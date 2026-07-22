"A situação vai piorar": segunda capital mais fria do mundo enfrenta calor recorde

O verão em Astana ainda está a meio, mas os habitantes da capital do Cazaquistão já tiveram de suportar duas ondas de calor que bateram recordes.

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A 14 de julho, as temperaturas atingiram os 39,5 °C, batendo o recorde anterior para essa data, de 35,3 °C, estabelecido há 34 anos. Apenas três semanas antes, a 23 de junho, a cidade também estabeleceu um novo recorde de 36,8 °C, superando os 36,4 °C, registados em 1941.

Na semana passada, os residentes continuaram a receber alertas através do sistema de emergência do Cazaquistão, uma vez que as temperaturas se mantiveram em torno dos 36 °C.

Astana não está sozinha. Em todo o Cazaquistão, a onda de calor elevou as temperaturas até aos 44 °C no sudoeste e aos 45 °C-48 °C no sul e sudeste.

De acordo com o Serviço Nacional Hidrometeorológico do Cazaquistão, prevê-se que o calor persista até ao final de julho, com temperaturas entre os 35 °C e os 45 °C previstas no oeste e sul do Cazaquistão, as regiões mais quentes do país.

Almaty intensificou as operações de rega e nebulização nas ruas durante o calor extremo. Photo by Samat Qusaiynov / Courtesy of the Almaty Akimat.

Este verão, as redes sociais voltaram a encher-se de vídeos do sul do Cazaquistão que mostram residentes a fritar ovos em superfícies aquecidas pelo sol, à medida que as temperaturas ultrapassam os 40 °C.

Sistemas de saúde sob pressão

De acordo com a UNICEF, quase três quartos do território do Cazaquistão estão expostos a riscos relacionados com o clima que afetam a saúde humana. Um relatório recente do Banco Mundial alertou também que, sem medidas de adaptação mais fortes, as mortes relacionadas com o calor nas cidades da Europa e da Ásia Central poderão triplicar até 2050.

No entanto, continua a ser impossível determinar quantas pessoas morrem devido ao calor extremo no Cazaquistão todos os anos. Em resposta à Euronews, o Ministério da Saúde afirmou que o país não recolhe atualmente um indicador nacional específico para a mortalidade relacionada com o calor.

O ministério reconheceu ainda que o Cazaquistão ainda não dispõe de um Plano de Ação Nacional sobre Calor e Saúde totalmente alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, embora alguns elementos já estejam em vigor. Estes incluem alertas públicos sobre o calor e conselhos de saúde, particularmente para grupos vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas.

As autoridades afirmam que estão em curso trabalhos para melhorar a monitorização dos impactos na saúde relacionados com o clima, incluindo abordagens para avaliar as mortes associadas ao calor extremo.

Hans Henri P. Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, alerta que a Ásia Central enfrenta um aumento acentuado das mortes relacionadas com o calor, à medida que o clima continua a aquecer.

"As projeções indicam que o Cazaquistão e o Uzbequistão enfrentam os aumentos mais acentuados nas taxas de mortalidade relacionadas com ondas de calor na Ásia Central a curto prazo — e isto num cenário climático moderado. Infelizmente, a situação irá agravar-se."

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Dr. Hans Henri P. Kluge, Diretor Regional da OMS para a Europa Copyright: WHO

O responsável afirma que os governos devem agir agora, em vez de esperar pela próxima onda de calor. "Todos os países — incluindo o Cazaquistão — precisam de um plano de ação para a saúde em caso de calor antes do próximo verão, e não durante o mesmo."

De acordo com a OMS, os países que introduziram tais planos reduziram as mortes em excesso relacionadas com o calor em cerca de 25 por cento.

Kluge alerta que o custo de adiar a ação poderá ser especialmente elevado para a Ásia Central, onde muitas pessoas vivem em zonas rurais e têm acesso limitado a sistemas de refrigeração.

Ondas de calor refletem tendência climática mais ampla

A recente onda de calor não é um fenómeno meteorológico isolado, mas sim parte de uma tendência de aquecimento a longo prazo.De acordo com o Kazhydromet, o Cazaquistão está a aquecer mais rapidamente do que a média global. Em 2025, o país registou o ano mais quente de que há registo, com a temperatura média do ar 2,98 °C acima da norma climática.

O número de dias com temperaturas superiores a 30 °C e 35 °C está a aumentar, elevando o risco de seca, particularmente no sul e no oeste do Cazaquistão.

O calor extremo está também a aumentar o risco de incêndios florestais. De acordo com o Ministério da Ecologia do Cazaquistão, quase todos os incêndios florestais registados até agora foram extintos ou contidos, mas a agência alerta que a ameaça de novos incêndios continua elevada, uma vez que o tempo quente persiste.

Os efeitos vão além de verões mais quentes. O degelo precoce da neve significa que as cheias da primavera chegam mais cedo, tornando mais difícil armazenar água nos reservatórios para irrigação mais tarde na estação. Os invernos mais amenos também reduzem a quantidade de humidade que atinge as camadas mais profundas do solo, o que pode afetar o rendimento das culturas.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Ásia Central, no seu conjunto, está a aquecer mais rapidamente do que a média global. Os especialistas afirmam que a localização interior da região, longe dos oceanos, faz com que o solo aqueça mais rapidamente do que nas regiões costeiras.

"Quase toda a região está a registar ondas de calor mais frequentes e prolongadas durante a estação quente", afirma Saulet Sakenov, analista de projetos climáticos do PNUD no Cazaquistão.

Segundo Sakenov, os glaciares do Cazaquistão já perderam entre 14% e 30% da sua massa desde 1950. Embora o derretimento mais rápido esteja a aumentar temporariamente os caudais dos rios, ele adverte que esta tendência acabará por se inverter.

"Até ao final do século, à medida que as reservas glaciares se esgotarem, enfrentaremos um período de grave escassez de água. Os caudais dos rios Syr Darya, Ili e outras bacias hidrográficas montanhosas diminuirão significativamente, criando riscos para a segurança hídrica, alimentar e energética em toda a Ásia Central", afirma.

No caso do Cazaquistão, um dos principais exportadores mundiais de trigo, o calor e a seca prolongados ameaçam os rendimentos das colheitas, a produtividade das pastagens e o abastecimento de água, suscitando preocupações não só para a agricultura nacional, mas também para a segurança alimentar regional.