recursos naturais variados, o Banco Mundial estimou, em 2023, que mais de 30 % da população vivia com menos de 2,15 dólares por dia.

Angola tem cerca de 38 milhões de habitantes, 44% dos angolanos são católicos, segundo informação avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (20.11.2025). Esta nação ainda ostenta as marcas de uma guerra civil devastadora que eclodiu logo após a independência e se prolongou, com altos e baixos, até 2002. Estima-se que mais de meio milhão de pessoas tenham perdido a vida.

Na sua visita de quatro dias a Angola, o Papa Leão dirigirá a sua mensagem especialmente aos jovens, para lhes transmitir esperança e cura, informou o Vaticano.

Nesta sua passagem de 11 dias pelo continente africano, Leão XIV visita a Argélia (13 a 15 de abril), os Camarões (15-18), Angola (18-21) e a Guiné-Equatorial (21-23).