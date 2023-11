A pressão sobre os políticos é maior do que nunca. De acordo com as Nações Unidas, a COP28 nos Emirados Árabes Unidos é uma oportunidade privilegiada para repensar, reiniciar e reorientar a agenda climática.

Neste episódio do Exchange, fazemos uma antevisão da COP 28, a última edição da conferência das Nações Unidas sobre o clima, que está a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. As promessas anteriormente feitas, como parte do Acordo de Paris em 2015, serão analisadas com um balanço global dos progressos alcançados até à data.

O Diretor da Greenpeace para o Médio Oriente e Norte de África, Ghiwa Nakat, diz ao The Exchange que o tempo de falar acabou.

"Até agora, tem sido apenas falar.. Precisamos que eles atuem com a maior urgência." Ghiwa Nakat Diretor Executivo do MENA, Greenpeace

O défice de competências verdes

As finanças são um tema importante na agenda da COP28. Os líderes empresariais reunir-se-ão para chegar a acordo sobre a forma de transição para uma economia mais ecológica. De acordo com um novo relatório do LinkedIn, apenas 1 em cada 8 trabalhadores possui atualmente as competências ecológicas necessárias para que o mundo cumpra os objetivos de emissões nulas. Sue Duke, Vice-Presidente de Políticas Públicas Globais do LinkedIn, afirma que existe uma necessidade mundial de mais competências ecológicas.

"Um emprego verde é um emprego cujo principal objetivo é combater as alterações climáticas, para criar estes empregos verdes, são necessárias muitas competências verdes." Sue Duke Vice-Presidente de Políticas Públicas Globais do LinkedIn

A COP 28 realiza-se de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023 na Expo City Dubai