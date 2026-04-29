Estávamos em setembro de 2025, quando um inesperado confronto fratricida entre militares colombianos teve lugar num local surpreendente: a linha da frente na Ucrânia. A cena é narrada por Sarai Vera, cujo marido, John Edward Villarreal, está desaparecido desde o ano passado, quando desapareceu na sequência de um ataque. A sua mulher, no entanto, mantém a esperança de que ele esteja vivo e de que terá notícias "em breve".

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Não é o único. Segundo estimativas da ONU, milhares de colombianos estão atualmente a combater em conflitos que lhes são estranhos. A maior parte deles é motivada pelo dinheiro, dinheiro esse que, embora necessário, está muitas vezes longe de trazer felicidade.

"Era uma questão de dinheiro, até conheço familiares cujos maridos e filhos partiram para a Rússia porque lhes foi oferecido mais dinheiro pelo lado russo", disse Vera à Euronews, por videochamada, a partir da sua casa em Bogotá. "Foi uma questão de dinheiro que, na altura, no campo de batalha, os colombianos estavam a atacar colombianos com colombianos".

Esta mulher de origem venezuelana, mãe de uma filha, explica que o "salário base" era de cerca de 12 milhões de pesos colombianos por mês, ou seja, cerca de 2.800 euros por mês. Além disso, a oferta incluía um bónus de sete milhões de pesos, cerca de 1.600 euros, que, segundo ela, seria pago pela NATO. "Comparado com o salário mínimo aqui na Colômbia, eles vão-se embora com a ideia de que vão ganhar muito dinheiro", diz.

Mireya Pineda apresenta um argumento semelhante, explicando que foram "as poucas oportunidades de emprego" na Colômbia que levaram o seu marido, Pablo Puentes, a juntar-se às forças armadas ucranianas como médico, depois de ter trabalhado anteriormente como motorista de ambulância.

"Ele ficou muito desesperado quando não tinha emprego, e esse desespero levou-o a tomar a decisão de dizer: 'Vou, trabalho durante três meses, seis meses, e depois volto'", diz Pineda. "O sonho dele sempre foi a casa, a sua própria casa.

O casal tem dois filhos: um rapaz de 11 anos e uma rapariga de 6. Pineda fica com os olhos cheios de lágrimas ao contar a história do seu companheiro, que está atualmente nas mãos dos russos e foi condenado a 28 anos numa prisão de segurança máxima. A sua mulher planeia viajar para a Ucrânia nos próximos dias para ver se consegue acelerar os preparativos para a sua libertação.

A reputação dos soldados colombianos

Estes são apenas dois exemplos num mar crescente de casos de colombianos que decidem pegar em armas e arriscar a vida em conflitos que lhes são estranhos. De acordo com as estimativas (fonte em espanhol) da ONU, "mais de 10.000 colombianos podem ter sido recrutados em conflitos armados em diferentes partes do mundo, tanto por meios legais como irregulares". De facto, vários mercenários colombianos foram detidos no âmbito do assassinato de Jovenel Moïse no Haiti .

Isto deve-se a vários fatores, como a instabilidade no país, o processo de paz iniciado pelo governo do Presidente Gustavo Petro, que deixou milhares de guerrilheiros sem fonte de rendimento, e, sobretudo, a boa reputação das forças armadas colombianas, que torna os seus antigos membros candidatos muito atrativos para outros exércitos ou grupos mercenários.

"Os soldados colombianos são reconhecidos no estrangeiro como muito bons soldados, com muito boas capacidades, e isso gera um foco na Colômbia e na procura desta população", disse à Euronews Carlos Ramírez, coordenador da ONG La Voz De Los Que No Están, cuja missão é ajudar a localizar os seus compatriotas desaparecidos em combate.

No entanto, essa reputação pode ser muitas vezes exagerada, argumenta Ramírez. Isto deve-se ao facto de o serviço militar na Colômbia ser obrigatório, o que "não significa necessariamente que se vá para o conflito", mas para o qual se obtém "uma caderneta militar".

"Todos os colombianos têm uma caderneta militar e isso é como um passe livre para ir para o estrangeiro, embora nem todos os que a têm tenham experiência real de combate", lamenta Ramírez.

Pablo Puentes, com o uniforme do exército ucraniano. Cortesía de Mireya Pineda

É exatamente esse o caso de Puentes, diz Pineda. "Pablo cumpriu o serviço militar quando terminou o liceu, aos 18 anos, e aqui o serviço militar para os que terminam o liceu dura um ano e, obviamente, não os levam para a zona de combate", explica Pineda a partir da sua casa no município de Coromoro, no departamento de Santander. "A partir daí, esse homem nunca mais pegou numa arma: nunca mais."

