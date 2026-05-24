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Estados Unidos e Irão aproximam-se de acordo para acabar com a guerra, diz Trump

Donald Trump, presidente dos EUA, olha para o Air Force One a partir da limusina “The Beast” à chegada à base aérea conjunta de Andrews, Maryland, 22 de maio de 2026
Presidente Donald Trump olha para o Air Force One a partir da limusina conhecida como 'The Beast', à chegada à Base Conjunta Andrews, sexta‑feira, 22 de maio de 2026 Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
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De Sertac Aktan com AP, AFP
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EUA e Irão podem assinar em 48 horas um acordo‑quadro redigido pelo Paquistão para pôr fim à guerra, prevendo 30 a 60 dias para negociar pormenores, sem dossiê nuclear.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos e o Irã estão “cada vez mais perto” de um acordo para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

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Numa entrevista telefónica à CBS, no sábado, o presidente norte-americano advertiu ainda que, se os Estados Unidos e o Irão não chegarem a um entendimento, haverá “uma situação em que nenhum país alguma vez será atingido tão duramente como estão prestes a ser atingidos”.

Mais cedo, no sábado, dois responsáveis regionais e um diplomata, que falaram sob anonimato, confirmaram também que um acordo sobre um memorando de entendimento destinado a pôr fim à guerra está praticamente ao alcance.

O Irão sinalizou um “aproximar de posições” nas negociações com os EUA depois de o chefe do Exército do Paquistão ter mantido novas conversações em Teerão, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse a jornalistas na Índia que “foram feitos alguns progressos” e que “poderá haver novidades ainda hoje”.

Segundo os mesmos responsáveis, uma decisão final sobre a proposta redigida pelo Paquistão poderá ser tomada num prazo de 48 horas, enquanto as duas partes a analisam.

Ainda assim, Irão e EUA mantêm as principais exigências e alertam para os riscos se os ataques forem retomados. Apesar disso, Washington ponderou uma nova vaga de ataques contra a República Islâmica.

Irão fala em “acordo-quadro” para novas conversações

A televisão estatal iraniana citou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghaei, que descreveu o projeto como um “acordo-quadro”.

“Pretendemos que inclua as questões principais necessárias para pôr fim à guerra imposta e outras questões de importância essencial para nós. Depois, num prazo razoável, entre 30 e 60 dias, discutem-se os detalhes e, em última análise, chega-se a um acordo final”, acrescentou Baghaei. Disse que o Estreito de Ormuz está entre os temas abordados.

O porta-voz referiu ainda que as posições se aproximaram nos últimos dias. “Ao longo da última semana, a tendência tem sido de redução das divergências. Teremos de esperar para ver o que acontece nos próximos três ou quatro dias.”

Baghaei sublinhou que as questões nucleares não fazem parte das negociações em curso, já que Teerão pretende primeiro pôr fim à guerra antes de discutir o programa nuclear, que há muito está no centro das tensões internacionais.

“Neste momento, o nosso foco está em acabar com a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano”, afirmou Baghaei, acrescentando que o levantamento das sanções contra Teerão “foi incluído de forma explícita no texto e continua a ser a nossa posição firme”.

Entretanto, em Nova Deli, Rubio afirmou que “mesmo enquanto falo convosco, está a fazer-se trabalho. Há a possibilidade de, ainda hoje, amanhã ou dentro de alguns dias, termos algo a anunciar”. Reiterou a posição dos EUA de que o Irão nunca poderá possuir uma arma nuclear e terá de entregar o urânio altamente enriquecido, e de que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto.

O Irão reconstruiu capacidades militares após semanas de guerra e depois de um cessar-fogo frágil, afirmou o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, após a reunião com o marechal paquistanês Asim Munir, noticiou a televisão estatal. Qalibaf, principal negociador nas históricas conversações diretas com os EUA no mês passado, disse também que o resultado será “mais devastador e mais amargo” do que no início da guerra se o presidente dos EUA, Donald Trump, retomar os ataques.

Trump fala em “negociações sérias” em curso

Trump disse antes que estava a adiar um ataque militar ao Irão porque decorriam “negociações sérias” e a pedido de aliados no Médio Oriente. O presidente norte-americano fixou por várias vezes prazos para Teerão e acabou por recuar.

Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra com ataques em 28 de fevereiro, interrompendo abruptamente as conversações com o Irão. Teerão respondeu, na prática, com o fecho do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte de petróleo, gás e fertilizantes, o que provocou fortes abalos na economia mundial.

Washington impôs depois um bloqueio naval aos portos iranianos. Desde o início, em 13 de abril, o Comando Central norte-americano afirma que as suas forças afastaram mais de cem navios comerciais e imobilizaram quatro.

Durante a visita a Teerão, o chefe do Exército paquistanês encontrou-se também com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, com o presidente Masoud Pezeshkian e com outros altos responsáveis, segundo os dois responsáveis. Acrescentaram que Islamabad continua a tentar organizar uma segunda ronda de conversações diretas. Não ficou claro se se reuniu com o general Ahmad Vahidi, chefe da Guarda Revolucionária, que se tornou uma figura central na definição da linha dura do Irão nas negociações.

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