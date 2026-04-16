Vídeo. Camarões: Papa Leão XIV visita país enquanto Biya enfrenta agitação e guerra separatista

Ao iniciar a visita aos Camarões esta quarta-feira, o papa Leão XIV deixou uma mensagem incisiva sobre a integridade no exercício do poder, exortando as autoridades a enfrentarem a corrupção endémica. No palácio presidencial em Yaoundé, disse ao presidente Paul Biya, de 93 anos, que o poder público tem de recuperar a credibilidade quebrando “as correntes da corrupção”.

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As declarações marcam o arranque de uma visita pastoral de três dias, a primeira deslocação de um papa aos Camarões desde 2009. A viagem acontece após a contestada reeleição do presidente Paul Biya, em novembro de 2025, que levou o seu tempo no poder a ultrapassar os 40 anos, num contexto de dificuldades de governação e de um conflito separatista nas regiões anglófonas desde 2017.

Mais tarde, na quarta-feira, Leão XIV visitou também o orfanato Santa Teresa, em Yaoundé, onde se encontrou com crianças e cuidadores. A visita gerou momentos de forte emoção, com moradores a juntarem-se no exterior para ver o papa, num sinal da influência que a Igreja continua a exercer.

Esta quinta-feira, Leão XIV vai participar num encontro pela paz em Bamenda, onde a violência já causou mais de 6.000 mortos, segundo o International Crisis Group. Foi anunciada uma trégua de três dias nos combates antes da sua chegada. Na sexta-feira, vai celebrar missa em Douala, com a presença esperada de até 600.000 pessoas, num país onde os católicos representam cerca de 29% da população.