Enganado ou não?

A história de Puentes, que começou no final de 2024, apresenta também outra caraterística comum a muitos destes casos: o engano. Neste caso em particular, o "calvário" do colombiano, segundo Pineda, começou com um "conhecido" que lhe falou da possibilidade de arranjar emprego a conduzir uma ambulância na Polónia. No entanto, quando lá chegou, não havia ninguém à sua espera. Por fim, viu um cartaz a pedir socorristas para a Ucrânia.

"Foi então que ele foi para lá. Chegaram a um batalhão, não me lembro em que zona, onde havia muitos colombianos", conta. O último contacto entre os dois teve lugar a 3 de janeiro de 2025. Pablo avisou que ia participar numa missão de extração de feridos e que, se não comunicasse no prazo de dois dias, deveria contactar um colega. "Toma conta das crianças. Não sei se nos voltaremos a ver", disse-lhe.

Perante a total falta de comunicação por parte da unidade militar, Pineda iniciou um processo de busca por sua conta. Apresentou queixas de desaparecimento à Provedoria de Justiça, à Cruz Vermelha, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério Público e à polícia. Ao mesmo tempo, começou a procurar hospitais, redes e plataformas internacionais de busca de pessoas desaparecidas. Assim, a 15 de janeiro, encontrou uma fotografia num site russo em que Pablo era identificado como "vivo em cativeiro".

Dias depois, um vídeo publicado num canal (fonte em espanhol) do Telegram confirmava que Pablo tinha sido capturado pelas forças russas depois de se ter refugiado numa trincheira inimiga durante uma ofensiva. Em julho de 2025, foi condenado a quase 30 anos de prisão. "É um homem que não gosta de confinamento, um homem hiperativo porque não gosta de estar quieto", lamenta a mulher.

O contrato com as Forças Armadas da Ucrânia assinado por Pablo Puentes. Cortesía de Mireya Pineda

No caso de Villarreal, que assinou um contrato com as Forças Armadas, que só conseguiu compreender "através do tradutor do Google", a sua mulher reconhece que ele sabia que ia para a frente de combate, mas considera que, de certa forma, foi enganado. "Ele sabia que ia combater, mas acho que, de certa forma, foi enganado pela pessoa que lhe deu a informação e confiou nela", diz Vera.

Um caminho tortuoso para os familiares

A partir de La Voz De Los Que No Están, Ramírez confirma que, apesar de o governo de Petro ter ratificado recentemente a Convenção Internacional sobre Mercenários, de 1989, existe uma "zona cinzenta" no país onde operam os recrutadores.

"As taxas de desemprego são elevadas, as oportunidades de crescimento económico são reduzidas e estas ofertas de emprego - entre aspas - nas redes sociais como o TikTok, o Instagram e outras tornam-se atrativas", observa. "Há alguns que dizem realmente a verdade, como as coisas são; mas há outros que tentam embelezar este panorama de forma errada e isso faz com que as pessoas digam: não me vou preocupar, não vai ser assim tão difícil."

Pineda, que pede mais ajuda aos governos, tanto de Kiev como de Bogotá, está grato pelo apoio que tem recebido nestes dias da ONG, que procura aliviar e apoiar as famílias destes colombianos, alguns dos quais, em alguns casos, nunca mais se ouviu falar. Ali, conheceu "pessoas maravilhosas" que estão numa situação semelhante à sua.

"É muito complicado. E cada história é diferente", diz Pineda. "Digamos que nos tornámos uma família sem nos conhecermos. Mas, ao mesmo tempo, cada caso é diferente, quer dizer, igual mas diferente."

John Edward Villarreal, vestido com uniforme militar, na Ucrânia. Cortesía de Sarai Vera

De um modo geral, muitas destas histórias coincidem no facto de terem o sonho de uma vida melhor para oferecer aos seus entes queridos, por vezes sem sequer notificarem os seus entes queridos da sua intenção de combater num conflito remoto. No final do caminho, porém, o que resta muitas vezes é apenas o silêncio, a dor e a incerteza.

Talvez por isso, Vera recorda que viu como "um sinal" o facto de a intenção de Villarreal de se alistar ter estado à beira do colapso quando o seu contacto na Colômbia não apareceu para tratar do seu passaporte. No entanto, acabou por conseguir juntar-se às fileiras. Em junho de 2025, conseguiu voar para Istambul e de lá para a Ucrânia. Em setembro de 2025, a sua unidade foi bombardeada pelo exército russo. Desde então, está desaparecido. "Sempre lhe disse para não ir", lamenta a mulher.