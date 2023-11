No Uzbequistão, o hóquei no gelo voltou a ser um dos desportos mais populares do país.

As jovens estrelas do hóquei no gelo do Uzbequistão sonham com um futuro promissor. A modalidade tem cada vez mais adeptos.

A nossa correspondente, Galina Polonskaya, assistiu, recentemente, a um treino da equipa nacional juvenil de hóquei no gelo do Uzbequistão.

Jasurbek Rustamkhonov, capitão da equipa júnior de hóquei no gelo do Uzbequistão euronews

O hóquei exige "rapidez de decisão"

Jasurbek Rustamkhonov, capitão da equipa de jovens, é visto como um dos talentos promissores do hóquei no gelo do Uzbequistão.No ano passado, marcou 14 golos no Campeonato Asiático e Oceânico de Sub-18, na Mongólia, ajudando a equipa a vencer a prova.

“É preciso ter um carácter forte para entrar no gelo. O hóquei é um desporto dinâmico e de ritmo acelerado, em que a rapidez de decisão e de ação é essencial”, sublinhou o jogador.

O treinador da equipa, Abdumadjid Nasirov, antigo jogador de hóquei, assistiu a um declínio do interesse pelo desporto durante a década de 1990, com o encerramento dos ringues e a dissolução da equipa nacional.

Abdumadjid Nasirov, treinador da equipa de hóquei do Uzbequistão e antigo jogador de hóquei euronews

Uzbequistão ambiciona participar no Campeonato Mundial de Hóquei de 2025

Mas, em 2018, com a criação da Federação de Hóquei, Nasirov regressou ao gelo para treinar jovens talentos. Hoje, o antigo jogador está confiante de que prepara futuros campeões.

"Espero que, no futuro, todos eles continuem a ter um bom desempenho na equipa nacional sénior do Uzbequistão", revelou o treinador.

Os jogos na Arena Humo, em Tashkent, capital do Uzbequistão, Tashkent, atraem multidões de adeptos.

A Federação de Hóquei do Uzbequistão estabeleceu metas ambiciosas para as equipas nacionais.

“O objetivo da Federação de Hóquei é espalhar este desporto por todo o Uzbequistão, em todas as regiões e cidades. Vamos atingir esse objetivo. E, mais importante ainda, pretendemos participar no Campeonato Mundial de Hóquei de 2025", frisou Bakhtiyor Fazilov, presidente da Federação de Hóquei do Uzbequistão.