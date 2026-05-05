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Nove pessoas morrem na Colômbia após explosão causada pela acumulação de gases numa mina

ARQUIVO: Um mineiro descansa num capacete colocado em cima de sacos de carvão no exterior de uma mina de carvão em Angelópolis, Colômbia, 8 de março de 2012.
ARQUIVO: Um mineiro descansa num capacete colocado em cima de sacos de carvão no exterior de uma mina de carvão em Angelópolis, Colômbia, 8 de março de 2012. Direitos de autor  Copyright 2012 AP. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2012 AP. All rights reserved.
De Rafael Salido com AP, AFP
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No momento da explosão, 15 pessoas encontravam-se na mina: nove morreram, enquanto as outras seis já foram resgatadas com vida. O acidente deveu-se a uma acumulação de gases.

Pelo menos nove mineiros morreram no interior de uma mina de carvão no centro da Colômbia, após uma explosão atribuída à acumulação de gases, informaram as autoridades na segunda-feira.

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No momento da explosão, 15 mineiros encontravam-se no interior da mina. Nove deles morreram, enquanto os outros seis foram resgatados com vida, segundo informou a Agência Nacional de Mineração. Os feridos estão a receber tratamento médico no Hospital Regional de Ubaté.

A mina está localizada em Sutatausa, um município a cerca de 75 quilómetros de Bogotá, a 2.500 metros acima do nível do mar. As equipas de resgate deslocaram-se rapidamente para o local do acidente para ajudar os mineiros retidos.

Os acidentes em minas são comuns na Colômbia, onde dezenas de pequenos operadores exploram minas de carvão e esmeraldas, especialmente no centro do país. Em 2023, 11 mineiros morreram devido a uma explosão noutra mina de carvão em Sutatausa. Em 2020, 11 mineiros faleceram durante um acidente em Cucunubá, outro município do departamento de Cundinamarca.

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